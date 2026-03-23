Konkrét számot közölt Izrael: elmondták, mennyi rakétaindítója maradt Iránnak – Úgy néz ki, még elég távol vagyunk a végétől
Az izraeli haderő ma délután közölte: Irán 470 rakétaindítójából 330-at semmisítettek eddig meg, ami azt jelenti, hogy 140 indítórendszerrel még minimum rendelkezik a síita nagyhatalom.

Az IDF azt is közölte, hogy az indítók körülbelül felét bombázták le, a maradék be lett temetve, ahogy a tárolóbunkereket megsemmisítette bedöntötte a zsidó állam hadereje.

Az izraeli haderő azt is közölte: már most is látható a támadások eredménye, hiszen Teherán az első nap 90 rakétát indított Izrael ellen, az elmúlt napokban pedig már csak napi 10-et.

Az izraeli hadsereg azt nem közölte, hogy a rakétaindítók mellett mennyi rakétája lehet ténylegesen Iránnak.

Érdemes megjegyezni: ha helyesek Izrael számai,

az iráni rakétaarzenál kb. 30%-a még működőképes közel egy hónappal a háború kezdete után,

ami akárhogy is nézzük, nem elenyésző szám.

Emellett elképzelhető, hogy a föld alá temetett indítókat is később reaktiválja Teherán, így a síita nagyhatalom katonai fenyegetésére egyelőre közel sem sikerült hosszú távú megoldást találni.

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

