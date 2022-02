Új típusú naperőmű-beruházások jelenhetnek meg Magyarországon

Uniós szinten és Magyarországon is egyre élénkebb érdeklődés tapasztalható a cégek részéről a hosszú távú zöldáram-beszerzési megállapodások (PPA-k) iránt, melyekkel a társaságok mérsékelhetik a piaci áramárak emelkedéséből és ingadozásából eredő kockázataiakat. Az Európai Bizottság nyilvános konzultációt indított a PPA-beruházások megkönnyítéséről, itthon pedig egyeztetést tartottak a témáról az érintettek bevonásával.

A hosszú távú zöldáram-beszerzési megállapodások (PPA-k) magyarországi helyzetével és kilátásaival kapcsolatos kérdésekről tartottak egyeztetést érintett társaságok, többek között a napenergia-ipar, nagyfogyasztók, pénzintézet és jogi iroda képviselőinek bevonásával januárban Budapesten. A Zéró Karbon Központ (ZKK) szervezésében létrejött eseményen áttekintették a cégek számára közvetlenül az erőművektől történő megújulóenergia-vásárlást lehetővé tevő konstrukció főbb típusait és az ezzel összefüggő részleteket. Az egyeztetésen szó volt a PPA-k terjedésének nyugat-európai trendjeiről, valamint a hazai térnyerésük elősegítése szempontjából fontos, szabályozói oldalról vizsgálandó (pl adóügyi) vetületeiről, melyeket a ZKK várhatóan egy szakpolitikai dokumentum (policy paper) formájában foglalja össze - mondta el a Portfolio-nak Szolnoki Ádám, a Manap napenergia iparági egyesület elnöke.

Mindeddig nem érkezett arra vonatkozó jelzés, hogy a kormány, illetve a szabályozó tervezi-e célzott intézkedésekkel elősegíteni e megállapodások itthoni térnyerését, és a mostani egyeztetéssel kapcsolatban sem hangzott el olyan konkrét információ, amely alapján ez ügyben változások lennének várhatóak, azonban az esemény megtartása önmagában is erre utalhat. (Az egyeztetés szervező Zéró Karbon Központot Kaderják Péter, korábbi energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár, az Innovációs és Technológiai Minisztérium zöldgazdaság-fejlesztési tanácsadója vezeti.)

Fordulatot hoztak a magas áramárak

A zöld villamos energia fix áron történő, hosszú távú beszerzése előtt utat nyitó PPA-k ügye nemzetközi szinten is rendkívül aktuális a piaci áramárak emelkedése és megnövekedett volatilitása miatt. A tengerentúlon és Nyugat-Európában már egyre népszerűbbek ezek a megállapodások, melyek keretében főleg nagyvállatok vásárolnak a nap- és/vagy szélenergia-termelőtől zöldáramot (ezek a társasági PPA-k vagy cPPA-k). Így, amikor arról szóló hírt olvasunk, hogy valamely nemzetközi nagyvállalat villamosenergia-ellátását egyre inkább megújuló energiából fedezi, akkor többnyire PPA-megállapodásokról van szó.

Eddig jellemzően a nagy, tőzsdén szereplő vállalatok kötöttek ilyen szerződéseket, amelyeknek kiemelten fontos, hogy környezettudatos cégekként jelenjenek meg a befektetők és a fogyasztók előtt. A már mintegy fél éve tapasztalható magas szabadpiaci villamosenergia-árak azonban nagyon megváltoztatták a PPA-k körüli teret is.

A földgázárak elszállásával párhuzamosan kialakult árampiaci árakkal szemben a PPA-k már költség-haszon alapon is rendkívül jó opciót tudnak kínálni, így, míg eddig kis túlzással vadászni kellett azokat, akiket érdekelhet ez a konstrukció, az utóbbi időben alapvető fordulat állt be a helyzetben.

A mostani egyeztetés megerősítette, hogy a téma Magyarországon is nagyon sokakat foglalkoztat, és a magas villamosenergia-piaci árak mellett egyértelműen jelentős kereslet érzékelhető iránta a fogyasztók oldaláról. Ezzel együtt a PPA-k ügye itthon még az úttörő fázisban van, és érdemben nem lehet beszélni ezen megállapodások, illetve beruházások hazai megjelenéséről. Ennek megfelelően mindeddig még tapasztalatokon alapuló, olajozottan működő hazai struktúra sem alakulhatott ki.

Bár PPA-k, illetve ilyen beruházások elméletileg Magyarországon is megvalósíthatók, jelenleg több tényező is gátolja a konstrukció hazai elterjedését, termelői, felhasználói és szabályozási oldalon egyaránt. Az okokkal ebben a cikkünkben foglalkoztunk részletesebben.

Megéri zöldülni

Elsősorban a folyamatosan emelkedő energiaárak miatt Magyarországon is jelentősen megnövekedett azon vállalatok száma, amelyek az egy-két évre szóló áramvásárlási szerződések helyett vagy a napon belüli magas árak kivédésére alternatívát keresnek – fogalmazott Lugos Roland, az Optimum Solar Zrt. üzletfejlesztési igazgatója.

Elmondható tehát, hogy a zölddé válást (energiafogyasztásban) bizonyos esetekben nem az erősödő környezetvédelmi- és ESG követelmények, hanem a kigazdálkodhatatlanná vált energiaköltségek indukálják

– húzta alá Lugos Roland, aki szerint a fellendülést az is hajtja, hogy a legutolsó METÁR-tenderek árai alacsonyak, így az azon nem induló fejlesztők most a PPA típusú üzletben keresik a megoldást: nincs méretkorlát, kedvező árat biztosít ez is, méghozzá hosszú távra, nincs időprés az adminisztrációban, ráadásul ESG-kompatibilis. Ugyancsak segíti a PPA-k térnyerését a napelemes beruházások megtérülési mutatóinak javulása is.

A szakértő arra számít, hogy itthon elsősorban a CFD (Contract for Differences) elszámolási rendszerek, szerződések lesznek népszerűek, mert fizikai PPA-ról lesz szó és konstrukciójában hasonlít a METÁR-hoz, ami növeli a bankok és finanszírozók körében történő elfogadottságát is. Ennél a konstrukciónál fontos, hogy a szerződésben részt vevő valamennyi szereplő (mérlegkörfelelős, termelő, finanszírozó, fejlesztő, menetrendező stb.) szoros együttműködésben kínálják a terméket a fogyasztónak/ügyfélnek. Természetesen fontos a teljesítési garancia, illetve az is, hogy valóban biztosítsák a teljes ellátást a cég számára hosszú távon. Mindkét fél kereskedelmi érdeke az is, hogy a PPA keretében vásárolt villamosenergia mennyiség feletti volumen versenyeztethető maradjon.

Mérsékelhető kockázatok

Az iparágak közül logikusan a nagy energiafogyasztók számára előnyösek a PPA-konstrukciók, de a mi tapasztalataink azt is mutatják, hogy a PPA releváns lehet gyakorlatilag bármilyen vállalatnak, amely rendelkezik 5-10 évre szóló jövőképpel és üzleti stratégiával

– mondja az Optimum Solar Zrt. üzletfejlesztési igazgatója. Előnye, hogy az adott vállalat fogyasztásához paraméterezhető, akár többlépcsős ütemben megvalósítható, gyakorlatilag fogyasztási volumen korlát nélkül lehet gondolkodni ebben a megoldásban, mellyel a vállalatok mérsékelni tudják a jövőben előforduló energetikai kockázatokat.

Azt mondhatjuk, hogy a PPA-ban gondolkodók élesen elkülönülnek két csoportra: a vállalatok egyik része saját maga által megvalósított beruházásként vág bele, míg a másik része szakmai tapasztalat és ismeret hiányában inkább testreszabott, komplex szolgáltatás igénybevételének keretében köt PPA-szerződést. Lugos Roland szerint a rövidebb időtávot belátó vállalatok számára a saját beruházásként megvalósuló konstrukció lehet a megfelelőbb, amikor belső hálózaton egyetlen felhasználó ellátása valósul meg – rendszerhasználati díjtól, befektetői hozamelvárástól és egyéb adótehertől mentesen. A tőzsdei társaságok számára ugyanakkor sokkal előnyösebb, ha nem kell saját beruházásban megvalósítani a zöldáram-termelést.

Az Optimum Solarnál több 10 MW-nyi PPA-projekt van előkészítés alatt, ajánlati szakaszban pedig ennél is több. Idén fejeződik be egy már korábban elindított PPA-projektünk: Baján építünk egy erőművet, amely az Optimum Way elektromos autó töltőoszlop áramfogyasztásának kiváltását célozza. Számításaink és várakozásaink szerint az áram árán 50%-os megtakarítás realizálható és elmondható, hogy az ott az autóikat töltő e-autósok valóban fenntartható módon közlekednek, hiszen származási garanciával igazolt zöldárammal töltik az autójukat – mondta el Lugos Roland.

Inkább gyorsulhat a terjedésük

Az EU nyugati tagországaiban 2020-ra már 4000 MW-nál járt a PPA szerződések összkapacitása, és ez a szám folyamatosan növekszik. A trend annak ellenére folytatódik, hogy a hálózatfejlesztési költségek, illetve az építőiparra jellemző infláció miatt a PPA ára is a növekedett a múlt évben - emiatt is fontos, hogy azon vállalatok, akiknek ez releváns, mielőbb döntést hozzanak erről. Magyarországon a PPA konstrukcióban megvalósuló kapacitás a 12 gigawattot is elérheti 2035-re – ezt a folyamatot gyorsíthatja a globális áramár növekedés. Ugyanakkor gátolhatja a PPA-k hazai térnyerését a hálózatfejlesztések üteme, illetve a bankok ezen projekttípussal kapcsolatos zöldfinanszírozási hajlandósága – tette hozzá.

Lugos Roland úgy véli, a folyamatot nem lassítják a globálisan időszakosan jelentkező problémák, hanem bizonyos esetekben inkább gyorsítják, például az áramár-emelkedés ilyen. Emellett a hazai banki hitelezési hajlandóság növekedése, a zöldkötvények elterjedése ugyancsak ösztönözhetik a PPA-k iránti keresletet.

A hazai PPA-kat tekintve, az előforduló negatív üzleti környezetet vagy a begyűrűző negatív gazdasági folyamatokat pozitívan befolyásolja, illetve kompenzálja egy folyamatosan támogató hazai jogszabályi környezet. Nagy lökést adhat a fejlesztéseknek az agráriumban érintettekkel közösen történő együttműködés is, ahol szintén jelentős villamosenergia-felhasználás történik és a zöldáram jelentette előnyök itt is számottevőek. Fontos szempont, hogy végsősoron ezek mind-mind az ország klímacéljainak teljesülését is elősegítik – hangsúlyozta.

Mi a PPA?



A PPA olyan hosszú távú, jellemzően 10-15 (de akár 25) éves villamosenergia adás-vételi szerződés, mely közvetlenül a megújulóenergia-termelő és a vállalat között jön létre, lehetővé téve utóbbi számára, hogy beszerzési kapcsolatban álljon egy termelővel tőkebefektetés, illetve akár az erőműhöz csatlakozó közvetlen fizikai vezeték nélkül is. Célja, hogy a felek a hagyományos megállapodások által elérhetőnél hosszabb távon biztosíthassák az árak rögzítését. Emellett hozzájárul a megújuló energiatermelés fejlődéséhez, illetve a vállalati fenntarthatósági célok teljesítéséhez is, hiszen a befektetők és a fogyasztók is egyre inkább megkövetelik a cégektől, hogy környezettudatosan működjenek.



A PPA-k több változatban léteznek, leegyszerűsítve a két fő típust az on-site és az off-site konstrukció képezi. A klasszikus verziót jelentő előbbi esetben a termelendő energia fogyasztójának telephelyén épül megújulós - Magyarországon várhatóan nap- - erőmű, azonban nem ő a beruházó, hanem külső harmadik feles finanszírozásban valósul meg a projekt, majd a felhasználó kötelező módon egy bizonyos áron veszi át az ott megtermelt villamos energiát. A több változatban létező off-site verzió esetében nem a fogyasztási helyszínen települ az erőmű, hanem valahol máshol betermel a hálózatba, majd a villamos energia egy köztes szereplő - jellemzően kereskedő vagy aggregátor - segítségével kerül az adott fogyasztóhoz, a termelő és a felhasználó pedig a közvetítő fél technikai segítségével és díjai mellett számolnak el egymással.

A PPA-konstrukció keretében 2021-ben Európában települt új megújulóenergia-termelő kapacitás 69 százalékkal haladta meg a 2020-as értéket. Az erősödő kereslet, illetve a megújuló technológiákat sújtó ellátási lánc problémák miatt a PPA-árak gyakorlatilag tavaly egész évben emelkedtek, de a drágulás aránya jelentősen kisebb volt a villamosenergia-piaci árak emelkedésénél. A megújuló energia projektek engedélyezési eljárásainak lehetséges tökéletesítéséről és a PPA-megállapodások megkönnyítéséről az Európai Bizottság 2022 január 19-én nyilvános konzultációt indított.

A címlapkép forrása: Getty Images