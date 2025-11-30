Történelmi fordulat: a Vatikán vezetője nyíltan kimondta, mit kell tennie Izraelnek a béke érdekében

Leó pápa szerint a közel-keleti konfliktus egyetlen megoldása a palesztin állam létrejötte, és a Vatikán közvetítő szerepet vállalna Izrael és a palesztinok között - írja a Reuters.

A Vatikán álláspontját megerősítve Leó pápa vasárnap közölte: a több évtizedes izraeli–palesztin konfliktus rendezése kizárólag egy, a palesztin állam létrejöttét is magában foglaló megoldással lehetséges. Az első amerikai pápa az őt Törökországból Libanonba szállító repülőgépen, első fedélzeti sajtótájékoztatóján beszélt az újságíróknak. "Mindannyian tudjuk, hogy Izrael jelenleg nem fogadja el ezt a megoldást, mi azonban az egyetlen útként tekintünk rá" – mondta olaszul. Hozzátette:

Izraellel is baráti viszonyt ápolunk, és közvetítő hang kívánunk lenni a két fél között, ami közelebb viheti őket egy mindenki számára igazságos megoldáshoz.

Izrael miniszterelnöke, Benjámin Netanjahu megerősítette ellenállását a palesztin államisággal szemben, miután még legfőbb szövetségese, az Egyesült Államok is jelezte támogatását a palesztin függetlenség iránt.

A pápa rövid, nyolcperces sajtótájékoztatója elsősorban törökországi látogatására fókuszált. Törökországot csütörtöktől vasárnapig kereste fel; ez volt első külföldi útja májusi megválasztása óta, a 1,4 milliárd hívőt számláló katolikus egyház vezetőjeként. Elmondása szerint Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel az izraeli–palesztin és az orosz–ukrán konfliktusról is egyeztetett, és úgy véli, Törökországnak fontos szerepe lehet mindkét háború lezárásában.

A látogatás során arra figyelmeztetett, hogy az emberiség jövője is kockán forog a szokatlanul sok véres konfliktus miatt, és elítélte a vallás nevében elkövetett erőszakot.

A pápa, aki rendszerint óvatos, diplomatikus nyelvezetet használ, az év elején élesebben bírálta Izrael gázai katonai hadjáratát.

Törökország többségében muszlim ország, ugyanakkor itt székel Bartolomaiosz ökumenikus pátriárka, a világ mintegy 260 millió ortodox keresztényének lelki vezetője. Leó pápa a vallási együttélés példájaként méltatta az országot. "A különböző vallású emberek képesek békében együtt élni" – mondta. "Ez annak az egyik példája, amire úgy gondolom, mindannyian vágyunk a világban."

Leó pápa keddig tartózkodik Libanonban, majd visszatér Rómába.

Címlapkép forrása: Stringer/Anadolu via Getty Images