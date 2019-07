Bő 10 milliárdos EU-pénzt kapott a Magyar Máltai Szeretetszolgálat az elmúlt években

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára a Tiszaburán és Tiszabőn a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által végrehajtott fejlesztések megtekintése után azt mondta:a kormányzattal, a kormányzati intézményekkel, a köznevelési intézményekkel, az önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, egyházakkal és más segélyszervezetekkel.Elmondása szerint a szeretetszolgálat- közölte az államtitkár.Elmondta:Jelenleg a közbeszerzési előkészületek zajlanak, a tervek szerint jövő év szeptemberben a tanévet már a megújult iskolákban lehet kezdeni - jelezte. A tiszabői iskolában mintegy 300, a tiszaburai iskolában több mint 400 gyermek tanul.Vecsei Miklós miniszterelnöki biztos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke elmondta: a szeretetszolgálat egy három évvel ezelőtti kormányhatározat alapján működteti oktatási, foglalkoztatási és szociális elemekből épülő Jelenlét programját Tiszaburán és Tiszabőn. A program során "a fogantatástól a foglalkoztatásig" kísérik végig a gyermekek életét.Szólt arról, hogy, egyben hangsúlyozta a személyes jelenlét fontosságát a településeken.Kitért arra, hogyA halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek száma meghaladja a 97 százalékot - mondta.Hozzátette:A hiányzó termek pótlására Tiszaburán a művelődési házban rendeztek be ideiglenes tantermeket. Tavaly megvásárolták, felújították a régi tsz épületkomplexumát, amelyben jelenleg három első osztály mellett a tanoda, a gyerekház, a szociális iroda is helyet kap. Tiszabőn három konténertantermet helyeztek el - sorolta.Az eseményen kiosztott sajtóanyag szerintA szeretetszolgálat forrást biztosít magzatvédő vitaminra, amit a védőnők közvetítésével juttatnak el ingyen a kismamákhoz. A 2017 augusztusa után születetteknek babacsomagot adnak., amelynek célja, hogy a 3 évesnél kisebb gyermekeknek szóló programok mellett tudatos szülőket formáljon a sokszor fiatalkorú édesanyákból.A szeretetszolgálat munkatársai Tiszabőn segítették a települési könyvtár létesítését a szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtárral együttműködésben. Tiszaburán a művelődési ház ad teret közösségi programoknak, könyvtár is üzemel.Mindezek mellett Tiszabőn savanyítóüzem létesült, Tiszaburán asztalosüzem és varroda indult; valamint mosoda is üzemel; támogatják az iskolai felzárkózást, a kulturális és sportprogramokat.