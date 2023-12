Minden magyart beterelne a kormány az Államkincstárba – De miért?

Már meghallgatható a Portfolio Checklist csütörtöki adása. A műsor első részében a befektetési piacról beszéltünk. Más témák mellett arról volt szó, hogy mi a célja az államnak azzal, hogy azonnali kincstári számlanyitást tesz lehetővé Ügyfélkapun keresztül, és hogy aki nem az államnál tartaná a pénzét, az a különböző befektetési alapoknál milyen költségterheléssel találkozhat . A témával kapcsolatban Árgyelán Ágnes , a Portfolio pénzügyi elemzője volt a vendégünk. Az adás második felében a nemrég a Sony Music-tól rekord összegű szórakoztatóipari megrendelést elnyerő Gloster volt a fókuszban. A cég egy olyan listára is felkerült , ami a legnagyobb hazai IT-piaci szereplőket mutatja be, s egy komplex vállalatfejlesztési programot is indítottak , így ezekről a témákról, valamint persze a piaci kilátásokról is kérdeztük Szekeres Viktort , a Gloster igazgatósági elnökét.