Kész, vége: kiadják Németországnak az Északi Áramlat gázvezetékek felrobbantóját
Kész, vége: kiadják Németországnak az Északi Áramlat gázvezetékek felrobbantóját

MTI
Az olasz legfelsőbb bíróság jóváhagyta annak az ukrán állampolgárnak a kiadatását Németországnak, akit az Északi Áramlat gázvezetékek 2022-es felrobbantásában való részvétellel gyanúsítanak - közölte szerdán Nicola Canestrini, a férfi ügyvédje.

A döntés értelmében a Szerhij Kuznyecov néven azonosított 49 éves férfit már a napokban átadhatják a német hatóságoknak.

Az ügyben hetekig tartó jogi huzavona volt, fellebbezési eljárásoknak köszönhetően az ügy egyre magasabb bírósági szintre került. Az olasz legfelsőbb bíróság az utolsó jogorvoslati lehetőséget biztosította.

Feltehetőleg Hamburgban fogják bíróság elé állítani a két gázvezeték elleni szabotázsakció koordinálásával gyanúsított férfit.

A német szövetségi ügyészség robbantásban való bűnrészesség, szabotázs és jelentős vagyoni károkozással járó rongálás miatt indított eljárást. A férfit augusztus végén vették őrizetbe Olaszországban, ahol családjával nyaralt, és jelenleg egy szigorúan őrzött észak-olaszországi börtönben tartják fogva.

Nagyon várják már a tőzsdék, mit mond este az Nvidia

Megosztott a Fed: kiderült, miért bukhat el a decemberi kamatvágás

Nagyot szakított Kalifornia a techrészvények szárnyalásán

