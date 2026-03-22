22 ország csatlakozott a Hormuzi-szoros biztonságáról szóló tervhez

A szervezet főtitkára a CBS és a Fox News amerikai televíziónak adott interjúban közölte, hogy
22 országról van szó, és köztük NATO-n kívüli országként Japán, Dél-Korea, Ausztrália, Új-Zéland, az Egyesült Arab Emírségek és Bahrein
csatlakozhat a tervezett művelethez, amelynek tervezésében az Egyesült Államok is részt vesz.
Mark Rutte közölte, hogy az amerikai elképzelés megvalósításáról beszélt Donald Trump elnökkel, valamint a héten telefonon egyeztetett Keir Starmer brit miniszterelnökkel és Emmanuel Macron francia elnökkel is. A főtitkár kifejtette, hogy megérti Donald Trump elégedetlenségét a késlekedés miatt, ami a Hormuzi-szorost érintő nemzetközi akció elindulását illeti, de hozzátette, hogy megértést kér, hiszen annak kidolgozásához időre van szükség, különösen azért, mert a szövetségesek nem tudtak előre az Irán elleni katonai művelet megindulásáról, így arra nem tudtak felkészülni.
Rutte ugyanakkor megjegyezte: érthető az Egyesült Államok döntése, hiszen "biztonsági okokból" nem tájékoztathatta sem a NATO-szövetségeseket, sem további szövetségeseket és partnereket, mert azzal a meglepetésfaktort, azaz az "első csapás" hatását kockáztatta volna.
Kijelentette: egyelőre nem tudja megerősíteni, hogy Irán interkontinentális ballisztikus rakétát használt-e a Diego Garcián működő amerikai-brit katonai támaszpont ellen, de amennyiben beigazolódik, akkor ez az amerikai elnök lépéseit támasztja alá.
"Ha igazolást nyerne, akkor az újabb bizonyítékot nyújtana arra, hogy kritikus fontosságú, amit az elnök tesz Irán ballisztikusrakéta- és nukleáris képességeinek megsemmisítése érdekében" - fogalmazott.
Donald Trump amerikai elnök a héten többször bírálta a NATO-t, pénteken például egy internetes bejegyzésében "gyávának" nevezte a szövetségeseket, amiért nem küldtek segítséget a Hormuzi-szoros biztonságának megteremtésére.
Címlapkép forrása: Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images
Trump ultimátuma után újabb jelzés érkezett, hogy az USA kész bármit megtenni Irán ellen
Washington vállalja a magas olajárat is.
Trump ultimátumot adott Iránnak - Hogy nyithatnak ki hétfőn a piacok?
48 órás visszaszámlálás indult.
Energiaválság: a kormány lemond az üzemanyagok jövedéki adójának egy részéről Horvátországban
A lakossági gáz- és áramárak változatanok maradnak.
Pillangó-hatás: így írja át a világ hétköznapjait az iráni háború
Nem csak a benzinkutakon érezteti a hatását a közel-keleti helyzet.
Eldurvult az üzengetés: az egész régiót sötétbe borulhat, ha ezt meglépik
Sora jönnek a megszólalások.
Jön a nagy fordulat az időjárásban: eddig tart a tavasz, utána ciklonok és havazás csap le Magyarországra
Már csak napok vannak vissza.
A fenyegetett sziget hadserege felkészült: bármikor jöhet a nagyhatalom támadása
Washington elérheti célját.
Kiterjeszthetik az Otthon Startot a külföldön dolgozókra?
Orbán Viktor és Panyi Miklós Facebook oldalán is olyan üzenet jelent meg, ami alapján kiterjeszthetik az Otthon Start programot a külföldön dolgozókra is. Ez olyan érdeklődők számára jelent
Az AI kivágja a karrierlétra alsó fokait
Hogyan lesznek tapasztalt szakemberek, ha a betanulók feladatait átveszi az AI? Feje tetejére állhat a munkaerőpiac. A szellemi munkát végző pályakezdők már most érezhetik az AI hatását, öt
Így tudsz közbelépni, ha elindult a behajtás ellened
Egy régi tartozás, egy váratlan levél - és már indul is a végrehajtás. Sokan csak akkor kapnak észbe, amikor már tiltják a fizetést vagy inkasszózzák a számlát. Pedig a folyamat nem egyik
Zsidayval a balettben ugrálunk
A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,
Lassan annyi robot dolgozik az Amazonnál, mint élő ember
Az Amazonnál évek óta stagnál a munkavállalói létszám, míg a robotok brutálisan gyarapodnak. Ez nem egyedi sztori, hanem trend. Évek óta hallgatom, hogy a ChatGPT elveszi a 
Magyar cég eladása külföldi befektetőnek: FDI-bejelentés, határidők, kockázatok
Jelentős változás következett be 2025. második félévében a Magyarországon befektetni kívánó külföldi vállalkozások - és így a nekik eladni kívánó, magyarországi cégek magyar vagy kü
"Repülő" komppal forradalmasítja közlekedését Stockholm
2024-ben Stockholmban teszteltek először egy hidrofil kompot, ami egy friss jelentés szerint akár 94 százalékkal képes csökkenteni a károsanyag-kibocsátást, ráadásul
Leállt a globális repülés szívcsakrája: hogy fogunk utazni a következő hónapokban?
Dubaj, Doha, Abu-Dzabi üresen álló szuperrepterei a pénteki Checklistben.
Kilőtt a gázár: mi lesz a magyar rezsiárakkal, ha sokáig ezen a szinten marad?
Főleg a cégeknek kell tartaniuk a magas áraktól.
A teljes hazai benzin- és dízelkészletet felszabadították – Megtudtuk, mekkora a baj
Három lábon áll a magyarországi ellátás.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?