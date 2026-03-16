Katonai koalíció Irán ellen: Amerika szövetségese azonnal visszadobta Trump ötletét

A jelenlegi Irán-helyzetben most nem tervezünk tengerészeti biztonsági műveletet”
– mondta Koizumi Sindzsiró védelmi miniszter.
Takaicsi Szanae miniszterelnök korábban arról beszélt: Donald Trump elnök nem is kérte fel Japánt hivatalosan semmilyen katonai koalícióban való részvételre, ugyanakkor „saját kezdeményezésre”, Japán jogrendjének megfelelően lehet, hogy fontolóra vesz valamilyen biztonsági műveletet.
Közölte ugyanakkor: „extrém nehéz” lenne a japán jogrenddel összeegyeztetni egy ilyen külföldi katonai missziót.
Japán 1947-es, háború utáni alkotmánya alapján a szigetország kizárólag önvédelemre tarthat fenn hadsereget.
Donald Trump amerikai elnök szombaton jelentette be, hogy nemzetközi katonai koalíciót hoz létre a Hormuzi-szoros biztosítására olyan államok részvételével, melyek a Közel-Keletről vásárolnak elsősorban olajat.
