Erre kevesen gondoltak eddig – Itt a bizonyíték, hogy most éri meg lakást venni

Portfolio 2023. május 02. 07:00

Az értékpapírhoz hasonlóan a befektetési célú ingatlanvásárlások célja is az, hogy azon a befektetők minél magasabb hozamot érjenek el. Természetes igény azonban, hogy a saját célra történő vásárlók sem akarnak rossz üzletet kötni. Amikor a lakásárak nőnek, és a dinamika is megfelelő, a vevőkben akkor is felmerül a kérdés, hogy nem túl drágák-e az ingatlanok, érdemes-e az adott árszint mellett beszállni. Ha viszont a növekedés lelassul, sőt az árak is megállnak, ismét bizonytalanság tölti el a vásárlókat, hogy nem fognak-e a jövőben veszíteni azon, ha most a vásárlás mellett döntenek. Sokan vannak, akik a jelenlegi gazdasági környezetben inkább kivárnak, vagy a pénzüknek más alternatívát keresnek arra számítva, hogy a lakásárak tovább mennek lefelé. Bizonyos szegmensekben ez valóban igaz lehet, érdemes azonban egy lépéssel távolabbról is megnézni a piacot.