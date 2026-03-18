  • Megjelenítés
EU-s ország állampolgárát végezték ki Iránban
Globál

MTI
|
Portfolio
Iránban kivégeztek egy svéd állampolgárt Izraelnek való kémkedés vádjával.

Megdöbbenéssel értesültem arról, hogy ma reggel Iránban kivégeztek egy svéd állampolgárt

– írta közleményében Maria Malmer Stenergard svéd külügyminiszter.

Az iráni igazságügyi tárcához közel álló Mízán hírügynökség azt írta, a feltételezett kém, Kuros Kejváni a vád szerint az izraeli titkosszolgálatnak fotókat és információkat adott át a síita államban található fontos és érzékeny létesítményekről.

A Taszním iráni hírügynökség azt közölte, Kejvánit tavaly júniusban, az Irán és Izrael között kirobbant, 12 napon át tartó fegyveres konfliktus idején vették őrizetbe Teheránban.

Még több Globál

A svéd külügyminiszter azt írta, a férfi 2025. júniusi őrizetbe vétele óta Svédország számos alkalommal szóba hozta az ügyet különböző szinteken Irán képviselőinél.

Egyértelmű számunkra, hogy a svéd állampolgár kivégzéséhez vezető per nem felelt meg az igazságos eljárás feltételeinek. A felelősség ezért teljes egészében Iránra hárul

– mondta Stenergard.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Miért szeretem nagyon az aranyat?

Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

AI in Business 2026

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

2026. március 22.

Járműipar 2026

2026. március 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
