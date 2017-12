Senki nem beszél róla, de minden irodai dolgozót érint

A nyolc szempont a következő: levegőellátás, víz, egészséges táplálkozás lehetősége, természetes fény, fitnesz, kényelem, szellemi frissesség és innováció. Ezek mindegyike további kategóriákat tartalmaz, például hogy milyen az ivóvíz minősége, a helyben kapható ételek mekkora adagokban kerülnek felszolgálásra, a bútorok milyen anyagból készülnek vagy, hogy a vállalat ne kötelezze a munkatársakat, olyan üzleti út vállalására, ahol több, mint 5 órát kell utazni, beleszámítva a várakozási időt is.

A Well Building Standard (WELL) minősítés az International Well Building Institute nemzetközi minősítése, amely nyolc különböző szempont szerint értékeli az épületeket, hogy azok ne csupán a környezettudatosságnak megfelelően legyenek a legmodernebbek, de a dolgozók közérzetére és egészségi állapotára is pozitív hatást gyakoroljanak. Utóbbiak azért is nagyon fontosak, mert így növelhető a dolgozók hatékonysága és a legkiválóbb munkatársakat nyerhetik meg maguknak a vállalatok.

Segíthet a vállalatoknak abban, hogy a tehetséges munkaerőt megszerezzék, illetve hogy produktívak legyenek a dolgozóik.

Valaki számára plecsni, valakinek marketing eszköz, és vannak olyanok is, akik számára van értelme ezeknek a minősítéseknek. Nem konkrétan a WELL-re van szükségünk, hanem arra a tudásra, amit ennek a szabályai meghatároznak. A WELL-ben az a több, hogy az effektív dolgozóval foglalkozik, és miatta hoz létre olyan környezetet, amiben jól érezheti magát." Hozzátette azt is, hogy a legnagyobb kihívást, az jelenti, hogy ezt a törekvést euróra és négyzetméterre "lefordítsák".

A BREEAM (BRE Environmental Assesment Method) a legelsőként kifejlesztett környezettudatos épület-tanúsítási rendszer, amely kereskedelmi, iroda- és ipari épületekre vonatkozik. A környezettudatosság jegyében leginkább olyan épületek fejlesztését bátorítja, amelyek kevesebb energia felhasználásával üzemelnek. A minősítés szintjei az alábbiak lehetnek: megfelelt (pass), jó (good), nagyon jó (very good), kitűnő (excellent), illetve kiemelkedő (outstanding). Egy másik változat, a BREEAM Communities minősítés a nagyobb léptékű beruházásokra összpontosít, és azok átfogó környezeti, társadalmi és gazdasági jóllétre gyakorolt hatását vizsgálja és nem csupán egy épületre vonatkozik.

A LEED minősítést 1998-ban hozták létre, új és már meglévő épületekre is vonatkozhat. Szintén a környezetvédelmi szempontokra koncentrál, a megfelelő energia-, és anyagfelhasználásra, illetve a belső környezet minőségére. Az minősítés során megszerezhető kategória lehet a Certified, Silver, Gold vagy Platinum tanúsítványok egyike.

A WELL minősítés kritériumai szerinti épület-tanúsítás egyre inkább elterjedőben van a tengerentúlon, de Európában is találunk rá már példákat. A Portfolio Property Investment Forum irodapiaci panelbeszélgetésén a résztvevők az új trendekről beszélgettek.