  • Megjelenítés
Nem kíméli a természet a világ egyik legnépesebb országát - Százak haltak meg két hét alatt
Globál

Nem kíméli a természet a világ egyik legnépesebb országát - Százak haltak meg két hét alatt

MTI
Vasárnapra már a 400-at is meghaladta az árvizek és földcsuszamlások halottainak a száma Szumátrán - közölte az indonéziai katasztrófavédelmi hatóság (BNPB).

A legfrissebb összesítés szerint 442-re emelkedett a halálos áldozatok száma, további 402 embert még eltűntként tartanak nyilván, mintegy 290 ezer ember volt kénytelen elmenekülni otthonaiból Aceh, Észak- és Nyugat-Szumátra tartományokban. A múlt heti monszunesők miatt kiöntött folyók több ezer házat és épületet sodortak el a térségben.

A természeti katasztrófa miatt Észak-Szumátrán nagy területek elérhetetlenek, utak és hidak rongálódtak meg, és megszakadt a kommunikáció is a leszakadt vezetékek miatt. A világtól elvágott területekre helikopterekkel juttatnak el élelmiszert és gyógyszereket. Helyi hatóságok szerint az emberek ivóvíz és élelmiszer szűkében fosztogatni kezdték a helyi üzleteket.

Egyes térségekben, így Nyugat-Szumátrán már megkezdődtek a rendrakási munkálatok, az emberek kezdenek visszatérni otthonaikba, eleinte még csak takarítani, míg az estéket még a kormányzat által biztosított szükségszállásokon töltik.

Délkelet-Ázsia többi részét is súlyos pusztítást okoztak árvizek, így Thaiföldön és Malajziában is.

Még több Globál

Történelmi fordulat: a Vatikán vezetője nyíltan kimondta, mit kell tennie Izraelnek a béke érdekében

Tízezre vonultak utcára a kedvelt turistaközpontban - A kormány lemondását követelik

Friss részletek derültek ki a nemzeti gárdistákra támadó férfiról - Bedőlt Trump elmélete

A Bangkok Post című thaiföldi lap helyi hatóságokra hivatkozó jelentése szerint Thaiföld déli részén 170-en vesztették életüket. A katasztrófa különösen Hatjaj városát érintette.

Kapcsolódó cikkünk

Egyre több halálos áldozatot szed a súlyos természeti katasztrófa

Súlyos természeti katasztrófa söpört végig egy egész régión: tömegeket kellett evakuálni, videókon a pusztítás

Kritikus a helyzet Vietnamban: áradások és földcsuszamlások, egyre több a halott

Címlapkép forrása: Adi Prima/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai

Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.

Ez is érdekelhet
Ukrajna akcióját követően Oroszország minden nemzetközi fórumon figyelmeztet: "veszélyben a globális biztonság"
Meglepő együttműködésre derült fény, a béketerv lezárásáról dönthetnek ma - Ukrajnai háborús híreink vasárnap
A hóviharral megérkezett a közlekedési káosz is: több mint 30 centi hóra számítanak, de nem itthon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility