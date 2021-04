Ki szabadította a világra a koronavírust? Ezt sikerült eddig kideríteni

András Bence Cikk mentése Megosztás

Ki kell deríteni, pontosan honnan és hogyan indult el a koronavírus-járvány. Nem csak azért, hogy az áldozatok milliói végre megtudják, ki vagy mi tehet erről, hanem hogy felkészülhessünk a hasonló veszélyekre. A WHO és Kína egy nagyszabású kutatást végzett ennek a megválaszolására, de a konklúziójuk bőven hagy kívánnivalót maga után. Ebben a cikkben végigvesszük, pontosan mi is az, ami eddig kiderült erről a kérdésről és mi az, amit továbbra is homály fed.