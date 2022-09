Légy Te Magyarország legjobb pénzügyi vezetője, jelentkezz a díjra!

Hamarosan kiderül, ki lesz az év vállalati pénzügyi vezetője Magyarországon, a díjra október 11-éig lehet pályázni.

Október 18-án, az ország legfontosabb pénzügyi vezetőit felvonultató Future of Finance 2022 konferencián kerül átadásra a Portfolio és a Credit Management Group közös "CFO of the year" díja.

A jó pénzügyi teljesítményt felmutató hazai vállalatok vezetői közül a zsűri által idén is a legfelkészültebbnek és legsikeresebbnek tartott gazdasági, pénzügyi igazgatót tüntetjük ki az eseményen. Rajta kívül a legjobbak pedig a CFO Master 2022 díjban részesülhetnek.

A CFO of the year 2022 díjra bármely hazai (kivéve pénzügyi és tanácsadói szektorban tevékenykedő) cég pénzügyi, gazdasági vezetője jelentkezhet.

Az érdeklődéseket a cfooftheyear@portfolio.hu címen fogadjuk, a pályázati anyagot kérésre elküldjük, és kitöltve ugyanerre az e-mail címre várjuk vissza 2022. október-11-ég. A pályázók 20%-os kedvezménnyel, az első nyolc helyezett pedig díjmentesen vehet részt október-18-ai konferenciánkon.

Címlapképünkön a CFO of the year 2021 kitüntetettje, Sárkány Hunor, a Talentis Consulting Zrt. pénzügyi igazgatója tartja kezében a díjat és az oklevelet 2021. szeptember 8-ai konferenciánkon, mellette a zsűri tagjai.