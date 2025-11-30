  • Megjelenítés
Meglepő együttműködésre derült fény, a béketerv lezárásáról dönthetnek ma - Ukrajnai háborús híreink vasárnap
Globál

Meglepő együttműködésre derült fény, a béketerv lezárásáról dönthetnek ma - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Portfolio
A tegnapi nap folyamán különleges ukrán delegáció landolt az Egyesült Államokban, akik a béketervezet végleges lezárásáról egyeztetnek a Fehér Házzal. A fronton ukrán térképek szerint is gyakorlatilag teljesen elesett Pokrovszk, Mirnohradot pedig majdnem teljesen bekerítették a támadók. Huljajpolénél (Zaporizzsja) viszont megálltak az oroszok a város szélén többnapos előrenyomulás után. Egy jelentős kínai drónalkatrész-beszállító tulajdonosa részesedést szerzett Oroszország egyik vezető dróngyártó vállalatában, ami a két ország hadiipari komplexumai közötti mélyülő kapcsolatra utal. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Megosztás

Orosz dróntámadás volt Kijev közelében

Legkevesebb egy ember meghalt és 11 másik, köztük egy gyerek megsérült egy orosz dróntámadásban Kijev közelében szombat éjjel - jelentették be a hatóságok. Mikola Kalasnyik, a kijevi régió katonai adminisztrációjának vezetője a Telegramon számolt be arról, hogy Vishorodban egy ember meghalt és 11 megsebesült. Hat sebesültet kórházba szállítottak. "A sérültek száma valószínűleg emelkedni fog" - figyelmeztetett Kalasnyik.

A támadást azt követően indították, hogy Kijev bejelentette, tengeri drónokkal támadt egy fontos olajipari létesítményre egy fekete-tengeri orosz kikötőben, Novorosszijszk közelében. A világ olajkínálatának mintegy 1 százalékát adó orosz Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium (CPC) működése szombaton állt le az ukrán dróntámadás miatt a fekete-tengeri kikötői terminál egyik átfejtőpontján. A terminál három átfejtőpontjából az egyikben keletkezett komoly kár, egy másik jelenleg épp javítás alatt áll.

Megosztás

Titokban példátlan együttműködés indult Oroszország és Kína között

Egy jelentős kínai drónalkatrész-beszállító tulajdonosa részesedést szerzett Oroszország egyik vezető dróngyártó vállalatában, ami a két ország hadiipari komplexumai közötti mélyülő kapcsolatra utal - tudósított a Financial Times. A lap az orosz nyilvános nyilvántartásban találta meg a dokumentumot, ám egy nappal később a Rustakt tulajdonosi adatait eltávolították az orosz cégnyilvántartásokból. A részvényátruházásra vonatkozó információkat a magán céginformációs oldalakról is törölték.

Tovább a cikkhez
Titokban példátlan együttműködés indult Oroszország és Kína között
Megosztás

ORFK: 5308 ember érkezett Ukrajnából szombaton

Az ukrán-magyar határszakaszon 5308 ember lépett be Magyarországra szombaton - tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) vasárnap.

A beléptetettek közül a rendőrség 32 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.

Megosztás

Hamarosan kész a béketerv, Mirnohrad bekerítés szélén - Ukrajnai háborús híreink szombaton

November 29 éjjel drónok és rakéták csapódtak be több kijevi kerületben, amelyek súlyos károkat okoztak és emberéletet követeltek, miközben a város nyugati része áram nélkül maradt. A nap folyamán különleges ukrán delegáció landolt az Egyesült Államokban, akik a béketervezet végleges lezárásáról egyeztetnek majd a Fehér Házzal. A fronton ukrán térképek szerint is gyakorlatilag teljesen elesett Pokrovszk, Mirnohradot pedig majdnem teljesen bekerítették a támadók. Huljajpolénél (Zaporizzsja) viszont megálltak az oroszok a város szélén többnapos előrenyomulás után. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Tovább a cikkhez

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Díjmentes előadás

Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai

Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.

Fórum

Ez is érdekelhet
A hóviharral megérkezett a közlekedési káosz is: több mint 30 centi hóra számítanak, de nem itthon
Rendkívül súlyos vádak az amerikai hadsereg ellen: illegális kivégzéssel vádolják Trumpékat
Legyőzték a legendás Gripen vadászgépet: egyértelmű fölényt szerzett a rivális repülő
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility