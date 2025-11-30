  • Megjelenítés
Friss részletek derültek ki a nemzeti gárdistákra támadó férfiról - Bedőlt Trump elmélete
Friss részletek derültek ki a nemzeti gárdistákra támadó férfiról - Bedőlt Trump elmélete

Portfolio
Az amerikai hatóságok szerint a Washingtonban Nemzeti Gárda tagokra támadó afgán bevándorló az Egyesült Államokba érkezése után radikalizálódott - közölte Kristi Noem belbiztonsági miniszter - számolt be a Reuters.

Noem vasárnapi televíziós nyilatkozataiban elmondta, hogy a hatóságok szerint a lövöldözéssel vádolt Rahmanullah Lakanval már Washington államban élt, amikor radikalizálódott. A nyomozók további információkat gyűjtenek a családtagoktól és más személyektől.

A 29 éves Lakanwalt azzal vádolják, hogy szerdán, a Fehér Háztól néhány háztömbnyire megtámadta a Nemzeti Gárda ott járőröző tagjait. A lövöldözdözésben egy katona súlyosan megsebesült, egy másik életét vesztette. A helyzet szomorú iróniája, hogy

a Trump-adminisztráció azonnal a Biden-kormányzat hiányos átvilágítási eljárását jelölte meg okként, de Lakanval menedékjogát valójában Trump elnöksége alatt hagyták jóvá.

A férfi 2021-ben érkezett az Egyesült Államokba, a Biden-kormány által végrehajtott tömeges evakuálás részeként, amely során az afgán háborúban az amerikai erőket segítő afgánokat menekítették ki a tálibok hatalomátvételekor. A Reuters által áttekintett kormányzati dokumentumok szerint menedékjogát 2024 áprilisában, már a Trump-adminisztráció alatt hagyták jóvá.

Noem kijelentései arra utalnak, hogy a korábban CIA-nek dolgozó afgán férf az USA-ba érkezése után fordulhatott a szélsőséges eszmék felé.

A belbiztonsági miniszter hozzátette, hogy eddig "némi együttműködést" tapasztaltak Lakanval ismerőseitől, és figyelmeztetett, hogy az USA minden, a lövöldözéssel kapcsolatba hozható személyt felelősségre fog vonni.

A szerdai támadást követően a Trump-adminisztráció lépéseket tett a legális bevándorlás korlátozására, beleértve az összes menedékjogi kérelem feldolgozásának felfüggesztését. Noem vasárnap kijelentette, hogy a bevándorlási hatóságok mérlegelni fogják a folyamatban lévő menedékjogi kérelmekkel rendelkező személyek kitoloncolását, amennyiben az indokolt. "Minden egyes személyt át fogunk világítani, akinek függőben lévő menedékjogi kérelme van" - mondta.

Címlapkép forrása: Demetrius Freeman/The Washington Post via Getty Images

