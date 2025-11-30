Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai - díjmentes, interaktív előadás

A gazdasági környezet folyamatos változása miatt egyre fontosabb, hogy a befektetők olyan eszközöket válasszanak, amelyekkel nemcsak a hozamot, hanem a költséghatékonyságot és az adózási előnyöket is optimalizálni tudják.
A TBSZ ebben a rendszerben kiemelt jelentőségű, különösen azok számára, akik tudatosan, hosszabb távra terveznek.
Előadásunk célja, hogy strukturált, átlátható módon mutassa be a TBSZ gyakorlati alkalmazását, valamint azokat a tényezőket, amelyek alapján eldönthető, mikor és kinek jelent valós előnyt.
Miről lesz szó:
- A TBSZ előnyei
- Az adómegtakarítás relevanciája különböző befektetési időhorizontokon
- Eszközkategóriák, amelyek hatékonyan működnek TBSZ keretében
- Gyakori befektetői hibák és azok megelőzése
- A TBSZ helye egy tudatos pénzügyi és vagyontervezési struktúrában
- Gyakorlati tudnivalók a nyitáshoz és fenntartáshoz
Ha szeretnél magabiztosan belevágni a tőzsdei befektetésekbe, ez az előadás a tökéletes kiindulópont.
Tudásszint: Kezdő
Időpont: 2025. december 02. 14:00 - 14:30.
Helyszín: az internet
Jelentkezés és további információ.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
