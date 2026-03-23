Itt van a fordulat az iráni háborúban, rendkívüli bejelentést tett Donald Trump – Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn

Új csapáshullámba kezdett az IDF
Az izraeli hadsereg közlése szerint újabb légicsapásokat indítottak Teherán ellen az "iráni terrorrezsim infrastruktúráját" célozva.
(Sky News)
Farsz: nem volt tárgyalás Amerika és Irán közt
Az iráni Farsz hírügynökség azt írja egy "kormányközeli forrás" alapján, hogy sem közvetlen, sem közvetett tárgyalás nem volt Irán és az Egyesült Államok közt.
A meg nem nevezett tisztviselő szerint "Trump megijedt" az eszkalációtól, mivel Teherán erőművek ellen akart csapásokat mérni.
Teherán hivatalosan nem nyilatkozott Trump elnök bejelentéséről.
(Iran International)
Reagált Irán diplomáciai képviselete
Trump azért halasztotta el az iráni energetikai létesítmények elleni támadásokat, mert megijedt Irán "erős figyelmeztetésétől" - erről adott ki közlést Irán kabuli nagykövetsége.
Trump bejelentését, mely szerint Teherán és Washington egyeztetni kezdett egy esetleges fegyvernyugvásról, nem erősítették meg.
(Reuters)
Hatalmas bejelentést tett Donald Trump - Tárgyalt Teheránnal!
Donald Trump bejelentette, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Irán az elmúlt két napban nagyon jó és eredményes tárgyalásokat folytatott.
Iráni háború: katasztrófával néznek szembe az energiapiacok, még a legoptimistább forgatókönyv szerint is
A harmadik öbölháború a negyedik hetébe lépett. Minden egyes nap, amikor a hajókat érő iráni támadások miatt zárva tart a Hormuzi-szoros, a világ kőolaj- és cseppfolyósított földgáztermelésének körülbelül egyötöde nem jut ki a térségből. A kereskedők ezért az idén várható ellátáskiesésre vonatkozóan naponta állnak elő új becsléssel. Ahogy az ő számaik nőnek, úgy emelkednek az energiaárak is. A hordónként 112 dollárba kerülő Brent-nyersolaj 54%-kal drágább, mint a háborús események kezdete előtt. Európában a gázárak 85%-kal emelkedtek.
Rémisztő bejelentés: Magyarországot is fenyegetik az iszlamista rezsim rakétái? – Megszólalt a szakértő
Szkeptikusan fogadta egy volt magas rangú izraeli biztonsági szakértő és a brit kormányfő is az izraeli hadsereg azon hétvégi állítását, miszerint Irán már európai fővárosokat is elérő rakétákkal rendelkezik - tudósít a Sky News.
Izraeli tűzben halt meg egy izraeli civil
Az izraeli hadsereg bejelentette, hogy egy izraeli civil, aki tegnap a libanoni határon vesztette életét, "baráti tűz", és nem a Hezbollah támadása következtében vesztette életét.
Az első vizsgálatok alapján Ofer Moskowitzot izraeli tüzérségi tűz ölte meg.
Tegnap még a Hezbollah vállalta a felelősséget egy rakétatámadásért az izraeli Miszgav Amban, amelyben állításuk szerint meghalt egy civil.
(Sky News)
Moszkva diplomáciailag rendezné a háborút a Közel-Keleten
Oroszország "politikai és diplomáciai" rendezést szorgalmazott a közel-keleti háborúban, miután Donald Trump amerikai elnök ultimátumot intézett Iránhoz a Hormuzi-szoros újranyitására.
Ez az egyetlen dolog, ami hatékonyan hozzájárulhat a régióban kialakult katasztrofálisan feszült helyzet enyhítéséhez
- mondta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.
(Times of Israel)
Negyedik hete tart a háború, azóta nincs internet Iránban
A NetBlocks nevű internetes megfigyelőcsoport szerint a háborúval együtt 24. napjához lépett az iráni hatóságok által országszerte elrendelt internetkorlátozás is.
Az 552 órás határt átlépő üzemszünet
az egyik legsúlyosabb, amelyet bármely országban regisztráltak.
️ Update: It's now day 24 of #Iran's internet blackout, with the measure passing 552 hours among the most severe registered in any country.International connectivity remains unavailable to the general public while authorities maintain a selective whitelist for global access. pic.twitter.com/sTLpMHabDY https://twitter.com/hashtag/Iran?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw— NetBlocks (@netblocks) March 23, 2026
(Al-Dzsazíra)
Starmer: nincs arra mutató értékelés, hogy Irán célba venné Londont
"Nincs olyan értékelés", miszerint az Egyesült Királyságot iráni rakéták vennék célba - nyilatkozta Keir Starmer brit kormányfő.
Arra a kérdésre, hogy a brit szigetek az iráni rakétatámadások hatótávolságán belül fekszenek-e Teherán Diego Garcia elleni támadási kísérletét követően, a munkáspárti miniszterelnök azt felelte:
Folyamatosan végezünk értékeléseket a biztonságunk érdekében, és semmilyen értékelés nem utal arra, hogy ilyen módon célba vennének minket.
Starmer szerint "deeszkalációra" van szükség, ugyanakkor "nagyon fontos, hogy megvédjük az érdekeinket, megvédjük a brit életeket, de anélkül, hogy belekeverednénk a háborúba".
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök vasárnap kijelentette, Irán képes "mélyen behatolni Európába". Az izraeli hadsereg hétvégi közleményében az állt:
az iráni terrorrezsim globális fenyegetést jelent. Ezúttal olyan rakétákkal, amelyek elérhetik Londont, Párizst vagy Berlint.
(Sky News)
Starmer: "megdöbbentő antiszemita támadás" a mentőautók elleni gyújtogatás
Keir Starmer brit miniszterelnök kijelentette, hogy egy zsidó jótékonysági szervezet mentőautóinak múlt éjszakai felgyújtása Londonban "mélyen megdöbbentő antiszemita támadás" volt.
Gondolataim a zsidó közösséggel vannak, akik ma reggel erre a szörnyű hírre ébrednek. Az antiszemitizmusnak nincs helye a társadalmunkban
- közölte Starmer az X-en.
(Times of Israel)
Kemény üzenetet címeztek Donald Trumpnak: ha ezt meglépi, bénító válaszcsapást zúdítanak egy egész régióra
Az iráni állami média jelentése szerint az ország védelmi tanácsa hétfőn közölte: tengeri aknákkal zárják le a Perzsa-öböl hajózási útvonalait, amennyiben bármilyen támadás éri Irán déli partvidékét vagy szigeteit - írja a Reuters.
Eszkalációs kockázatok közepette kapaszkodik a forint
Bár Donald Trump szerint az Egyesült Államok már legalább kétszer megnyerte a háborút, úgy tűnik, a történések nem hallgatnak az amerikai elnökre, és inkább az eszkaláció irányába mozog. Az iráni fejlemények nem tesznek jót az amúgy is igen ingadozóvá vált forintárfolyamnak sem, de a reggeli 395 közeli szinthez képest úgy létszik képes lehet korrigálni a magyar deviza.
Olyat üzent az iráni rezsim Donald Trumpnak, amit ritkán látni: saját szavait fordították az elnök ellen
Ebrahim Zolfaghari, Irán Hatam al-Anbija központi parancsnokságának szóvivője vasárnapi nyilatkozatában Donald Trumpon gúnyolódott, és angol nyelven üzent az amerikai elnöknek - írja a Jerusalem Post.
Már Európából áramlik a benzin Ázsiába az iráni háború miatt
Az iráni konfliktus nyomán kialakuló ellátási bizonytalanság alapjaiban rendezi át a globális üzemanyagpiacot, és egyre több európai és amerikai benzin jut el az ázsiai piacokra. A szűkülő regionális kínálat és a megugró finomítói árrések új kereskedelmi útvonalakat nyitnak meg, miközben tovább emelik az energiaárakat világszerte - írja a Reuters.
Halálos áldozatok Északnyugat-Iránban
Madzsid Farsi, az iráni Kelet-Azerbajdzsán tartomány válságkezelési igazgatója szerint halálos támadások érték Tebriz városát.
Négy ember meghalt és hatan megsérültek egy lakóépület elleni támadásban, míg két másik ember egy parkban vesztette életét.
(Al-Dzsazíra via Farsz)
Egyetlen dolog elárulja, miért esett kétségbe az iráni rezsim – Minden az amerikai terv szerint halad Trump admirálisa szerint
Az Egyesült Államok Központi Parancsnokságának (CENTCOM) vezetője, Brad Cooper a londoni székhelyű, rezsimmel szemben kritikus Iran Internationalnek adott interjút, melyben elmondta: Irán katonai képességei erősen meggyengültek a háború negyedik hetére. Teherán "kétségbeesését" szerinte az jelzi, hogy az iszlám köztársaság egyre inkább a polgári célpontok ellen fordul, miközben az amerikai haderő "a tervezett tempóban vagy annál is gyorsabban" halad Irán erőkivetítésre alkalmas fegyvereinek felszámolásával.
Ketyeg Trump ultimátuma - Durva mozgásokkal indul a hét a piacokon
A hétvégén sem enyhültek az iráni feszültségek, miután Donald Trump vasárnap virradóra 48 órás ultimátumot adott Iránnak a Hormuzi-szoros megnyitására. Ennek hatására nagy esést láthattunk ma reggel ázsiában és Európában is lefelé vehetik az irányt a tőzsdék. Emellett ismét nyomás alá került a forint, emelkedik az olajár, illetve alaposan elbánnak a nemesfémekke.
Már nem a rendkívül magas olajár jelenti a legnagyobb fenyegetést a piacok számára
Miközben ketyeg az óra Irán számára, a piacokon is egyre nő a feszültség. A háború már közel egy hónapja tart, és a hatása már messze túlmutat az energiaárakon, mostanra pedig már egy olyan tényező is megjelent, amely nagyobb fenyegetést jelent a magas olajárnál.
Beleszédül a forint az iráni háborúba
Bár Donald Trump szerint az Egyesült Államok már legalább kétszer megnyerte a háborút, úgy tűnik, a háború nem hallgat az amerikai elnökre, és inkább az eszkaláció irányába mozog. Az iráni fejlemények nem tesznek jót az amúgy is igen ingadozóvá vált forintárfolyamnak sem: az euróval szemben a 395-ös szintet közelíti.
IRGC: Irán szaúdi légibázist támadott
Az iráni Forradalmi Gárda egyik szóvivője azt nyilatkozta, hogy rakétákkal és drónokkal támadták a szaúd-arábiai Szultán herceg légibázist és az amerikai haditengerészet ötödik flottáját Bahreinben.
Az IRGC szerint egyebek mellett amerikai felderítő repülőgépek állomásoznak az általuk kulcsfontosságúnak vélt támaszponton.
Az Al-Maszirah, a húszikhoz köthető jemeni hírügynökség közben arról adott hírt, hogy az Irán által támogatott fegyveres csoport drónokkal vette célba az izraeli Ben Gurion légibázis közelében található "cionista repülőgépipari központot".
(Al-Dzsazíra)
Robbanások Teheránban és Irán-szerte
De Izrael északi részén is bőgnek a légi szirénák, Irán és a Hezbollah állítólagos koordinált támadása következtében.
(Al-Dzsazíra, Times of Israel)
Rangos izraeli díjátadóra készülhet Trump
Donald Trump amerikai elnök látszólag hajlik afelé, hogy a jövő hónapban Izraelbe utazzon, hogy átvegye az Izrael-díjat, az állam legmagasabb rangú kitüntetését.
Igen, úgy látszik
- felelt Trump az izraeli 14-es csatorna szerint, miután arról kérdezték, hogy részt vesz-e az április 22-i függetlenség napi ünnepségen.
(Times of Israel)
HRANA: az iráni halálos áldozatok 15%-a gyerek
Egy amerikai székhelyű emberi jogi csoport szerint legalább 1407 iráni civil halt meg az iráni háborúban annak kezdete óta, köztük 214 gyermek.
A HRANA az elmúlt 24 órában 206 támadást regisztrált, amelyekben legalább négy halálos áldozat esett.
A szervezet a civileken túl 1166 katonai és 657 "besorolatlan" halálos áldozatról tud.
(Sky News)
Egy ember megsérült egy lelőtt iráni rakéta miatt
A hatóságok közlése szerint egy Egyesült Arab Emírségekben élő indiai állampolgár megsérült egy ballisztikus rakéta leeső repeszei miatt, amelyet egy ipari terület felett fogtak el az Emirátusokban, az Al-Dhafra légibázis közelében.
Az olajmonarchia védelmi minisztériuma ezt megelőzően Iránból érkező rakétatámadásokról és drónokról tett jelentést.
Eközben Bahrein és Kuvait is riadót adott ki iráni rakétatámadások miatt.
(Sky News)
Dolgozik a szaúdi légvédelem
A szaúdi védelmi minisztérium közölte, hogy elfogtak két drónt az ország keleti régiójában.
Hétfőn korábban a szaúdi légvédelem megsemmisített egy másik drónt is ugyanebben a térségben, valamint egy Rijádot célzó rakétát. Egy másik rakéta nyílt terepen hullott le a szaúdi jelentés szerint.
(Al-Dzsazíra)
Iráni turbinagyártó üzemet támadott Amerika
Az amerikai hadsereg közlése szerint egy gázturbinás hajtóműveket előállító telephelyet vettek célba Irán Kom tartományában, ahol az Iszlám Forradalmi Gárdához (IRGC) köthető drón- és repülőgép-alkatrészeket gyártanak.
A műveletért felelős Középső Parancsnokság (CENTCOM) az X-en előtte-utána felvételeket is közzétett.
The Qom Turbine Engine Production Plant produced gas turbine engines for attack drones and aircraft components used by Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps. The photo dated on March 6, 2026 shows the plant before U.S. airstrikes and the second photo shows the plant three days… pic.twitter.com/wCxiE7Qnka https://t.co/wCxiE7Qnka— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 23, 2026
Hatalmas robbanásokra ébredtek a lakók: mentőautók borultak lángba az éj leple alatt Londonban
Hétfőre virradóra egy zsidó önkéntes szervezethez tartozó mentőautókat gyújtottak fel London északi részén. A Scotland Yard antiszemita gyűlölet-bűncselekményként kezeli az ügyet - számol be a Reuters.
Súlyos fenyegetést kapott Donald Trump: kíméletlen válaszcsapás jöhet – Feleltek az elnök ultimátumára
Az iráni Forradalmi Gárda hétfői közleményében arra figyelmeztetett: ha az iráni elektromos hálózatot amerikai támadás éri, válaszcsapást mérnek Izrael erőműveire, valamint azon további létesítményekre a régióban, amelyek az Egyesült Államok katonai bázisait látják el - írja a Reuters.
Stagflációs árnyék és bizonytalan de-eszkaláció: erre figyelnek most a befektetők
A mögöttünk álló héten a közel-keleti konfliktus és a 112 dollár fölé pattanó olajár határozta meg a tőkepiaci hangulatot, ami a globális jegybankok kamatcsökkentési terveit is érdemben átírhatja. Donald Trump ellentmondásos kommunikációja és a de-eszkaláció körüli bizonytalanság csak fokozták a részvénypiacokon a stagflációs félelmeket. A most induló héten a feszült geopolitikai helyzet mellett a keddi hazai MNB kamatdöntés, valamint a kulcsfontosságú nemzetközi inflációs és beszerzésimenedzser-adatok adják majd meg az irányt a befektetőknek.
Kimondta a nemzetközi szervezet: az elmúlt évtizedek legsúlyosabb válsága fenyeget, egyetlen ország sincs biztonságban
Az elmúlt évtizedek legsúlyosabb energiaválságára figyelmeztetett Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője hétfőn, a sydney-i Nemzeti Sajtóklubban tartott beszédében az iráni háború következményei kapcsán.
Háborús viharba került a forint – Örüljünk, ha nem lesz ebből kamatemelés
Februárban közel másfél év után csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa, azóta viszont sok víz átfolyt a Hormuzi-szoroson. A közel-keleti háború a forint intenzív gyengülését, illetve az elszálló energiaárak miatt az inflációs kockázatok fokozódását hozta a világra, így most még jobban felértékelődik, hogy a jegybank nem kötelezte el magát lazítási ciklus mellett. Az elemzők szerint ugyanis a mostani helyzetben életveszélyes lenne tovább csökkenteni a kamatot, sőt már megjelentek az első kamatemelésről szóló várakozások is.
Ketyeg az óra Trump fenyegetése után, Izrael a szárazföldi akció előszobájában, súlyos válság fenyeget – Híreink az iráni háborúról hétfőn
