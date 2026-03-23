Kulcsfontosságú támadást indított Izrael

Az izraeli légierő légicsapást hajtott végre Teheránban az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) fő biztonsági parancsnoksága ellen.

A hadsereg állítása szerint az IRGC parancsnokságát polgári infrastruktúrába rejtették. A szervezet innen koordinálta azokat a regionális egységeit, amelyek a rezsim hatalmának fenntartásáért és a belső biztonságért feleltek. Ezek közé tartoznak a Baszídzs félkatonai alakulatai is.

Az izraeli katonai közlemény hangsúlyozta, hogy a csapás során megfelelő óvintézkedéseket tettek a polgári áldozatok számának minimalizálása érdekében.

