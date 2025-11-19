Ravaszul keveri a kártyákat Amerika: Szaúd-Arábia nem kaphat a legmenőbb vadászgépekből

A Szaúd-Arábiának szánt F–35-ös vadászgépek kevésbé lesznek fejlettek, mint az Izrael által üzemeltetett példányok, így megmarad Izrael jogos haditechnikai előnye.

Az amerikai jog által garantált izraeli minőségi katonai fölény (QME) miatt a Szaúd-Arábiának eladni tervezett F-35-ösök nem érik el az izraeli gépek képességi szintjét – közölték szerdán amerikai tisztviselők és védelmi szakértők. Bár Donald Trump elnök a héten bejelentette az üzletet,

a szaúdi gépekből hiányoznak majd az izraeli flottát jellemző fejlett fegyverrendszerek és elektronikai hadviselési megoldások.

Izrael ráadásul különleges jogosítványokkal rendelkezik F-35-ösei módosítására. Saját fegyverrendszereit integrálhatja, és radarzavaró képességeket, valamint egyéb fejlesztéseket adhat a gépekhez amerikai jóváhagyás nélkül.

Ennek ellenére az izraeli légierő ellenzi a tervezett eladást. Egy, a politikai vezetésnek küldött állásfoglalásban arra figyelmeztetett, hogy az üzlet alááshatja Izrael regionális légi fölényét – írta kedden a The Times of Israel.

Még ha Szaúd-Arábia meg is kapja a gépeket, várhatóan nem jut hozzá az AIM-260 JATM (Joint Advanced Tactical Missile) fegyverhez, az ötödik generációs repülőgépekhez fejlesztett, új nemzedékű levegő–levegő rakétához – mondta Douglas Birkey, a Mitchell Institute for Aerospace Studies ügyvezető igazgatója.

A több mint 120 mérföldes hatótávot kínáló JATM az F-35-öshöz kapcsolódó legérzékenyebb rakétatechnológiának számít, amelyet feltehetően Izrael számára ajánlanak fel.

Az F-35-ösöket országonként és üzemeltetőnként testre szabják. A legnagyobb képességű verziók az Egyesült Államokban szolgálnak, míg más országok kevésbé fejlett konfigurációt kapnak. A Lockheed Martin által gyártott szaúdi gépek technológiai hátránya szoftveres korlátozásokkal is fenntartható az izraeli gépekhez képest.

A képességbeli különbségeken túl Izrael számbeli előnyt is élvez. Jelenleg két F-35-ös századot üzemeltet, egy harmadik pedig megrendelés alatt áll. Szaúd-Arábia legfeljebb két századhoz juthatna, amelyek leszállítása éveket vehet igénybe.

Izrael mintegy nyolc éve használja az F-35-öst a térségben, ami jelentős tapasztalati előnyt biztosít.

Amerikai tisztviselők szerint az üzlet véglegesítése előtt hivatalos QME-vizsgálatra lesz szükség. A Szaúd-Arábiának szánt fegyvereladásokat jellemzően a Kongresszusnak is jóvá kell hagynia, és Izrael erős washingtoni támogatottsága megnehezítheti a folyamatot.

A tisztviselők azt is megjegyezték, hogy Izrael célja Szaúd-Arábia bevonása az Ábrahámi Megállapodások folyamatába a regionális normalizáció előmozdítása érdekében, valamint a Trump elnökkel ápolt viszony megőrzése.

A kongresszusi ellenállás csak kétharmados többséggel elfogadott, az elnöki vétót is felülíró közös elutasító határozattal lehetne eredményes. Ez magas, nehezen elérhető küszöb.

Az üzlet Szaúd-Arábiát egy szintre hozná Katarral és az Egyesült Arab Emírségekkel, amelyek szintén ajánlatot kaptak F-35-ösökre. Ezek az ügyletek azonban továbbra is elakadtak a szállítási ütemezésekről és a gépek képességeiről folytatott viták, valamint a kínai technológiához való hozzáféréssel kapcsolatos aggályok miatt.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images