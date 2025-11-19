  • Megjelenítés
Nagyot szakított Kalifornia a techrészvények szárnyalásán
Nagyot szakított Kalifornia a techrészvények szárnyalásán

Portfolio
A mesterségesintelligencia-részvények ralija mintegy 11 milliárd dollárral növelte Kalifornia adóbevételeit - írja a Bloomberg.
A kaliforniai törvényhozási elemző hivatal szerint a legvagyonosabb adózóknál keletkezett jelentős tőkenyereség a vártnál jóval magasabb költségvetési bevételt eredményezett. De úgy számolnak, hogy ezt a pluszt szinte teljes egészében elnyelik az alkotmányban rögzített, közoktatási és tartalékképzési kötelezettségek, ezért a jövő évi hiány továbbra is mintegy 18 milliárd dollár lehet.

Az úgynevezett "Csodálatos hetes" technológiai óriásokat (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia és Tesla) követő mutató az év eddigi részében közel 19 százalékot emelkedett, felülteljesítve az S&P 500 13 százalékos pluszát. Kalifornia adatai szerint tavaly az első fél évben négy nagy technológiai cégnél a magas jövedelmű munkavállalóknak adott részvényjuttatások önmagukban a kaliforniai személyi jövedelemadó-előlegek csaknem 10 százalékát adták.

Kalifornia költségvetése erősen kitett a legfelső jövedelmi rétegnek:

a legtehetősebb 1 százalék fizeti a személyi jövedelemadó-bevételek csaknem felét.

Gabriel Petek törvényhozási elemző arra figyelmeztetett, hogy az AI körüli túláradó optimizmus mellett reális, hogy a részvénypiac túlhevült; a történelem azt mutatja, hogy a piac hajlamos túlreagálni a nagy technológiai áttöréseket, még akkor is, ha a technológia valóban forradalmi. A befektetők óvatosabbá váltak a szektor megítélésében: az Nvidia részvénye csaknem 13 százalékot esett az október 29-i csúcs óta.

