A low code motoron alapuló üzleti megoldások jelenthetik a jövőt sok cég életében

A low code platformon alapuló alkalmazásokat kínáló, dinamikusan növekvő Oriana International Zrt. célja, hogy két év múlva már az európai piac meghatározó szereplőjévé váljanak.

A cikk a 2021-es BÉT50 kiadványban jelent meg. A kiadvány médiatámogatója a Portfolio.

Az Orianát Kovács Péter és Pátzay Péter alapította 2002-ben. A tulajdonos-alapító régóta ismerte Basa Richárdot – közös szenvedélyük, a vitorlázórepülés hozta őket össze –, aki korábban olyan multinacionális nagyvállalatoknál dolgozott, mint az IBM vagy a Novell, amelynek beszállítója volt az Oriana. 2012-ben, miután Basa távozott a Novelltől, külső tanácsadóként csatlakozott Kovács cégéhez.

Nagyon tetszett, amit láttam. Akkoriban 12 fős volt a cég, nagyjából 100 milliós forgalommal. Kezdetben heti 1-2 napot jártam be, főleg marketinggel és termékfejlesztéssel foglalkoztam

– mondta Basa. Idővel aztán azon kapta magát, hogy már heti 5 napot tölt a cégnél, amely dinamikus növekedésnek indult, így adta magát, hogy 2016-ban Basa immár tulajdonosként és operatív igazgatóként vegyen részt a cég irányításában.

"Akármilyen méretű cégről legyen is szó, a képzett IT szakemberek hiánya most már hosszú évek óta komoly problémát jelent. Azonban az IT a cégek fejlődésének a kulcsa. Épp ezért olyan megoldást nyújtunk az ügyfeleknek, ami könnyen és hatékonyan támogatja és kiszolgálja a napi szinten keletkező újabb és újabb igényeket. Az Oriana low code rendszere meglévő alapsémákból pár hét alatt egy adott cég igényeire szabható rendszer kialakítására képes, figyelembe véve a komplex üzleti környezet által elvárt adatbiztonságot vagy épp auditálást is” – magyarázta Basa. Tehát tulajdonképpen olyan alkalmazásokat kínálnak, amelyek a dobozos szoftvereknél rugalmasabbak, de az egyedi fejlesztéseknél sokkal gyorsabban és alacsonyabb áron érhetők el.

2017-ben Kovács Péter távozott a vállalat éléről, két évvel később pedig a kockázati tőkealap-kezelő Hiventures Zrt. fektetett be a cégbe. A cél egyértelműen a nemzetközi piacra lépés volt, így 2019-ben jelentős változások történtek, komoly tapasztalattal rendelkező nemzetközi menedzsment épült ki; az utóbbi másfél évben pedig jelentős lépéseket tettek, hogy pár éven belül az európai piac meghatározó szereplőjévé válhasson a cég.

"A low code motoron alapuló üzleti megoldások jelentik a jövőt, a dobozos termékek és a hosszú ideig tartó, teljesen egyénre szabott fejlesztések hátrányba fognak kerülni. Utóbbiakkal az a fő probléma, hogy mire egy fejlesztési folyamat véget ér, sok esetben már másra van szüksége a cégnek” – mondta Basa, hozzátéve, a piac dinamikusan nő, és ugyan bőven akad versenytárs, a kereslet sokkal nagyobb, mint a kínálat. Az Oriana bevételének mintegy 90 százaléka egyelőre a magyar piacról származik, de vannak már külföldi partnereik, és a hosszú távú növekedési potenciált a vezérigazgató a nemzetközi terjeszkedésben látja.

"Ebben persze a koronavírus-járvány nem segített. 2020 márciusában már öt külföldi partnerünk volt, és rengeteg tárgyalás zajlott, de a pandémia miatt minden lelassult, sokakkal most vesszük fel újra a kapcsolatot. Ugyanakkor a járványhelyzetnek bizonyos szempontból volt pozitív hatása is: felgyorsította a vállalati és államigazgatási rendszerek digitális transzformációját, ez viszont tovább növeli a vállalatokra és az informatikai vezetőkre nehezedő nyomást. A low code platformok használata azért ideális, mert enyhíti a jól képzett szakemberek hiányát, ugyanakkor kielégíti a megnövekedett üzleti igényt is” – magyarázta Basa, hozzátéve, a növekedés motorját várhatóan további külső források bevonása jelenti majd. A tervek szerint nagyjából öt év múlva jelennek majd meg az amerikai piacon, 6-8 év múlva pedig – elképzelése szerint – már túl lesznek az exiten.

"Ez nem egy one man show, én alapvetően a csapatjátékban hiszek. Ezért is gyűjtöttem magam köré a legjobb, nagy nemzetközi tapasztalattal bíró szakembereket, akiktől én is sokat tanulok. A vállalkozói lét igazi hullámvasút, sokszor megy haza úgy az ember, hogy nem pontosan tudja, merre tovább. Aztán persze kijövünk a gödörből, de ehhez kellenek a társak és a támogató családi háttér. A feleségem például rengeteg terhet vesz le a vállamról, mindig támogat, enélkül ez az egész nem működne” – mondta Basa, akinek az Oriana mellett 2010 óta másik nagy szerelme a borászata, a Tarcalon működő Basilicus.

"Régóta jártunk borkóstolókra a Tokaj-hegyaljai borvidékre, ez egy igazi gyöngyszem, de úgy gondoltam, rosszul van pozicionálva. Ez ügyben történt már változás, de az sem véletlen, hogy a borászunkkal és tulajdonostársammal, Kanczler Andrással azzal a szlogennel jelentünk meg a piacon, hogy „Éld újra Tokajt!” – mesélte. A két cég bizonyos szempontból megteremti Basa számára az egyensúlyt: az Oriana esetén, ha kitalálnak egy új megoldást, annak már akár pár hónapon belül van kézzelfogható eredménye bevétel formájában. A borászat lassabb folyamat, kiszámíthatatlanabb is: egy évben egyszer van szüret, azaz egy évben egy esély nyílik az alkotásra és a sikerre. Ugyanakkor, mint mondta, nagyon azért nem tart attól, hogy ne tudnák eladni a bort, hiszen több versenyen is nagyon jól szerepeltek, például több aranyérmes, kategóriagyőztes borral, köztük aszúval büszkélkedhetnek.

Címlapkép: Bét50