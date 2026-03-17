Váratlanul kulcsfontosságú emberét vesztette el Donald Trump – Irán ünnepel

Abbász Aragcsi, Irán külügyminisztere üdvözölte Joe Kent amerikai terrorellenes vezető lemondását.

A teheráni csúcsdiplomata X-oldalán reagált a fejleményekre: megosztotta Joe Kent lemondónyilatkozatát, majd ehhez fűzött kommentárt.

Egyre több hangot hallunk, köztük európai és amerikai tisztviselőket, akik szerint az Irán elleni háború igazságtalan. A nemzetközi közösségnek követnie kéne őket”

– írja az iráni vezető.

Ezután fenyegető hangnemben folytatja:

A globális következmények hulláma még csak most kezdődött és mindenkit elér majd, függetlenül vagyontól, hitvilágtól vagy rassztól. Egyetlen ellenségünk van”

– írja.

Azt nem tisztázza, az „egyetlen ellenség” pontosan kicsoda, vagy micsoda.

Joseph Kent, az amerikai terrorellenes hivatal vezetője azért mondott le, mert igazságtalannak és indokolatlannak érezte az Irán elleni háborút.

