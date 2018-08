Hatalmas szállodafejlesztésekbe kezd Magyarországon a Ceetrus

November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legfontosabb döntéshozókkal, egyedülálló networking lehetőségekkel. Most extra early bird áron! ÁTTEKINTÉS

A turisták és a vendégéjszakák számának évek óta tartó növekedése miatt a főváros mellett a nagyobb vidéki városokban is egyre nagyobb a szállodafejlesztések létjogosultsága. A fejlesztőknek és az üzemeltetőknek azonban ebben a gazdasági ágazatban is folyamatos kihívást jelent a munkaerőhiány, mellyel az alábbi cikkünkben részletesebben is foglalkozunk.

A társaság az európai bevásárlóközpontok ingatlanpiacának szereplője, 1050 alkalmazottal, közel 400 bevásárlóközponttal összesen 13 országban van jelen. Az Auchan Holding részeként megalakulása óta az Auchan hipermarketekben található üzletsorok fejlesztése és üzemeltetése a cég fő feladata, idén azonban Ceetrus néven folytatja tovább, új koncepciókkal, tereket engedve a városok fejlesztésének.A kereskedelmi ingatlanok mellett - sokakkal ellentétben - a cég a lakóingatlan-fejlesztésekbe is beszállt, első projektje egy Kecskeméten megvalósuló 59 lakásos társasház. A továbbiakban pedig a Horwat HTL-lel együttműködve négy magyarországi városban szállodafejlesztésekbe kezd a cég. Budapest mellett Miskolc, Kecskemét és Szeged is szerepel a listán. A fővárosban a reptér közelsége, Kecskeméten a Mercedes gyár, Miskolcon az M30-as autópálya Kassa felé vezető szakasza - ahol egy kereskedelmi központ kezd kialakulni - Szegeden pedig az ELI, Európai Lézer Kutató Központ jelenléte indokolja a fejlesztést. A vállalat 2030-ig megfogalmazott terveiben lakóingatlan-fejlesztés és irodafejlesztés is szerepel.