Katonai koalíció Irán ellen: Amerika szövetségese azonnal visszadobta Trump ötletét

Japán védelmi minisztere nyilvánosan visszautasította a részvétel lehetőségét abban a Donald Trump elnök által alapított katonai koalícióban, melynek feladata a Hormuzi-szoros biztosítása lenne.

A jelenlegi Irán-helyzetben most nem tervezünk tengerészeti biztonsági műveletet”

– mondta Koizumi Sindzsiró védelmi miniszter.

Takaicsi Szanae miniszterelnök korábban arról beszélt: Donald Trump elnök nem is kérte fel Japánt hivatalosan semmilyen katonai koalícióban való részvételre, ugyanakkor „saját kezdeményezésre”, Japán jogrendjének megfelelően lehet, hogy fontolóra vesz valamilyen biztonsági műveletet.

Közölte ugyanakkor: „extrém nehéz” lenne a japán jogrenddel összeegyeztetni egy ilyen külföldi katonai missziót.

Japán 1947-es, háború utáni alkotmánya alapján a szigetország kizárólag önvédelemre tarthat fenn hadsereget.

Donald Trump amerikai elnök szombaton jelentette be, hogy nemzetközi katonai koalíciót hoz létre a Hormuzi-szoros biztosítására olyan államok részvételével, melyek a Közel-Keletről vásárolnak elsősorban olajat.

