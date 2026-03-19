Súlyos vádakkal illették Emmanuel Macront: azonnal reagált az elnök a példátlan botrányra

Bár a 35 ezer település több mint kilencven százalékában már a múlt vasárnapi első fordulóban megválasztották a polgármestereket, többségében függetleneket-, abban az 1521 közepes és nagyvárosban, ahol jövő vasárnap második fordulót rendeznek, felgyorsult a kampány, amióta kedd este a pártok bejelentették a visszaléptetési vagy szövetségi döntéseket.
Bár Párizsban az első fordulóban a szocialista jelölt, Emmanuel Grégoire több mint tíz százalékkal megelőzte jobboldali ellenfelét, Rachida Datit, ez utóbbi javára visszalépett a harmadik helyen végzett centrista Pierre-Yves Bournazel, a 10 százalékos támogatottságot elérő és így a második fordulóba bejutott bevándorlásellenes Visszahódítás nevű párt jelölte, Sarah Knafo pedig visszalépett az indulástól. A radikális baloldali Engedetlen Franciaország jelöltje, a negyedik helyen végző Sophia Chikirou viszont elindul a második fordulóban, miután a szocialista jelölt nem ajánlotta fel neki az együttműködést egy közös listán.
A jobboldali összefogás és a radikális baloldal közé szorult szocialista Emmanuel Grégoire csütörtökön "erkölcsi hibával" vádolta meg a jobboldali Rachida Datit, aki szerinte "nem tud győzni a párizsi és nemzeti szélsőjobboldal egyértelmű támogatása nélkül". A szocialista jelölt közvetlenül Emmanuel Macron elnököt is felelőssé tette azért, hogy Sarah Knafo visszalépett attól, hogy elinduljon a második fordulóban.
Az államfő környezete azonnal tagadott bármiféle beavatkozást, és elítélte a "súlyos vádaskodást", valamint a "méltatlan és rágalmazó hazugságot".
"Én egyáltalán nem avatkozom bele a helyhatósági választásokba" - jelentette ki Emmanuel Macron az EU-tagországok állam-, illetve kormányfőinek csúcstalálkozóján Brüsszelben francia újságírók kérdésére.
Az országosan legnagyobb ellenzéki párt, de az első fordulóban Párizsban alig 1,8 százalékot elérő szuverenista jobboldali Nemzeti Tömörülés részéről Marine Le Pen csütörtökön arra szólította fel híveit, hogy "tartóztassák fel" Emmanuel Grégoire-t azzal, hogy a jobboldali jelöltre voksolnak.
Franciaország második legnagyobb városában, a déli Marseille-ben a második fordulóban a hivatalban lévő szocialista polgármester, Benoît Payan és a Nemzeti Tömörülés jelöltje, Franck Allisio között dőlhet el a küzdelem, akik fej-fej mellett végeztek az élen az első fordulóban. A harmadik helyen végzett radikális baloldali jelölt, Sébastien Delogu itt viszont - ellentétben Párizzsal - visszalépett, ami a jelenlegi polgármester esélyeit erősíti.
A negyedik legnagyobb városban, a délnyugati Toulouse-ban a jobboldal hivatalban lévő polgármestere, Jean-Luc Moudenc-nel szemben a baloldali összefogás jelöltjeként a radikális baloldali François Piquemal áll, akinek van esélye a győzelemre.
Emmanuel Macron francia elnök a szerdai kormányülésen óva intett a politikai paletta két oldalának "szélsőségeivel" -, azaz a Nemzeti Tömörüléssel és az Engedetlen Franciaországgal - történő egyezkedésektől, amelyek szerinte "továbbra is veszélyesek a köztársaságra" - közölte a kormányszóvivő. Az államfő úgy vélte, hogy "a pártok közötti megállapodások nem feledtethetnek el néhány alapelvet. Egyrészt nem szabad elfelejteni a szélsőséges beszédeket és cselekedeteket, bárhonnan is jönnek, másrészt nem szabad megfeledkezni a köztársasági elvekről - mondta a kormányszóvivő.
Bár a rekordalacsony részvétellel lezajlott első fordulóban a radikális baloldali Engedetlen Franciaország és a szuverenista jobboldali Nemzeti Tömörülés jelentősen javította pozícióit, a belügyminisztérium összesített adatai szerint a legtöbb szavazatot (9,2 millió) a Szocialista Párt és szövetségesei kapták, Emmanuel Macron kormánypártja és centrista szövetségesei (5,2 millió) előtt. Harmadik helyen a jobbközép Köztársaságiak állnak (2,8 millió), a Nemzeti Tömörülés (2,1 millió) és az Engedetlen Franciaország (1,3 millió) előtt.
Címlapkép: Emmanuel Macron francia elnök és felesége, Brigitte Macron átveszi szavazólapját az észak-franciaországi Le Touquet-Paris-Plage település egyik szavazóhelyiségében a franciaországi helyhatósági választások első fordulójának napján, 2026. március 15-én. Forrása: MTI/EPA/Jean-Francois Badias
