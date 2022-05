Különleges társasjáték fejlesztésére gyűjtenek a magyar közösségi finanszírozási platformon

Szinte semmi sem fejleszti olyan gyorsan és hatékonyan a legkisebbek agyát, mint a társasjáték, arról nem is beszélve, hogy teszi mindezt játékos formában, miközben még szórakoznak is a gyerekek. Nem csoda, hogy mára milliárdos iparág épült a táblajátékok köré, népszerűségük folyamatosan nő.

Roskadoznak a boltok polcai a társasoktól, nem véletlenül: aranykorukat élik az izgalmasabbnál izgalmasabb játékok, melyek, mint kiderült, nem csak a család szórakozását garantálják szürke téli estéken, hanem a kifejezetten jó hatással vannak a legkisebbek fejlődésére. Nem csak türelmet, kitartás tanulnak, kialakul a koncentrációs képességük, de olyan készségeket is magukba szívnak játékos formában, melyre nagy szükségük lesz későbbi életük során.

Sok szakértő szerint nagyon fontos, hogy a gyerek játsszon, és játszva tanuljon, így egyre több fejlesztő játék jelenik meg a piacon. Korábban mi is foglalkoztunk a kérdéssel, hogy mit tanul a gyerek a játékból, hiszen, mint kiderült, a felnőttkori sikeres pénzügyekhez nem csak az alapvető matematikai ismeretek, hanem logikai készségek, stratégiai gondolkodás is szükséges. Ezek kialakulásához nagyban hozzájárulhatnak a társasjátékok, de még akár a kártyajátékok is.

"Ha gyakran játszunk a gyerekkel, az élet minden területén szükséges kompetenciáit fejlesztjük ezzel. A társasjátékokkal egy sor szociális és kognitív kompetenciát fejlesztünk, a szabályok betartását, a számolási képességet, a társakhoz és a folyamatosan változó játékmenethez való alkalmazkodást" - emelte ki korábban a Pénzcentrumnak Papszt Krisztina, pénzügyi tanácsadó, mentor, aki kiemelte, hogy a társasjátékok elsősorban a tanulási és a gondolkodási képességeket fejlesztik, hiszen a játékok során gyerek megtanulja az alábbi gondolkodási műveleteket: analízis, szintézis, elvonatkoztatás, összefüggés felfogása, rendezés. Továbbá a játékkal fejleszthető a gyerek figyelme, koncentráló képessége, de nem kell motiválni, hiszen játszunk.

Érdemes tehát minél előbb elkezdeni játszani a gyerekkorban, legjobb, ha a szülők tanítják meg nekik a szabályokat, ők magyarázzák el nekik a lényegét.

Megtanulhatja már nagyobb korban akár azt is, hogy nem árt a játékban, ahogy később az életben sem két lépéssel előre gondolkodni, de akár az együttműködést, a csapatjátékot is gyakorolhatja, mely szintén fontos képesség, szüksége lesz rá majd a jövőben. Ráadásul sok játék fejleszti a nyelvi készségeket is, ami szintén jól jön majd a jövőben.

Ezek voltak a tavalyi év sztárjai

A klasszikus társasájátékokat tavaly is sokan keresték. A Top 3 társasjáték a Játéknet vásárlói körében az Igaz vagy Hamis junior társasjáték ( 10 999 Ft) lett. Őri Gergely, a webáruház ügyvezető igazgatója is megerősítette, hogy a társasjátékok reneszánszukat élik, a legjobban teljesítő játékkategória. Ezen belül is náluk kiemelkedően teljesítenek a funkciós, beszélő társasjátékok, például a Fel ne ébreszd aput! (8 999 Ft) vagy az Undi Guszti (10 999 Ft).

A táblajátékok közül pedig nagyon megy a Monopoly: Szuper teljes körű bankolás (16 999 Ft), a Harry Potter Roxforti csata (15 999 Ft) és a Jumanji (6 999 Ft), ez utóbbi a közönség szavazata alapján az Ország Játéka 2021 díjat is elvihette a Családi/parti társasjáték kategóriában. Sőt, a 2021-es ünnepi időszakban Top 10 játékkategóriájába a REGIO várakozása szerint a társas az első helyen fog szerepelni, a Legót és a kreatív, fejlesztő játékokat is megelőzve.

Nem csoda hát, hogy a klasszikus játékok mellett folyamatosan jelennek meg új játékok, ötletek is, amelyeket ráadásul már nem csak játékboltokban lehet megvásárolni, hanem teljesen új, modern értékesítési csatornákon is megjelennek. A Pénzcentrum épp a nemrég elindult magyar közösségi finanszírozási platformon, a Brancson akadt rá egy új fejlesztő társasjátékra, az Apropóra, amely a legkisebbeknek szól, hiszen a fejlesztők azt ígérik, a színes, állatos kártyajátékkal könnyedén bevonhatjuk a legkisebbeket a játékestekbe.

Mint írják, az Apropó egy olyan családi kártyajáték az Apróság Könyvek szerzőitől, amelyben 5 különböző játékon keresztül ismerhetik meg a gyerekek az állatvilágot.

A korábban mesekönyvekkel foglalkozó családi vállalkozás tovább dolgozta az ötletét, és most mesekönyvük mellé már kártyajátékot is kínálnak,

ahol a legkisebbek az állatvilágról tanulhatnak, miközben egyéb készségeik is fejlődnek, akár a szüleikkel-nagyszüleikkel, akár egymással játszanak.

A fejlesztők elmondása alapján különböző készségeket fejlesztenek a játékok, attól függően, milyen karaktert választanak. "Felfedezőként a reflexeiket fejleszthetik, hiszen a győzelemhez a gyorsaságra is szükségük lesz. Gyűjtőként az agyukat kell jól megdolgoztatni ahhoz, hogy minél több állat kerülhessen a birtokukba. Ha Zoológusok szeretnének lenni, akkor bizony jó pár tulajdonságát ismerniük kell az általuk kiválasztott élőlénynek! Mesemondóként a képzelőerőre lesz szükség, míg az Asszisztens a legkisebbeknek segíthet megtanítani a legfurcsább állatos kérdésekre is a választ" - ígérik.

"Az Apropót a már megjelent két verseskötetünkhöz készítettük. Mindkét gyerekkönyvben 40-40 állat szerepel, egy-egy vicces, de informatív versikével. Az Apróság Könyvek remek illusztratív kiegészítői az Apropó kártyajátéknak, de a termékek külön-külön is teljes értékűen használhatóak" - áll a játék adatlapján.

Egy csomag kártyajátékot 5 391 forintért vásárolhatnak meg a vevők, míg a nagyobb csomagok, amelyben már mesekönyv és színező is van 8 ezer és 14 ezer forint között vásárolhatóak meg. Már, ha összejön a projekt megvalósításához a platformon megjelölt bő 3 milliós célösszeg.

