Így válik egyre veszélyesebb hellyé a digitális világ

Portfolio 2022. február 26. 16:15

A koronavírus-járvány hatására megnövekedett internetes forgalom miatt a kiberbűncselekmények száma is jelentős növekedésnek indult, amely azóta már dollármilliárdokban mérhető anyagi kárt okozott a gazdaság szereplőinek. Az ukrán-orosz háború eseményeit figyelemmel kísérve pedig az is látszik, hogy a kiberfegyverek milyen fontos szerepet játszanak a hadi események alakulásában. A kibervédelm folyamatosan fejlődik ugyan, de a hackerek által alkalmazott módszerek naprakészeknek bizonyulnak és a támadók mindig találnak új megoldásokat az biztonsági technológiák kijátszására. Cikkünkben összeszedtük napjaink legégetőbb kibervédelmi kihívásait, és felelvenítettünk néhány súlyosabb támadást is az elmúlt évekből.