Mutatjuk, hol találod a legolcsóbb vízparti nyaralókat - A 130 ezres négyzetméterár sem álom

A nyaralóövezetekben, vízparti településeken lévő lakóingatlanok, nyaralók árai között is tetemes különbségek vannak az országon belül – derül ki az ingatlan.com legfrissebb összeállításából, amely 32 ezer, vízparti településen található ingatlanhirdetés alapján ismerteti a nyaralóövezetekre jellemző árakat.

„A legolcsóbb vízparti települések többsége a Tisza mentén található – akár Jász-Nagykun-Szolnok, akár Borsod-Abaúj-Zemplén vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéről beszélünk. Ez is jól mutatja, hogy a Tisza-parton lényegesen kedvezőbb áron lehet nyaralóhoz jutni, mint például a Balaton vagy a Velencei-tó környékén. A vízparti nyaralókat kínáló települések között markáns a kelet-magyarországi túlsúly. Ezek jellemzően kisebb, vidéki települések, ahol a kínálati négyzetméterárak középértéke 140–180 ezer forint körül mozog, szemben a Balaton mellett tapasztalható árszintekkel, ami ezeknek akár tízszerese is lehet.” – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Végletesek a nyaralópiaci árak, bőven vannak még 25 millió alatti települések

A vízparti nyaralóövezetekben eladásra kínált lakóingatlanok között a legdrágábbak Tihanyban találhatók. Ezeknél a négyzetméterárak középértéke meghaladja az 1,7 millió forintot, az átlagos vételár pedig közel 180 millió forint. Az élbolyban szerepel még többek között Balatonakarattya, Aszófő, Zamárdi, Szántód – ezeken a településeken 1,4–1,6 millió forint a négyzetméterárak átlaga, a teljes vételár középértéke pedig 94–165 millió forint között alakul.

Paloznakon pedig 270 millió forint az átlagos ingatlanár 2025 júniusában.

Balogh László közölte, ehhez képest sokkal olcsóbban is találhatók nyaralóövezetekben, vízparti településeken lakóingatlanok. Olyan helyeken, ahol nemcsak a négyzetméterárak alacsonyak, de a nyaralók medián ára is kifejezetten kedvező – több településen 11–18 millió forint körül találhatók eladó nyaralók, ami országos viszonylatban is megfizethetőnek számít. Tiszaroffon, Tiszaugon, Tiszapalkonyán, Tiszadadán 131–165 ezer forintos medián négyzetméterárak a jellemzőek, az ingatlanok teljes ára pedig kevesebb mint 15 millió forint. Továbbá Arló vagy Dávod is jó alternatívát jelenthet, hiszen nem Tisza-parti települések, mégis nagyon alacsony árfekvésűek: 17–18 millió forintba kerülnek az eladásra kínált lakóingatlanok. A Körös folyó mellett lévő Szarvason alig több mint 32 millió, a Dráva-parti Barcson pedig 30 millió forint alatti összegekkel találkozhatnak a vásárlók.

A négyzetméterárak középértékét nézve tehát tizenkétszeres eltérések vannak a nyaralóövezetek között, míg az átlagos vételárak tekintetében huszonötszörös különbségek láthatóak a legolcsóbb és legdrágább vízparti települések árai között.

Balogh László szerint a balatoni nyaralóárak magasabb árszintje természetszerűleg élénkíti a keresletet az olcsóbb vízparti települések ingatlanai iránt a nyári hónapokban. „A kánikulai időszakban a hőmérséklet ugyan az egekbe szökhet, de van több mint 20 olyan vízparti településünk, ahol az árak még a földön járnak, és az átlagár nem haladja meg a 25 millió forintot. Ezekben a nyaralóövezetekben több mint 1100 eladó ingatlanhirdetésből válogathatnak a vevők. Az olcsóbb vízparti települések kínálata élénkítőleg hathat idén nyáron a kelet-magyarországi ingatlanpiac keresletére is.” – tette hozzá az ingatlan.com szakértője.

Legolcsóbb vízparti települések eladó lakóingatlan kínálata 2025 júniusában Település Vármegye Vízpart Átlagos négyzetméterár (ezer Ft/m2) Átlagos kínálati ár (millió Ft) 1. Tiszasüly Jász-Nagykun-Szolnok Tisza 138 10,8 2. Tiszaroff Jász-Nagykun-Szolnok Tisza 148 13 3. Tiszaug Bács-Kiskun Tisza 165 13,5 4. Tiszapalkonya Borsod-Abaúj-Zemplén Tisza 158 14 5. Tiszadada Szabolcs-Szatmár-Bereg Tisza 141 14,3 6. Tiszakeszi Borsod-Abaúj-Zemplén Tisza 145 14,5 7. Tiszaszentimre Jász-Nagykun-Szolnok Tisza 232 16,9 8. Somogyaszaló Somogy Deseda-tó 257 17 9. Dávod Bács-Kiskun Dávodi-tó 178 17 10. Arló Borsod-Abaúj-Zemplén Arló-tó 143 17,7 11. Tiszabábolna Borsod-Abaúj-Zemplén Tisza 225 17,9 12. Dunapataj Bács-Kiskun Szelidi-tó 146 18,5 13. Tiszacsege Hajdú-Bihar Tisza 215 18,9 14. Tiszaszőlős Jász-Nagykun-Szolnok Tisza 230 19,6 15. Tiszadob Szabolcs-Szatmár-Bereg Tisza 210 20,5 16. Békés Békés Körösök 248 20,9 17. Kisköre Heves Tisza-tó 186 21,8 18. Mezőtúr Jász-Nagykun-Szolnok Körösök 262 23 19. Gyomaendrőd Békés Körösök 217 23,5 20. Tiszabercel Szabolcs-Szatmár-Bereg Tisza 250 23,9 21. Tiszavárkony Jász-Nagykun-Szolnok Tisza 260 24,5 22. Tiszaalpár Bács-Kiskun Tisza 243 24,8 23. Tiszalök Szabolcs-Szatmár-Bereg Tisza 237 25 24. Tiszanána Heves Tisza-tó 205 25 Forrás: Ingatlan.com

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

