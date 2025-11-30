Nem kíméli a természet a világ egyik legnépesebb országát - Százak haltak meg két hét alatt

A legfrissebb összesítés szerint 442-re emelkedett a halálos áldozatok száma, további 402 embert még eltűntként tartanak nyilván, mintegy 290 ezer ember volt kénytelen elmenekülni otthonaiból Aceh, Észak- és Nyugat-Szumátra tartományokban. A múlt heti monszunesők miatt kiöntött folyók több ezer házat és épületet sodortak el a térségben.
A természeti katasztrófa miatt Észak-Szumátrán nagy területek elérhetetlenek, utak és hidak rongálódtak meg, és megszakadt a kommunikáció is a leszakadt vezetékek miatt. A világtól elvágott területekre helikopterekkel juttatnak el élelmiszert és gyógyszereket. Helyi hatóságok szerint az emberek ivóvíz és élelmiszer szűkében fosztogatni kezdték a helyi üzleteket.
Egyes térségekben, így Nyugat-Szumátrán már megkezdődtek a rendrakási munkálatok, az emberek kezdenek visszatérni otthonaikba, eleinte még csak takarítani, míg az estéket még a kormányzat által biztosított szükségszállásokon töltik.
Délkelet-Ázsia többi részét is súlyos pusztítást okoztak árvizek, így Thaiföldön és Malajziában is.
A Bangkok Post című thaiföldi lap helyi hatóságokra hivatkozó jelentése szerint Thaiföld déli részén 170-en vesztették életüket. A katasztrófa különösen Hatjaj városát érintette.
Címlapkép forrása: Adi Prima/Anadolu via Getty Images
