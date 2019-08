Brexit: megkérik a királynőt a brit parlament felfüggesztésére!

A brit kormány a BBC információi szerint ma délelőtt ülést tart, feltehetően ott születik majd döntés a királynő megkéréséről, hogyKorábban is voltak már arról értesülések, hogy a parlamenti ülésszak szünetének meghosszabbításával próbálkozik majd Johnson, hogy a képviselők ne tudjanak ellene fellépni a parlamentben. Sőt, arra is volt állítólag terv, hogy egy előrehozott választást éppen a Brexit utáni napokban szeretne lezavarni Johnson. Azzal, hogyA brit parlament kvázi felfüggesztéséről szóló mai értesülés egyébként azt követően érkezett egy nappal, hogy tegnap ellenzéki képviselők egy csoportja arról tanakodott: milyen jogi eszközökkel tudná rábírni a Johson-kormányt a Brexit halasztására, illetve a no-deal Brexit megakadályozására.A mai fejleményre az angol font meredeken esni kezdett, mert afelé mutat, hogy ha az EU-val nem sikerül kialkudni a kilépési megállapodás módosítását (márpedig az utóbbi napokban elmozdultak a felek egy új megállapodás irányába ), akkorOktóber 15-től persze lenne még két hét valamit tennie a parlamentnek, igaz régóta komoly jogi viták zajlanak arról, hogy egyáltalán a parlamentnek milyen jogi eszközei vannak a kormány mozgásterének bekorlátozására. Arra persze van eszköze, hogy egy bizalmatlansági indítvánnyal megbuktassa Johnsont, hiszen a Konzervatív Pártnak mindössze egyetlen fős a többsége a kormányzati munka folytatásához és a kormány oldaláról is van több tucatnyi képviselő, aki a no-deal Brexit megakadályozásáért valószínűleg hajlandó lenne átszavazni az ellenzéki kezdeményezésre induló kormánybuktatásra.A bizalmatlansági indítvány jövő kedd-szerda körüli benyújtására egyébként a mai Johnson-húzással megnőhet az esély, hiszen szeptember 3-tól egyébként is összeül a parlament. Ha egy ilyen indítvány sikeres lenne, azaz megbukna a kormány, akkor sem egyértelmű, hogy pontosan mi történne. Ha ugyanis Johnson helyett nincs működőképes másik kormány, és Johnson nem mond le tisztségéről, akkor nem világos, hogy mi jönne és hogyan haladna tovább az ország a Brexit felé. Elvileg a királynő is "megkérhetné" Johnsont, hogy távozzon, de ez rendkívül érzékeny kérdés, és a királynő hagyományosan nem foglal állást politikai kérdésekben (állítólag viszolyog is ettől). Így például már a mostani beadvány kapcsán is érdekes, hogy arra hogyan reagál majd a királynő.

További részletek hamarosan.