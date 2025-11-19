Nem használ a tűzszünet, ropognak a fegyverek Gázában

A terroristák lövöldözése után a hadsereg azonnal támadást indított az övezet északi részén, és megölte a terrorszervezet katonai szárnyának két magas rangú tagját.
"Folytatjuk minden azonnali fenyegetés elhárítását" - közölte a hadsereg.
A palesztinok legkevesebb 24 ember halálát jelentették a légicsapásokban.
Izrael arról számolt be, hogy terroristák Gázaváros Zaitun negyedében tüzet nyitottak az izraeli katonákra, és válaszul a hadsereg szerda délután támadást hajtott végre. A hadsereg megölte a helyi zászlóalj parancsnokát, valamint a Hamász tengeri egységének egyik magas rangú tisztjét.
"Seregeink nem szenvedtek veszteséget. Válaszul a hadsereg támadásokat indított a Hamász célpontjai ellen Gáza-szerte, és továbbra is eltávolítanak minden azonnali fenyegetést. A hadsereg ezentúl is határozottan fel fog lépni Izrael minden fenyegetésének megszüntetéséért" - hangsúlyozta az izraeli katonai közlemény.
Palesztin források szerint Hán Júniszban, Sadzsájában, valamint Gázaváros központjában voltak légicsapások.
Egy izraeli egység a Gázai övezetet kettéválasztó sárga vonalat átlépő terroristákat észlelt. "A terroristák a hadsereg csapatai felé közeledtek az övezet északi részén, közvetlen és azonnali fenyegetést jelentve rájuk" - közölték. "A katonák tüzet nyitottak, és megöltek egy terroristát, ezzel elhárítva a fenyegetést" - ismertette a hadsereg.
A sárga vonalon túli, Izrael által nem ellenőrzött területeken izraeli értékelés szerint tovább erősödik a Hamász.
A terrorszervezet működteti a palesztin ellenőrzés alatt álló területet, adókat vet ki, és emberei felügyelik a segélyek beérkezését.
Donald Trump amerikai elnök tervének második, a terrorszervezet lefegyverzését tartalmazó szakasza elakadt, és palesztin elemzők és közvélemény-kutatók szerint javult a Hamász megítélése saját népe körében, mert a lakosság egy része szerint alternatíva híján mégis viszonylag élhető feltételeket biztosít.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
