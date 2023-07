Hogyan és mi helyett használjuk az innovatív közlekedési módokat Budapesten?

Berezvai Zombor , BCE, GVH 2023. július 23. 10:30

A városi közlekedés átalakulása Budapesten is érezhető, újabb és újabb cégek kínálnak innovatív mobilitási szolgáltatásokat: jelenleg már kettő bérelhető kerékpárokat (MOL Bubi, Donkey), négy bérelhető rollereket (Lime, Bird, Tier, Whoosh), egy bérelhető mopedeket (Blinkee) és három bérelhető autókat (MOL Limo, Share Now, GreenGo) üzemeltető vállalkozás összesen több mint 10000 járművel van jelen a fővárosban. Fogyasztói piackutatási eredmények alapján a városi közlekedők kombinálják a különféle közlekedési eszközöket, ugyanakkor valamilyen mértékben helyettesítői is egymásnak az egyes közlekedési módok. Ebben az írásban azt járjuk körül, hogy milyen kapcsolat fedezhető fel a különféle városi közlekedési módok között Budapesten, fókuszba helyezve a közösségi kerékpárrendszereket.