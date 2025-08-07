Ingatlanpiaci elemzőt keres a Portfolio, jelentkezz hozzánk!

Hogy mi is lesz a feladatod ebben a pozícíóban?
- Hazai és külföldi ingatlanpiaci hírek írása, feldolgozása, megjelentetése
- Elemzések készítése ingatlanpiaci témákban, különös tekintettel a hazai lakáspiacra.
Ez a pozíció Neked szól, ha...
- szívesen írnál hosszabb és rövidebb cikkeket a Portfolio felületére
- szeretsz szerepelni és kapcsolatokat építeni
- felsőfokú gazdasági végzettséggel rendelkezel, vagy hamarosan megszerzed ezt
- esetleg van már valamilyen ingatlanpiaci tapasztalatod (előny, de nem feltétel)
- magabiztos az angolod, magyarul pedig kiválóan fogalmazol
- szeretnél egy dinamikus és rugalmas csapat tagja lenni
- kíváncsi és lelkes típus vagy
- folyamatos fejlődésre és tanulásra vágysz anyagi megbecsülés mellett.
Ezek várnak rád a Portfolio-nál:
- rengeteg tanulási és fejlődési lehetőség
- folyamatos kapcsolatépítés
- erős szakmai támogatás
- anyagi megbecsülés
- központi elhelyezkedésű, modern iroda
- home office lehetőségek
- jó munkahelyi légkör.
Jelentkezéshez kattints ide!
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
