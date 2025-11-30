Tesztelni vitték az ukránok az új fegyverüket, szempillantás alatt lett éles a helyzet

Villámgyorsan vált élessé a helyzet akkor, amikor a fegyveres szárazföldi drónjukat tesztelő ukrán katonák szembe találták magukat egy orosz páncélossal. Bár a videót elnézve nem úgy néz ki, mintha nagyon megijedtek volna.

Az ukrán ötödik rohamdandár katonái az elmúlt npokban kivitték egy éjszakai gyakorlatra az egyik szárazföldi drónjukat, amire már fegyvert is szereltek, jelen esetben egy .50-es kaliberű M2 Browning nehézgéppuskát.

A katonák valószínűleg kicsit túl közel vitték a járművet a frontvonalakhoz, egy váratlan pillanatban ugyanis megjelent az úton egy "frankentankosított", kiegészítő páncélzattal ellátott orosz MT-LB pszh. A felvételeket elnézve a drón kezelőszemélyzete elég jól reagált a váratlan helyzetre, azonnal elkezdték lőni az ellenséges páncélost.

A Ukrainian ground drone armed with a Browning M2 machine gun engaged a Russian MT-LB in a direct frontal encounter on the frontline.⁰According to reports, soldiers of the 5th Separate Assault Brigade were conducting tests of the unmanned ground platform during a mission on the… pic.twitter.com/FLH7tLNy03 https://t.co/FLH7tLNy03 — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) November 29, 2025

Az MT-LB legénységét valószínűleg ugyanúgy meglepte az ellenséges tűz, de ők is kitettek magukért:

nemes egyszerűséggel elszeleltek az ukrán drón mellett, amit a kezelői még megfordítottak, majd üldözőbe vették a páncélost.

Az orosz katonáknak egyébként hihetetlen mázlija volt: az MT-LB egy elég vékony páncélzattal ellátott jármű, a 13 mm-es frontlemezeket pedig ideális esetben gond nélkül átviszik az első világháború végén eredetileg tankelhárítónak tervezett .50-es kaliberű lőszerek. A szerencse itt részükről az volt, hogy az ukrán drón gyújtólövedékekkel gyakorlatozott (emiatt villannak akkorát a becsapódó golyók), ezek pedig szemben az M2 nagyájból bármelyik másik lőszerével, nem tudják átütni a pszh irháját.

