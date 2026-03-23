  • Megjelenítés
Kulcsfontosságú támadást indított Izrael
Globál

Portfolio
Az izraeli légierő csapást mért az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) fő biztonsági parancsnokságára Teheránban – közölte az izraeli hadsereg a Times of Israel beszámolója szerint.

A hadsereg állítása szerint az IRGC parancsnokságát polgári infrastruktúrába rejtették. A szervezet innen koordinálta azokat a regionális egységeit, amelyek a rezsim hatalmának fenntartásáért és a belső biztonságért feleltek. Ezek közé tartoznak a Baszídzs félkatonai alakulatai is.

Az izraeli katonai közlemény hangsúlyozta, hogy a csapás során megfelelő óvintézkedéseket tettek a polgári áldozatok számának minimalizálása érdekében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Zsidayval a balettben ugrálunk

A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#1

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Járműipar 2026

Járműipar 2026

2026. március 26.

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility