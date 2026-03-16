Katonai koalíció Irán ellen: Amerika szövetségese azonnal visszadobta Trump ötletét
Japán védelmi minisztere nyilvánosan visszautasította a részvétel lehetőségét abban a Donald Trump elnök által alapított katonai koalícióban, melynek feladata a Hormuzi-szoros biztosítása lenne.

A jelenlegi Irán-helyzetben most nem tervezünk tengerészeti biztonsági műveletet”

– mondta Koizumi Sindzsiró védelmi miniszter.

Takaicsi Szanae miniszterelnök korábban arról beszélt: Donald Trump elnök nem is kérte fel Japánt hivatalosan semmilyen katonai koalícióban való részvételre, ugyanakkor „saját kezdeményezésre”, Japán jogrendjének megfelelően lehet, hogy fontolóra vesz valamilyen biztonsági műveletet.

Közölte ugyanakkor: „extrém nehéz” lenne a japán jogrenddel összeegyeztetni egy ilyen külföldi katonai missziót.

Tovább gyűrűzik a botrány a Barátság kőolajvezeték körül, teljes kudarcba fulladnak a béketárgyalások - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Intenzív támadás alá került Szaúd-Arábia, Trump szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról hétfőn

Megtámadta Irán a régió egyik legerősebb országát – Veszélyes ellenséget szerezhet magának Teherán

Japán 1947-es, háború utáni alkotmánya alapján a szigetország kizárólag önvédelemre tarthat fenn hadsereget.

Donald Trump amerikai elnök szombaton jelentette be, hogy nemzetközi katonai koalíciót hoz létre a Hormuzi-szoros biztosítására olyan államok részvételével, melyek a Közel-Keletről vásárolnak elsősorban olajat.

Kapcsolódó cikkünk

Intenzív támadás alá került Szaúd-Arábia, Trump szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról hétfőn

Címlapkép forrása: Yuichi Yamazaki / Pool / AFP / Handout /Anadolu via Getty Images

Fejlődni nem kell félnetek jó lesz

Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé

Ez is érdekelhet
Trump lesöpörte az asztalról a béketervet, Iránt és Izraelt is súlyos csapás érte – Híreink az iráni háborúról vasárnap
Hatalmas izgalmak várhatók! - Érkezik a magyar választás, ami megmozgatja a forint árfolyamát is
Bejelentette Irán: indul a bosszú, rakéták fognak záporozni a világ egyik legfontosabb olajexportőrére
