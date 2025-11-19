  • Megjelenítés
Szövetségest talált Magyarország az EU beperelésében, indulhat a brüsszeli csata
Robert Fico szlovák miniszterelnök vizsgálatot rendelt el arra, hogy Szlovákia beperelheti-e az Európai Uniót az orosz gázimport leállítása miatt, miután szerinte a Bizottság nem teljesítette a korábban vállalt ellátásbiztonsági és árképzési garanciákat. A lépés azután került napirendre, hogy Szijjártó Péter már korábban jelezte: Magyarország is bírósághoz fordulna, mert szerinte az új szabályozást kereskedelempolitikai "csalással" akarják átvinni a tagállamokon.

A Reuters beszámolója szerint Robert Fico szlovák miniszterelnök szerdán a gazdasági, külügyi és igazságügyi minisztereit megbízta azzal, hogy

vizsgálják meg az EU beperelésének lehetőségeit az orosz gázellátás leállítása miatt.

Az első dominót Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter billenthette meg, amikor november 17-én a Facebookon azt mondta:

természetesen az Európai Unió Bíróságához fogunk fordulni, ha áteröltetik az orosz energiahordozók vásárlását megtiltó szabályozást. Ugyanis az csalással készült.

A külügyminiszter hozzáteszi, hogy a legfőbb probléma az, hogy "tartalmában egy szankciós intézkedés, amit csak egyhangúsággal lehetne elfogadni...viszont kereskedelempolitikai intézkedésnek álcázzak, amit minősített többséggel akarnak elfogadni. Ez az európai szabályok szégyentelen felrúgása". Végül azt is kiemeli, hogy az energiamix megválasztása nemzeti hatáskörbe tartozik, amit szintén durván megsért az EU döntése.

A kormány jövő héten megtárgyalja a per lehetőségét. Minden attól függ, hogy az Európai Bizottság hogyan teljesíti a Szlovákia felé vállalt kötelezettségeit, amelyeket közvetlenül annak elnöke vállalt és írt alá

- mondta Fico.

A szlovák kormányfő felhívta a figyelmet arra, hogy az év elején a Bizottság ellátásbiztonsági és árképzési garanciákat ígért országának azért cserébe, hogy támogassa a leválást. Arról azonban nem beszélt, mekkora összegű kártérítést követelhet Szlovákia az EU-tól, és azt sem tisztázta, milyen konkrét jogalapra épülne a per.

Az Európai Unió decemberben dönt a szabályozásról, ami 2026 elejével léphet életbe.

Címlapkép forrása: Szijjártó Péter Facebook

