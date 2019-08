Kiderült, hogyan erőszakolná végig a Brexitet Johnson, ha közben megbuktatnák

Bár az FT nem ír róla, de nem egyértelmű az a jogi helyzet, hogy a brit alsóház valóban meg tudja-e akadályozni Johnsont abban, hogy végrehajtsa a no-deal Brexitet. A megakadályozás egyik módja az lenne, ha a parlamenti képviselők magukhoz tudnák ragadni a napirend alakításának jogát (erre volt már példa tavasszal, de azóta már Johnson keményvonalas embere az alsóházi elnök, aki ezt igyekezne megakadályozni) és különböző indítványokkal ők diktálják a Brexit kereteit. Igaz még ekkor sem biztos, hogy például rá tudják venni a Brexit halasztásának kezdeményezésére Johnsont. Attól, hogy parlamenti határozatban mondják ki például: nem lehet no-deal Brexitet csinálni, még bekövetkezik ez a forgatókönyv, hiszen nincs a brit parlament által elfogadott kilépési megállapodás.Így tehát az egyedüli biztos megoldás az alsóház részéről no-deal Brexit elkerülésére az lenne, ha megszavaznák az EU által kínált, de immár háromszor leszavazott kilépési megállapodást. Ez jelentené tehát a rendezett keretek közötti kilépést, amit az is segítene, hogy november 1-től rögtön hatályba lépne a 2020 végéig szóló átmeneti időszak. Ez alatt bár jogilag már nem lenne tagja az EU-nak az Egyesült Királyság, de a közös piacnak és a vámuniónak még ugyanúgy tagja lenne, az Európai Bíróság joghatálya kiterjedne rá és még be kellene fizetnie az EU közös kasszájába a rá eső terheket is. Ez a felállás tehát a brit szuverenitás jelentős sérülésével felérő bő egy éves állapot lenne és ennek felismerése, illetve szavazatokban megjelenése a november eleji előrehozott választáson nem feltétlenül kedvezne annyira Johnsonnak, mintha azt "lobogtatná", hogy tiszta szakítást tudott kierőszakolni, azaz nincs semmiféle további költségvetési befizetés és bármiféle brüsszeli beleszólás a brit ügyekbe. Ez a megfontolás tehát szintén afelé tolhatja Johnsont, amit egyébként szavak szintén is hangoztat, hogy tényleg bevállalja akár a no-deal Brexitet is, csak hogy végre le tudja már zárni a 3 éve zajló huzavonát. A napokban már rámutattunk, hogy tényleg no-deal Brexit felé haladnak jelen tudásunk szerint a folyamatok, mert a két fél egyike sem hajlandó engedni, változtatni az álláspontján saját jól felfogott érdekei miatt: