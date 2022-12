Robbanás előtt a hazai irodapiac? - Szakértők mondtak véleményt

A Covid után éppen magához térő irodapiacnak új nehézségekkel kell szembenéznie. Még vissza se állt a régi rend, a bizonytalan gazdasági helyzet máris problémát okoz a bérbeadók és bérlők számára. Az elszálló infláció és az energiaválság hatására az irodapiacon jelentős változások várhatóak, de mire számíthatunk pontosan? Milyen lehetőségek állnak a hazai üzleti negyedek előtt, és létrejöhet-e egy, a külföldiek számára is vonzó alpiac Budapesten? Cikkünkben a hazai piac meghatározó szereplői válaszolják meg ezeket a kérdéseket.

Az elmúlt hónapokban nagy változások indultak el az irodapiacon. Az irodabérleti tranzakciók lelassultak, a berobbanó energiaárak pedig a bérlők és bérbeadók teljes figyelmét lekötötték. Nem túlzás kijelenteni, hogy jelenleg az elszálló költségek elleni védekezés a legfontosabb téma az egész piacon, azonban ebben a bizonytalan gazdasági helyzetben is vannak olyan tényezők és lehetőségek amelyek életképessé tehetnek egy nagy fejlesztést.

A szakértők szerint itthon is találunk olyan irodapiaci projekteket, amelyek képesek kitörni a jelen borús kilátásai közül, és megvetik lábukat a hosszútávú értékálló fejlesztések között. Ilyen például a Buda Business District, az új, nagyszabású hazai üzleti negyed. A gyakran csak BBD-ként emlegetett alpiac az InfoParkot, Mol Campust, BudaPart irodaházait és az IP West-et foglalja magába. Most piaci szereplőket kérdeztünk arról, hogy melyek lehetnek azok a tényezők amelyek meghatározzák egy a BBD-hez hasonló irodapiaci fejlesztés sikerét, vagy bukását.

Salamon Adorján, az Eston tulajdonosa és vezérigazgatója szerint a részletes elemzések előtt érdemes összevetni pár fontosabb közép-európai város irodapiacát:

Prága: 3,8 millió négyzetméteres állomány, 8 százalékos üresedés

3,8 millió négyzetméteres állomány, 8 százalékos üresedés Varsó: 6,3 millió négyzetméteres állomány, 12 százalékos üresedés

6,3 millió négyzetméteres állomány, 12 százalékos üresedés Budapest: 4,2 millió négyzetméteres állomány, 11 százalékos üresedés

A szakember szerint ezekből az adatokból jól látszik, hogy a főváros regionálisan versenyképes, de egyes hasonló méretű nyugati fővárosokhoz hasonlítva még bőven van hely a fejlődésnek, hiszen Bécsben például évek óta 10 millió négyzetméter feletti irodaállomány található.

A piac alakulását jellemzően mindig meghatározta egy aktuálisan közkedvelt lokáció, azonban valódi átgondolt városfejlesztési koncepció nem minden esetben társult az adott alpiacok kialakulásához. Salamon Adorján elmondta, hogy a rendszerváltás után azok az egységek, amelyek kiváló tömegközlekedéssel rendelkeztek, többek között irodai fejlesztési célponttá váltak. "Ilyen volt a Váci úti irodafolyosó is, ahol mára a fővárosi irodaállomány negyede koncentrálódik, de az alpiac mérete, fejlettsége és sikere ellenére inkább egy kihagyott lehetőség mintsem egy sikeres és tudatos városfejlesztés eredménye" - mondta a szakember.

A jövő lehetőségeiről optimistán beszélt a vezérigazgató: "az utóbbi években Dél-Buda volt az új fejlesztések alpiaca, ahol már megjelent egy előremutató és tudatos gondolkodásmód. A mixed-use ingatlanok vagy a 15 perces város koncepciók, mint például a BudaPart projekt tehetnek egy adott területet irodasor helyett ténylegesen önálló városrésszé, ilyen kezdeményezés volt például a Corvin negyed is" - mondta Salamon Adorján. A szakember szerint a befektetői piacon látjuk, hogy a kiteljesedett alpiacokon általában megjelenik egy tömegvonzás, sokkal magasabb áron kínálják az ilyen elhelyezkedésű telkeket.

Nagyszabású üzleti központok sikeres létrehozása esetében tehát valódi piacformáló eredményeket érhetnek el a fejlesztők

- mondta a vezérigazgató.

Deák Tamás, az Erste Bank ingatlanfinanszírozási vezetője szerint szintén fontosak az infrastrukturális adottságok. "Az Infopark egyetemi háttere és sportlétesítményei jól kiegészülnek a BudaPart szolgáltatásaival és gasztro-kínálatával, illetve az ott megvalósuló szálloda- és lakófunkcióval. Az alpiac elismerésének jót fog tenni a tervezett vasútállomás és a fonódó villamos érkezése is." - mondta a szakember.

Az ingatlanfinanszírozási vezető szerint a következő években elsősorban műszaki alapon lesz szembetűnő az irodapiac osztályozódása.

Finanszírozóként már minden hiteldöntésnél vizsgáljuk, hogy az EU fenntarthatósági taxonómiájának megfelel-e egy beruházás

- mondta Deák Tamás.

A vezérigazgató szerint sok intézményi befektetőnél a taxonómia-megfelelés belépő lesz bármilyen üzleti kapcsolathoz. "Az új építésű ingatlanoknak közel 100%-a, de a meglévő épületeknek csak 15%-a felel meg a taxonómiának; ez utóbbiak energiahatékony felújítását viszont a taxonómia fenntartható tevékenységként ismeri el. Ezért hatalmas lehetőség rejlik a meglévő épületállomány felújításában" - mutatott rá a jövőben várható tendenciákra Deák Tamás.

Tamás Deák Erste Bank, ingatlanfinanszírozási vezető Deák Tamás 1995-ben az egyesült államokbeli Swarthmore College-ban szerzett közgazdasági BA, 2000-ben a Budapesti Közgazdasági Egyetemen pénzügyi szakközgazdász diplomát, majd 2007-ben a Manchester Bu Tovább … Tovább Deák Tamás 1995-ben az egyesült államokbeli Swarthmore College-ban szerzett közgazdasági BA, 2000-ben a Budapesti Közgazdasági Egyetemen pénzügyi szakközgazdász diplomát, majd 2007-ben a Manchester Bu

"A szomszédunkban dúló háború miatt új nyersanyagforrásokra és takarékosságra szorulunk, és ezzel sajátos helyzet áll elő: a szabályozói elvárás, a gazdasági észszerűség és a befektetői preferenciák egyszerre mutatnak a fenntarthatóság irányába úgy, hogy ez szinte a teljes ingatlanállományt felkészületlenül találja. Véleményem szerint az erre a helyzetre adott reakciók fognak a következő időszakban egy-egy fejlesztést és iroda-alpiacot a többitől megkülönböztetni" - foglalta össze az irodapiac előtt álló lehetőségeket a szakember.

Bogár Roland, a Diófa Alapkezelő ingatlanbefektetési igazgatója szintén úgy látja, van létjogosultsága a BBD projektnek, de kihívások is állnak a fejlesztők előtt. "Ha az alpiacok méretét nézzük, általánosan kijelenthető, hogy kisebb területen koncentrálódó irodaprojektek váltak az elmúlt évtizedekben sikeressé, egymást is erősítve. A dél-budai alpiac ebben a tekintetben hátránnyal indul mert jelenlegi állapotát tekintve elszórtan nagy területen helyezkednek el az irodaprojektek és infrastruktúrában se közelíti meg a központibb, nagyobb figyelmet kapott úgymond első generációs alpiacokat" - fejtette ki a szakember. Bogár Roland szerint ez a hátrány gyorsan leküzdhető, hiszen a dél-budai régióban nagyobb szerepet kapnak azok a gigaberuházások, melyek magukba foglalják a szükséges, egy kisebb város kiszolgálásához is elégséges infrastruktúra kiépítését is."

Bogár Roland Diófa Alapkezelő, ingatlan-befektetési igazgató Bogár Roland 13 éves ingatlanpiaci tapasztalattal rendelkezik, ez idő alatt számos magyarországi és régiós ingatlan tranzakcióban vett részt. 2004-ben szerzett diplomát az IBS Nemzetközi Üzleti Főisko Tovább … Tovább Bogár Roland 13 éves ingatlanpiaci tapasztalattal rendelkezik, ez idő alatt számos magyarországi és régiós ingatlan tranzakcióban vett részt. 2004-ben szerzett diplomát az IBS Nemzetközi Üzleti Főisko

A szakértők szerint tehát a jelenlegi gazdasági helyzet ellenére is van potenciál a nagyszabású városfejlesztési projektekben. Fontos azonban, hogy a fejlesztés egy gondosan kiválasztott, infrastrukturálisan megfelelő helyszínen történjen, alaposan lefektetett várostervezési vízió mentén. A BBD projektről korábban ebben a cikkben írtunk részletesen.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 10. 12. Buda Business District – Valódi üzleti negyed született

A cikk megjelenését a Property Market Ingatlanfejlesztő Kft. támogatta.

Címlapkép: Getty Images