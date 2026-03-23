Kilőtték a rakétákat Irakban, amerikai támaszpont volt a cél

Két iraki biztonsági forrás beszámolója szerint hétfőn legalább hét rakétát lőttek ki egy iraki kisvárosból egy északkelet-szíriai amerikai katonai támaszpont irányába, írja a Reuters.

A rakétákat a Moszultól nyugatra fekvő iraki Rabia településről indították. A biztonsági források szerint a helyszínen megtaláltak egy rakétaindító szerkezetet. Emellett lefoglaltak egy kiégett járművet is, amelyről a lövedékeket szíriai területre lőtték ki.

Az incidensről egyelőre nem állnak rendelkezésre további részletek. Sem az esetleges károkról, sem az elkövetők kilétéről nem érkezett hivatalos információ.

