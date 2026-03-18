EU-s ország állampolgárát végezték ki Iránban

Megdöbbenéssel értesültem arról, hogy ma reggel Iránban kivégeztek egy svéd állampolgárt
– írta közleményében Maria Malmer Stenergard svéd külügyminiszter.
Az iráni igazságügyi tárcához közel álló Mízán hírügynökség azt írta, a feltételezett kém, Kuros Kejváni a vád szerint az izraeli titkosszolgálatnak fotókat és információkat adott át a síita államban található fontos és érzékeny létesítményekről.
A Taszním iráni hírügynökség azt közölte, Kejvánit tavaly júniusban, az Irán és Izrael között kirobbant, 12 napon át tartó fegyveres konfliktus idején vették őrizetbe Teheránban.
A svéd külügyminiszter azt írta, a férfi 2025. júniusi őrizetbe vétele óta Svédország számos alkalommal szóba hozta az ügyet különböző szinteken Irán képviselőinél.
Egyértelmű számunkra, hogy a svéd állampolgár kivégzéséhez vezető per nem felelt meg az igazságos eljárás feltételeinek. A felelősség ezért teljes egészében Iránra hárul
– mondta Stenergard.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
