Sokezer nyertes bukhatja az EU-s pénzt - Figyelmeztet a Pénzügyminisztérium

a 2018.09.08-án vagy azt követően hatályba lépett támogatási jogviszony esetén a kincstári fizetési számlával nem rendelkező Kedvezményezettek kötelesek a támogatási előleg kifizetését követő 12 hónapon belül a kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező mértékű kifizetési igénylést benyújtani".

Az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával rendelkező kedvezményezett a XXIII. Fejezet szerint köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg - vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete - kifizetésétől számított 12 hónapon belül, illetve a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény - így különösen a helyszíni ellenőrzés tapasztalatai - a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja. Az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával nem rendelkező kedvezményezett a XXIII. Fejezet szerint köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező mértékű igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg - vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete - kifizetésétől számított 12 hónapon belül, illetve a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény - így különösen a helyszíni ellenőrzés tapasztalatai - a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg kifizetését követő 12 hónapon belül a kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező mértékű igénylés több kifizetési igényléssel is teljesíthető. Kérjük a fenti szabályok betartását, különös tekintettel a benyújtandó kifizetési igénylés(ek) mértékére.

A "Közlemény a támogatási előleg rendeltetésszerű felhasználásának igazolására vonatkozó szabály módosításáról" címet viselő rövid kommunikáció mögött, hogy minél több fejlesztési számlát szeretne kiküldeni még az év vége előtt a kormány Brüsszelbe, hogy le tudja hívni szilveszterig a pénzt, és ehhez a támogatási előlegekkel való itthoni elszámolás minél magasabb volumene szükséges.Éppen a minap írtunk arról, hogy az Európai Bizottsággal folyó magyar kormányzati elszámolási viták rövidesen véget érhetnek, így akár több milliárd euró volumenben is jöhet majd átutalás Brüsszelből. Ezt "fejelhetné meg" az, ha a magánszektori szereplők felől is szépen beérkeznének a teljesítés alapú fejlesztési számlák és kifizetési kérelmek a hatóságokhoz.A mai közlemény bevezetője emlékeztet rá, hogy "a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 117.§ (7) pontja értelmébenEzután visszaidézik a vonatkozó kormányhatározat 117. paragrafus 7. bekezdését, és külön félkövérrel ki is emelik a lényeget, ahogy mi is:, és a támogatott projektkereső szerintKözülük több ezren már befejezték a projektjüket, de másik több ezer projekt még a megvalósítás fázisában jár, így ezeknél mindenképpen figyelni kell, hogy az elnyert és folyósított támogatási előleg 60%-át 12 hónapon belül kifizetési igényléssel le kell fedni, különben az egész előleget bukja a nyertes.