Tesztelni vitték az ukránok az új fegyverüket, szempillantás alatt lett éles a helyzet

Az ukrán ötödik rohamdandár katonái az elmúlt npokban kivitték egy éjszakai gyakorlatra az egyik szárazföldi drónjukat, amire már fegyvert is szereltek, jelen esetben egy .50-es kaliberű M2 Browning nehézgéppuskát.
A katonák valószínűleg kicsit túl közel vitték a járművet a frontvonalakhoz, egy váratlan pillanatban ugyanis megjelent az úton egy "frankentankosított", kiegészítő páncélzattal ellátott orosz MT-LB pszh. A felvételeket elnézve a drón kezelőszemélyzete elég jól reagált a váratlan helyzetre, azonnal elkezdték lőni az ellenséges páncélost.
A Ukrainian ground drone armed with a Browning M2 machine gun engaged a Russian MT-LB in a direct frontal encounter on the frontline.⁰According to reports, soldiers of the 5th Separate Assault Brigade were conducting tests of the unmanned ground platform during a mission on the… pic.twitter.com/FLH7tLNy03 https://t.co/FLH7tLNy03— Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) November 29, 2025
Az MT-LB legénységét valószínűleg ugyanúgy meglepte az ellenséges tűz, de ők is kitettek magukért:
nemes egyszerűséggel elszeleltek az ukrán drón mellett, amit a kezelői még megfordítottak, majd üldözőbe vették a páncélost.
Az orosz katonáknak egyébként hihetetlen mázlija volt: az MT-LB egy elég vékony páncélzattal ellátott jármű, a 13 mm-es frontlemezeket pedig ideális esetben gond nélkül átviszik az első világháború végén eredetileg tankelhárítónak tervezett .50-es kaliberű lőszerek. A szerencse itt részükről az volt, hogy az ukrán drón gyújtólövedékekkel gyakorlatozott (emiatt villannak akkorát a becsapódó golyók), ezek pedig szemben az M2 nagyájból bármelyik másik lőszerével, nem tudják átütni a pszh irháját.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Történelmi fordulat: a Vatikán vezetője nyíltan kimondta, mit kell tennie Izraelnek a béke érdekében
A pápa első külföldi útja a Közel-Keletre vezetett.
Nem kíméli a természet a világ egyik legnépesebb országát - Százak haltak meg két hét alatt
Sok embert még mindig keresnek.
Tízezre vonultak utcára a kedvelt turistaközpontban - A kormány lemondását követelik
Nyár óta viszonylagos nyugalom volt, most újra beindultak a tiltakozások.
Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai - díjmentes, interaktív előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Friss részletek derültek ki a nemzeti gárdistákra támadó férfiról - Bedőlt Trump elmélete
Nem Joe Biden alatt hibáztak a hatóságok.
Véget ér egy korszak Magyarországon: titokban már elindult a felkészülés az orosz gáz utáni életre
A gázárak nem is az LNG-költségek miatt, hanem a tranzitdíjak miatt ugorhatnak meg.
Így segíthet az AI az infláció előrejelzésében
Az algoritmusok a gazdaságpolitikai tervezésben is egyre fontosabb szerepet kapnak.
Az orosz hadsereg behatolt a donyecki Hrisine településre
Innen próbálkoztak korábban támadásokkal az ukránok.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Nem csak a hírek mutatják, ami fontos - Miről gondolkoztak a világ vezető agytrösztjei 2025 októberében?
Az Összkép új kalandba kezd, kísérletként havi összefoglalót készítünk a világ vezető agytrösztjeinek munkáiból. Célunk, hogy áttekintsük a világ alakulásának fő trendjeit mélyebben
Az osztalék portfólióm - 2025. november
Két új céget is vettem, meg bővítettem is, szóval aktív volt ez a hónap is.VáltozásokFederal Agricultural Mortgage Corporation( AGM) vásárlás 164 dolláron. A hozama csak 3,66%, de nem ezért
Az MNB behúzta a kéziféket - Megéri beszállni a túlfűtött lakáspiacra az olcsó hitel miatt?
Miközben az országot elöntötte az Otthon Start generálta vásárlási láz, a piac mélyén vészjósló folyamatok zajlanak. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss jelentése szerint a lakásárak elszaka
Haalandnak jó a hozama (HOLD After Hours)
Móricz Dániellel szakértjük, hogy miért esnek, illetve nem esnek a piacok, és ír sebeket is feltépünk. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Haalandnak jó a ho
Elektromos áramot vezető baktériumok forradalmasíthatják az egészségügyet
Amerikai tudósok olyan elektromos áramot vezető baktériumokat fedeztek fel, amelyek új orvosi eszközök és hatékonyabb szennyezésmentesítési módszerek kifejlesztéséhez v
Mit hoz a 2025-ös őszi adócsomag a vállalkozásoknak?
A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, az adminisztráció csökkentése és az adóeljárások digitalizációjának f
TBSZ nélkül milliókat bukhatsz
Nagyjából két éve számokkal alátámasztva írtam arról, hogy a TBSZ nélkül miért nem éri meg befektetni Magyarországon. Röviden összefoglalva: kellően nagy infláció mellett könnyen megleh
Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai
Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Préda: Nincs másik gyártósor
Ha egy kibertámadás miatt leáll egy vízmű, vagy egy erőmű, ott nem működnek a bevált IT-s reflexek.
Összeomlott a nagy bérmegállapodás – Lőttek a gyors magyar béremelésnek?
Mi jöhet most?
A lakosság nyer, az ipar fizet? Kettészakította az új szabályozás az energiahatékonysági piacot
Az EKR-rendszer fényes és sötét oldala.