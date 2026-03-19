Újra megpróbálják lezárni a véres konfliktust, amelyről Donald Trump bejelentette, hogy már megoldotta

A két ország konfliktusa lényegében félproxy-háború, ugyanis többek, így a kongói fél és az Egyesült Államok szerint is
a KDK keleti területeinek egy jó részét ellenőrzése alatt tartó M23 felkelőcsoport Ruanda támogatását élvezi. Ruanda tagadja az állítást.
A konfliktus miatt az Egyesült Államok március 2-án szankcionálta a ruandai hadsereget és négy vezető tisztjét.
A szerdai washingtoni tárgyalás után az amerikai külügyminisztérium közös nyilatkozatot adott ki a három ország nevében, amelyben azt írták,
Ruanda és Kongó több koordinált lépésben egyezett meg, amelyek célja a feszültségek enyhítése és haladás elérése a konfliktus helyszínén.
Tavaly december elején a két ország Donald Trump amerikai elnök közvetítésével már aláírt egy békemegállapodást, azonban nem sokkal később újabb eszkaláció történt a konfliktusban, amikor az M23 felkelői behatoltak a burundi határ közelében lévő Uvira városába.
Bár amerikai nyomásra később kivonultak, az Egyesült Államok nemrég aggodalmának adott hangot, hogy a lázadók burundi határ közelében továbbra is fennálló jelenléte
azzal a kockázattal jár, hogy a konfliktus egy szélesebb körű regionális háborúvá eszkalálódik.
Ruanda és a Kongói Demokratikus Köztársaság konfliktusát valójában egészen 1994-ig, a ruandai népirtásig visszavezethetjük. Akkor a népirtásért felelős hutuk egy része Kongóba menekült (akkor Zaire volt az állam neve), a ruandai tuszi vezetés pedig két háborút is vívott a szomszédos országgal (első és második kongói háború). A tuszikból álló M23 felkelőcsoport 2012-ben alakult meg, az első felkelésük 2013-ig tartott, a második 2022-ben kezdődött, és 2025 elején eszkalálódott, amikor több nagyvárost (Goma, Bukavu) is elfoglaltak a KDK keleti részén.
Csepreghy: közvetlen megrendelőként, beruházóként és jogalkotóként is támogathatja a kormány az építőipart
Az Építési és Közlekedési Minisztérium miniszterhelyettese adott elő a Portfolio Építőipar 2026 konferencián.
Megszületett a mesterterv: három évtized után végleg felszámolhatják az oroszbarát szakadár területet
Részletesen felvázolták a lépéseket.
PwC vezér: aki nem használ AI-t, az le is léphet a cégtől
A tanácsadóóriás közben alapjaiban gondolja újra árazási modelljét.
35 éve nem látott fordulat érik Németországban – Friedrich Merz egyik szeme sírhat, a másik nevethet
Egy négymilliós tartományon a németek szeme.
Kimondta a NATO egyik legerősebb országa: nincs itt semmiféle mesterterv, Amerika hatalmasat hibázott
Pedig elég egyértelmű volt, hogy mi fog történni - mondta a londoni vezető.
Meglépi a globális bankóriás: tömeges elbocsátások jöhetnek a mesterséges intelligencia miatt
20 ezer embert bocsáthatnak el.
Napokon belül rengeteg bicikli lepi el a magyar fővárost
2500 bicikli lesz elérhető napokon belül.
Sorra likvidálják Irán vezetőit – Teherán már komolyan aggódik, az egész világot figyelmeztetik
Irántól kapott levelet az ENSZ.
Helyi iparűzési adó: tipikus hibák a HIPA-alap számításánál
A helyi iparűzési adóalap (HIPA-alap) pontos meghatározása az év végi zárási feladatok egyik meghatározó lépése. Bár a helyi iparűzési adó mértéke jellemzően alacsony, a HIPA adóa
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Bőven lehetne már AI a városokban, csak még nem tudjuk használni
Az AI-t számtalan helyen lehetne használni, hogy olcsóbbá, egyszerűbbé, hatékonyabbá tegye a városok működését, mégsem látjuk a tömeges bevezetést. Pedig a szoftveres megoldások bevezeté
Végrehajtás indult ellened? Így állíthatod meg időben
Amikor végrehajtás indul, sokan érzik úgy, hogy nincs kiút, és már minden eldőlt. Pedig ez korántsem igaz. A folyamatnak több olyan pontja is van, ahol jogszerűen meg lehet állítani, időt l
Az arany drága, de a bányákban még van lehetőség
Az arany kínálata a korlátozott növekedés miatt szinte teljesen kiszámítható, ráadásul nyakunkon a "peak gold", azaz a kitermelés csúcspontja. Az árfolyam már így is mindenkori... The post
Jön a Revolut magyarországi fióktelepe. Díjmódosításokra is készülni kell
Érkezik a Revolut magyarországi fióktelepe, az ügyfelek magyar bankszámlát kapnak. Ezzel egyidőben díjmódosításokat is bejelentett a cég: a jövőben kedvezőbb feltételekkel történhet a dev
Tarozások elévülése 2014 előtt és után
Az elévülés megállapításának szempontjából nem mindegy, hogy egy tartozás 2014 előtt, vagy után keletkezett, mivel ekkor változott a Ptk. és vele a szabályozás. Akinek 2014. előtt keletk
Behajthatják rajtad az elévült tartozást?
Ijesztően nagy nagy számot mutat az elévült tartozások végrehajtása napjainkban, illetve azok az esetek, amikor a végrehajtó látszólag minden előzmény nélkül letiltja a a jövedelmet és vis
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Bod Péter Ákos: a hitelminősítők készen állnak – Mennyire aggódhat Magyarország?
Olajválságálló a magyar gazdaság?
Falba ütközött Trump mesterterve: itt van a fordulat – Ki nyeri meg a háborút?
Egyelőre süket fülekre talált az amerikai elnök követelése.
Trump iráni háborúja nélkülözi a rációt: mi jöhet most?
Három hét után segítséget kért az amerikai elnök.