Megszólalt Zelenszkij, kritikus területen kap segítséget Ukrajna Törökországtól

Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy a kijevi vezetés számít Törökország diplomáciai erőfeszítéseire a háború befejezése érdekében.
Mint mondta, Törökország segítségével eddig 2500 ukrán katonát sikerült kiváltani az orosz hadifogságból.
"Természetesen tartalmi megbeszéléseket folytattunk a diplomáciai helyzetről. És mostanra számos folyamat vált aktívabbá, és biztosítani akarjuk, hogy mindez az aktivitás főleg a békére irányuljon" - hangoztatta Zelenszkij, aki szerint török hivatali partnerével egyebek között a két ország közötti együttműködésről és a közös gyártási projektekről is egyeztettek.
Zelenszki újfent hangsúlyozta a biztonsági garanciák fontosságát. Szót ejtett arról is, hogy szeretnék bevonni Törökországot az úgynevezett hajlandók koalíciójába, különösen annak haditengerészeti komponensébe.
Mindenki tisztában van a Fekete-tenger biztonságának jelentőségével, és ezt a biztonságot csak Törökországgal együtt lehet garantálni
- mondta Zelenszkij, akit az Interfax Ukrajina idézett.
A török elnök arról beszélt, hogy Törökország "igyekszik hozzájárulni Ukrajna helyreállításához török vállalkozók segítségével, akik még a nehéz körülmények ellenére sem hagyják el az országot", folytatva ottani tevékenységüket. Kijelentette, hogy hazája mindig kész megvitatni Oroszországgal az ukrajnai helyzet rendezésének lehetőségeit, "olyan javaslatokat, amelyek felgyorsítják a tűzszünetet és megnyitják az utat a igazságos és tartós béke felé".
Erdogan azt is elmondta, hogy Törökország "nagy jelentőséget tulajdonít" az Egyesült Államok részvételének a konfliktus rendezésében.
Címlapkép forrása: Utku Ucrak/Anadolu via Getty Images
