Tesztelni vitték az ukránok az új fegyverüket, szempillantás alatt lett éles a helyzet
Portfolio
Villámgyorsan vált élessé a helyzet akkor, amikor a fegyveres szárazföldi drónjukat tesztelő ukrán katonák szembe találták magukat egy orosz páncélossal. Bár a videót elnézve nem úgy néz ki, mintha nagyon megijedtek volna.

Az ukrán ötödik rohamdandár katonái az elmúlt npokban kivitték egy éjszakai gyakorlatra az egyik szárazföldi drónjukat, amire már fegyvert is szereltek, jelen esetben egy .50-es kaliberű M2 Browning nehézgéppuskát.

A katonák valószínűleg kicsit túl közel vitték a járművet a frontvonalakhoz, egy váratlan pillanatban ugyanis megjelent az úton egy "frankentankosított", kiegészítő páncélzattal ellátott orosz MT-LB pszh. A felvételeket elnézve a drón kezelőszemélyzete elég jól reagált a váratlan helyzetre, azonnal elkezdték lőni az ellenséges páncélost.

Az MT-LB legénységét valószínűleg ugyanúgy meglepte az ellenséges tűz, de ők is kitettek magukért:

nemes egyszerűséggel elszeleltek az ukrán drón mellett, amit a kezelői még megfordítottak, majd üldözőbe vették a páncélost.

Az orosz katonáknak egyébként hihetetlen mázlija volt: az MT-LB egy elég vékony páncélzattal ellátott jármű, a 13 mm-es frontlemezeket pedig ideális esetben gond nélkül átviszik az első világháború végén eredetileg tankelhárítónak tervezett .50-es kaliberű lőszerek. A szerencse itt részükről az volt, hogy az ukrán drón gyújtólövedékekkel gyakorlatozott (emiatt villannak akkorát a becsapódó golyók), ezek pedig szemben az M2 nagyájból bármelyik másik lőszerével, nem tudják átütni a pszh irháját.

Az orosz hadsereg behatolt a donyecki Hrisine településre

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Portfolio Blogger

