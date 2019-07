Pintér Sándorra hivatkoztak EU-pénzes lehúzásokban, börtönt kaptak

A bíróság két vádlottat végrehajtandó börtönbüntetésre, két vádlottat végrehajtásban felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt, a befolyást vásárló vádlottakat próbára bocsátotta.

A férfi, aki az elkövetési módot kitalálta,és kitalált hozzátartozójára - amikor azt állította, hogy pályázati ügyintézés keretében jelentős Európai Uniós támogatásokhoz tudja juttatni az ügyfeleket, illetve akár büntetőeljárásban alkalmazott kényszerintézkedés megszüntetését is el tudja érni - tartalmazza az ügyészségi közlemény.egyébként az, hogy egy férfi a 2012. évben magát pályázati ügyintézéssel foglalkozó személynek adta ki, és így pénzt csalt ki a pályázni szándékozó más személyektől. Emellett már ekkor is utalt egyes esetekben - valójában nem létező - minisztériumi kapcsolataira. A férfi megismerkedett egy 51 éves férfival, aki korábban egy felsőoktatási intézmény gazdasági igazgatójaként dolgozott, illetve egy 54 éves nővel és 59 éves férfi társával. Az így kibővült vádlotti kör a 2012-2013. években nagyobb szervezettséggel,,,tőkeerősebb" sértetteket, illetve befolyás vásárlókat tudott megtéveszteni, és nagyobb összegekhez jutott hozzá.A Fővárosi Főügyészség - több, később egyesített ügyben -A vád tárgyát csalás, befolyással üzérkedés, közokirat-hamisítás bűntette, a támogatásokat igénybe venni kívánók oldalán befolyás vásárlásának bűntette képezte.Emellett a bíróság három vádlottat fejenként 1 millió forintot meghaladó összegű pénzbüntetésre is ítélt, illetve több mint 21 millió forint vagyonelkobzást alkalmazott az ügyben.Az ítélet ellen az ügyész több vádlott terhére, súlyosításért, illetve az egy vádlott felmentése miatt fellebbezett, valamint több vádlott és védő is felmentésért jelentett be fellebbezést.