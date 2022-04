Napenergia: óriási mérföldkőnél Magyarország, tovább gyorsulhat a növekedés

Átlépte a 3000 MW-ot a hazai fotovoltaikus naperőművek összesített beépített teljesítőképessége 2022. április elsején. A növekedés idén még magasabb sebességi fokozatba kapcsolhat, így a jövő év minden idők legnagyobb kapacitásbővülését hozhatja. A jelenlegi kiszámíthatatlan, kockázatokkal terhelt környezetben soha nem látott igény mutatkozik a zöld energetikai rendszerek iránt.

A háztartási méretű és a nagyobb (50 kW és a feletti teljesítményű) naperőművek kapacitásitásadatait is magába foglaló, MAVIR által közölt szám azt jelenti, hogy gyakorlatilag már most féltávnál vagyunk a 2030-ra a Nemzeti Energiastratégiában 2020-ban kijelölt 6500 MW-os cél eléréshez vezető úton. Ez ugyanakkor nem meglepetés azt követően, hogy 2021-ben rekord mértékben, összességében közel 820 MW-tal már 3000 MW-ra bővült a kapacitás.

A napelemparkok beépített teljesítőképessége 1933,710 MW volt április elsején, ami azt jelenti, hogy az előző hónapok döcögős, inkább stagnálást mutató növekedési adatai után márciusban közel 100 MW-tal bővült a kapacitás.

A kisebb (50 kW alatti) háztartási méretű naperőművekre vonatkozóan a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) tavaly év végi adatai a legfrissebbek, ezek szerint a HMKE-k beépített teljesítőképessége 2021-ben rekord mértékben, több mint 400 MW-tal 1124,732 MW-ra nőtt.

A teljes hazai fotovoltaikus kapacitás így jelenleg már biztosan meghaladja a két kategória összesítéséből adódó 3058,442 MW-ot, hiszen az még nem foglalja magába a 2022 első negyedéves HMKE-adatokat. A megelőző, 2021-es negyedik negyedévben több mint 100 MW-tal nőtt a hazai HMKE-k beépített teljesítőképessége, és ha a gazdasági kilátások romlása gyengítette is esetleg a keresletet, az feltételezhetően legalább is megközelíti a tavaly év végit. A piaci áramárak emelkedése, valamint a rezsicsökkentés fenntarthatóságával kapcsolatos aggályok azonban akár még fokozhatták is a bővülés ütemét.

A fentiek egyben azt is jelentik, hogy a magyar villamosenergia-rendszer bruttó beépített teljesítőképességének (10 419 MW) így már közel 19%-át a nagy napelemparkok adták.

Ha mindehhez a HMKE-ket is hozzáadjuk, akkor a 3058,442 MW-nyi fotovoltaikus termelő aránya már több mint 26% a hazai erőművi kapacitáson belül, vagyis az összesen 11 546 MW-ból minden negyedik MW kisebb-nagyobb naperőművekhez tartozik.

A hazai villamosenergia-termelésen belül ugyanakkor ennél jóval alacsonyabb a naperőművek aránya (a felhasználáson belül pedig az import miatt még kisebb), mivel a hagyományos erőművekéhez képest jóval kisebb a rendelkezésre állásuk és a kihasználtságuk, még ha utóbbiak emelkedő trendet is mutatnak. A napelemparkok 2021-ben összességében az itthon termelt áram közel 7%-át adták, 2022 első két hónapjában pedig nem egészen 5%-át, mivel a téli időszakban a legalacsonyabb a naperőművek termelése. A szerényebb kihasználtságú HMKE-k termelésére vonatkozóan még nem állnak rendelkezésre adatok, de feltételezhető, hogy ezeket is beleszámítva minimum 1-2 százalékponttal magasabb napenergia-arányt kapnánk.

A kapacitás bővülése miatt a fenti arányok további növekedése várható, amit az is jelez, hogy márciusban többször is megdőlt a hazai napenergia-termelés rekordja. A jelenlegi, március 11-én felállított (HMKE-k termelése nélkül értendő) rekord több mint 1725 MW, ami azt jelenti, hogy a nagy napelemparkok aznap dél körül rövid ideig a teljes hazai fogyasztás több mint 31%-át, a termelésnek pedig több mint 32%-át adták. Nagyrészt a mind jelentősebb fotovoltaikus termelés másik hatása, hogy az egyébként éves átlagban 27-30%-os áramimporttal rendelkező Magyarország az elmúlt időszakban egyre többször vált nettó villamosenergia-exportőrré, igaz, szintén csak rövid időre.

Közeledik az igazi őrségváltás

A 3000 megawattnyi napelemes kapacitás komoly érték, amihez sok minden kellett: bankok, hatóság, átviteli rendszerirányító, elosztóhálózat-üzemeltető, a napelem iparág szereplői, és természetesen a vevők, tehát ez egy közös munka eredménye, amihez – habár nem sok, de – évek kellettek. Ez az időszak arra is jó volt, hogy a szereplők összeszoktak, a piac működik, amely tud egy perspektívát mutatni. A 3000 MW kapacitás kapcsán azonban kell beszélni arról is, hogy az energiatermelésbe éppen belemelegedő naperőművek mellett már az ajtón kopogtatnak az energiatároló megoldások is: a megújulók igazi forradalmat jelentenek az energiatermelésben, ezzel párhuzamosan pedig felértékelődtek a hálózatbiztonsági- és rugalmassági követelmények, a folyamatos energiaellátás biztosítása.

Az igazi őrségváltást az energetikában a megújulók az energiatárolókkal kiegészülve hozhatják el

- értékelték a fejleményeket a napelemparkok és napelemes rendszerek létesítésében és üzemeltetésében meghatározó piaci szereplőnek számító Optimum Solar Zrt. részéről.

Fontos szempont, hogy mindez nem nélkülözheti a digitalizációt sem – teszik hozzá a társaság szakértői. Az energy 4.0 megoldások minél szélesebb körű alkalmazása (a tárolási-irányítási feladatok szoftveres háttere, megvalósítása; hálózatba kapcsolat, egymással kommunikálni tudó, bizonyos esetekben döntésképes eszközök) hatékonyabb és versenyképesebb zöldenergia-termelő rendszert hoznak létre.

A napenergia iparágat is sújtó ellátási lánc problémákkal kapcsolatban nem lehet biztosat mondani a jövőre nézve, mindenesetre a közel 100 MW-os bővülésben a koronavírus-járvány utáni újraindulás látszik. Az Optimum Solar szakértői szerint a jövő még ennél is fényesebb, hiszen a következő másfél évre akár 1500 MW újabb naperőművi kapacitás is létesülhet.

Ugyanakkor az is tény, hogy az orosz-ukrán háború következtében Európában a REPowerEU keretében megindult a szakmai közbeszéd az európai napelemgyártási kapacitások lehetséges növeléséről.

Ezt a háború okozta kiszámíthatatlanság, valamint az Oroszországtól való függőség megszüntetésének szándéka motiválja, de vélhetően a még mindig szűnni nem akaró koronavírus-járvány következményének is betudható.

Realitása mindenesetre van: az európai gyártásban készülő napelem panelek és alkatrészeik könnyebb hozzáférést biztosítanak egy európai piaci szereplőnek.

Tovább gyorsulhat a növekedés

Az Optimum Solarnál úgy látják, hogy idén a hazai napelem-kapacitás növekedési trendje magasabb fokozatba kapcsol, aminek eredményeként

a jövő év minden idők legnagyobb kapacitás bekapcsolását hozhatja el, akár 1500 MW volumenben.

Ennek oka egyrészt a KÁT projektek, az elnyert METÁR projektek, valamint a lakosságnak és a vállalkozásoknak kiírt támogatások, amelyek nagymértékben hozzájárulnak a hazai napelem-boom fenntartásához. Másrészt, a magas energiaárak következtében a vállalatok körében megfigyelhető a napelemek iránti érdeklődés növekedése: a nagy energiafogyasztók számára valós alternatíva lehet a napelemes rendszer a fogyasztás kiváltására, az energiafüggetlenedésre.

Egyértelműen fokozódik az önellátás iránti kereslet.

Vagyis nem csak a politika, hanem a gazdasági szereplők napirendjére is felkerült a kérdés, ami nem véletlen, mert a mostani kiszámíthatatlan, kockázatokkal terhelt környezetben soha nem látott igény mutatkozik az ellátásbiztonság, ezen keresztül pedig a gazdaságos és zöld energetikai rendszerek használatára. Mindezt még egyik oldalon a vállalatokat érintő ESG előírások, a másik oldalon pedig a bankok körében is egyre nagyobb teret nyerő zöld pénzügyi eszközök is hajtják, tehát az iparág előtt optimista jövőkép áll. Egy ilyen helyzetben azonban fokozódik a megújuló energiapiaci szereplők között a verseny, mert az ügyfelek a könnyen hozzáférhető, egyedi és kulcsrakész szolgáltatásokat fogják keresni – emelték ki az Optimum Solar Zrt-nél.

