Budapesten épülhet ki Európa egyik vezető innovációs központja

Jelentős nemzetközi expanzióra készül a Supercharge, aminek a megvalósítását a cég egy hazai bázisú, de nemzetközi piacokra fókuszáló digitális innovációs központ kiépítésében látja. A magyar digitális innovációs ügynökség munkája a gyakorlatban leginkább úgy írható le, hogy nagyvállalatokat segít digitális megoldásokkal abban, hogy klasszikus szolgáltatásaikat az új fogyasztói igényekhez alakítsák és a világot a telefonjáról menedzselő generációk számára is vonzók maradjanak. A Supercharge egyrészt mobil és webes alkalmazásokat tervez és fejleszt, másrészt komplex stratégiai kihívásokra keres megoldásokat például a bankszektornak, vagy a telekommunikációs és energiaipari vállalatoknak. A cég most extra lendületet kaphat, és hangsúlyosabban lehet jelen a skandináv piacon, egy új szakmai befektetői partnerrel.

Folyamatosan érdeklődnek Magyarország iránt a nemzetközi IT-befektetők – számolt be tapasztalatairól a Portfolio-nak Tessényi András, a Supercharge vezérigazgatója. A nagyvállalati digitális fejlesztésekben nemzetközileg is egyre meghatározóbb ügynökség vezetője szerint Magyarország rendkívül vonzó lokációnak számít, hiszen magas hozzáadott értékű IT-szolgáltatást tud nyújtani, magasan képzett szakemberekkel rendelkezik, világszínvonalú mérnökcsapatokat lehet nálunk felépíteni. Ráadásul kulturálisan is közel állunk az amerikai, brit, vagy nyugat-európai megrendelőkhöz, ezért nyílt az elmúlt években számos, akár több száz fős IT-központ Budapesten és a nagyvárosokban. A cég ügyfélkörének túlnyomó többsége nagy nemzetközi cégekből áll, ezért a Supercharge látványos növekedése is főleg ezekből a megrendelésekből következik. A fejlődés következő lépése azonban egy szakmai partner támogatását is igényli:

Szeretnénk elsősorban Európában a vezető digitális innovációs partnerek közé tartozni. De csak önerőből oda eljutni meglehetősen sokáig tartana, ezért gondolkoztunk el azon, hogy keressünk egy új tulajdonosi partnert

– mondta a vezérigazgató.

A cég árbevételének – amely idén akár a 3,3 milliárd forintot is elérheti – 75 százaléka külföldről jön: nagyrészt Nyugat-Európából (Nagy-Britannia, skandináv országok, Benelux államok), de az Egyesült Államokban, sőt, Ázsiában is vannak partnereik. Ez is azt mutatja, hogy a világon mindenhol egyre fontosabbá vált a nagyvállalatoknak, hogy a kihívásaikra a digitális térben is sikeres válaszokat adjanak.

Nem csak pénzügyi befektetőt kerestek

A gyors – évente 50% feletti - növekedés miatt persze folyamatosan kaptak konkrét befektetési ajánlatokat az elmúlt években, viszont csak a közelmúltban kezdtek el komolyabban foglalkozni a megfelelő üzleti partner kiválasztásával. Egy külső tanácsadó segítségével sok lehetséges partnerrel tárgyaltak, de azokat, akik szimplán pénzügyi célzattal fektettek volna a cégbe azonnal kizárták a lehetőségeik közül. Helyette

egy olyan szakmai partnert kerestek, aki további dinamikus növekedéshez tudja hozzásegíteni a Supercharge-ot új piacok megnyitásával.

A folyamat tavaly év végén kezdődött, és a Covid miatt meglehetősen sokáig elhúzódott. Így került képbe a finn alapítású, a helsinkii NASDAQ-on jegyzett, elsősorban adat- és automatizációs szolgáltatásokban különösen erős Siili digitális ügynökség, és egyelőre úgy tűnik, hogy jól illeszkedik az új partner a cég stratégiájához.

Tessényi András, a Supercharge vezérigazgatója

„Amit a legfontosabbnak tartok, hogy a tranzakció után is megmaradunk független cégnek, független szervezetként, saját branddel és a jelenlegi menedzsmenttel. Nem szervezetileg fogunk integrálódni, hanem üzletileg fogunk együttműködni, nagyon szorosan” – mondta a vezérigazgató. A cégvezető azt reméli, hogy az együttműködésnek köszönhetően a Supercharge és a Siili ügyfélportfóliója is növekedni fog. A Supercharge határozott terjeszkedést tervez a digitálisan fejlett, rendkívül kompetitív és magas elvárásokkal rendelkező skandináv régióban, ehhez a Siili intenzíven hozzá tud járulni, ráadásul Tessényi szerint a cégkultúrájuk is jól passzol a sokszor demokratikus döntéseken alapuló skandináv modellhez. A finn ügynökség pedig az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában és persze Magyarországon találhat új piacokat.

“Segítségükkel a szolgáltatási portfoliónk is kiegészül, elsősorban adat és automatizációs tudással. A sikeres termékfejlesztéshez szükséges analitikában eddig is otthon voltunk, de nem foglalkoztunk csak adatgyűtjés, feldolgozás és hasznosítás célú projektekkel, ez az ami most változni fog. Emellé jön még az automatizáció, ami talán az egyik legizgalmasabb terület a vállalatok üzleti vezetésének. Ma már minden iparágban egy intenzív verseny folyik, hogy ki tudja hatékonyabban automatizálni a belső folyamatait, ezáltal ki tudja csökkenteni a működési költségeit és kollégái idejét a nagyobb hozzáadott értékű feladatokra - például ügyfélkapcsolatok ápolására - fordítani. Ebben már mi is aktívan fogjuk segíteni ügyfeleinket a következő években” - tette hozzá Tessényi.

Amellett, hogy az együttműködésnek köszönhetően a Supercharge a legfrissebb digitális megoldásokkal és bővülő szolgáltatási portfolióval fogja kiszolgálni a már meglévő és új ügyfeleit, változatlanul hangsúlyos szerepet kap majd a cég stratégiájában a projektek társadalmi hasznossága. A vállalat ugyanis gyakran foglalkozik olyan projekekkel, ami jelentős társadalmi problémákat igyekszik megoldani.

Ügyfeleik közé tartozik például az Egyesült Királyság legnagyobb elektromos buszhálózat üzemeltetője, de az egyik globális szinten vezető hulladék újrahasznosító vállalat is. A társadalmi hasznosság szerepe más, hazai projekteken is megjelenik, az OTP új mobilbankja tervezésekor például kiemelten fontos szempont volt, hogy a megváltozott képességű - például vak - ügyfelek is könnyedén használhassák a terméket.

Tessényi úgy látja, hogy ha valaki belemegy egy ilyen fúzióba, és a szívén viseli a cége jövőjét, akkor egy olyan felvásárlót érdemes keresnie, aki biztosítja azt, hogy a vállalat tovább tud haladni a korábban kitűzött céljai felé. Azzal, hogy a Siili többségi tulajdonrészt vásárol a Supercharge-ban, is az volt az alapgondolat, hogy egy olyan partnert találjanak, aki mellett ugyanazokat a célokat tudják szem előtt tartani a jövőben.

Tessényi hozzátette, hogy nem is a pénzügyileg legjobb ajánlatot választották ki: fontosabb hogy egy, az alapítók által tulajdonolt üzlet esetében a cégnek egy jó jövőképe legyen, mint pusztán a pénzügyi szempontok.

New York-i nyitás, budapesti bővülés

A döntés után kezdődött egy masszív, közel 4 hónapos tárgyalási folyamat. Átvilágították a céget, ezzel párhuzamosan folyt a szerződés tárgyalása, aminek során átgondolták a következő öt év lehetséges fejlődési forgatókönyveit. Kialakítottak egy boardot, aminek az a jelentősége, hogy a legtöbb fajsúlyos ügyben nem lehet egyszerű többséggel, azaz a Supercharge menedzsmentje nélkül dönteni, így Tessényi szerint a tulajdonviszonyok átalakulása ellenére továbbra is a korábbi vezetők irányítják a céget a gyakorlatban is.„Mivel a Siili egy tőzsdén jegyzett cég, speciális szabályok vonatkoznak az egész folyamatra, így nagyon kevesen tudhattak a tárgyalásokról, így elkerülve az árfolyam befolyásolásának lehetőségét. A bejelentésnek is nagyon összetett jogi lépései voltak: a tőzsdei zárás után kellett aláírni, majd a nyitás előtt másnap bejelenteni, ráadásul az utolsó pillanatban derült ki, hogy meg tudjuk tenni a bejelentést. Ezt a tárgyalási folyamatot nagyon izgalmas alapítóként, cégvezetőként belülről látni.”

A jelentős üzletfejlesztés Tessényi András szerint komoly munkaerő-növekedéssel is jár. Úgy gondolja, hogy optimális esetben a jelenlegi háromszorosára is nőhet a dolgozók száma a következő öt évben, főleg a fejlesztői és termék dizájnnal kapcsolatos munkakörökben, így akár 350-en is dolgozhatnak majd a budapesti központban. De a globális terjeszkedésnek is lökést adhat, az amszterdami és londoni iroda után New Yorkban terveznek irodát nyitni.

