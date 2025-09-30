Nagy Márton, Hernádi Zsolt, Csányi Péter: a magyar gazdaság nagyágyúi egy helyen!

Már megszokhattuk, hogy októberben értékeljük a közelmúlt eseményeit, valamint megvitatjuk a magyar gazdaság előtt álló lehetőségeket és kihívásokat. Idén már tizenötödik alkalommal rendezi meg a Portfolio a Budapest Economic Forum konferenciát október 7-énbef, mely hagyományosan
a magyar gazdaság őszi csúcstalálkozója.finanszírozásbef
Azt már megszokhatták a rendszeres résztvevők, hogy a magyar helyzet mellett minden évben beszélünk az aktuális nemzetközi tendenciákról, gazdasági folyamatokról. Ehhez pedig igyekszünk neves nemzetközi előadókat meghívni. Éves óta a geopolitika van a globális gazdaság fókuszában, idén Donald Trump amerikai elnök vámháborúja miatt ez még jobban felértékelődik. Éppen ezért külön öröm, hogy elfogadta a felkérésünket Harold James, a Princeton Egyetem professzora, aki az új, átalakuló világrendről (illetve rendetlenségről) tart előadást.
Hasonló geopolitikai témával érkezik Jan Mischke, a McKinsey Global Institute partnere. A Boston Consulting Grouptól pedig Danel Küpper ad elő, akinek a szakterülete elsősorban a robotizáció, a mesterséges intelligencia felhasználása az iparban. Ez kiemelt téma akár Európa versenyképessége szempontjából is, így a vállalatvezetők, üzletemberek is hasznos tanácsokat kaphatnak.
A nemzetközi előadók mellett idén is a magyar gazdaság legfontosabb szereplőit hívtuk meg a konferenciára, az esemény nyitóelőadását Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter tartja majd, aki a magyar gazdaságpolitika célrendszeréről és pilléreiről beszél majd.
Vállalati oldalról is a legnagyobb nevek adnak elő, velünk lesz például Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója és Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója. Biztosan érdekes lesz az ő szemükkel is látni a gazdaság kilátásait, illetve azt, milyennek érzik ők a jelenlegi környezetet.
A két nagyvállalati vezető előadása mellett több panelbeszélgetés szól majd az üzleti szféra kilátásairól, külön a nagyvállalatok és a közepes cégek vezetői vitatják meg a lehetséges kitörési utakat.
Ezzel párhuzamosan a BLUE teremben három vidéki nagyváros, Debrecen, Győr és Székesfehérvár polgármesterei beszélgetnek majd a településük gazdasági kilátásairól, illetve arról, hogyan tudnak hozzájárulni a magyar gazdaság sikeréhez. Mindhárom nagyváros esetében vannak aktualitások, Debrecenben lassan teljes fokozatra kapcsol a BMW és a CATL beruházása, Győrben az Audi és a német autóipar kilátásai befolyásolják az üzleti klímát, míg Székesfehérváron az ország egyik legalacsonyabb munkanélküliségi rátája mellett több kisebb nemzetközi beruházásban bíznak.
A konferencia délutáni szekciója először az energia kérdésével foglalkozik, a három évvel ezelőtti energiaválság és az orosz gázról és olajról való leválás irányában tapasztalható nyomás mellett ez idén is kulcsfontosságú terület a gazdaság számára. Az MVM és az E.ON Hungária vezérei elsősorban azt a kérdést boncolgatják, hogyan lehet egyszerre zöld, stabil és közben olcsó is a jövő energiája.
Az energia után a finanszírozási kérdések kerülnek a középpontba, hagyományosan arról beszélgetnek majd a résztvevők, milyen finanszírozási lehetőségek vannak a magyar vállalkozások számára, melyiknek mi az esetleges előnye. Szintén hagyományos elem a konferencia záró szekciójában a bankvezérek kerekasztala, melyben a legnagyobb magyar pénzintézetek vezetői a vállalati hitelezés mellett biztosan szót ejtenek majd a lakossági hitelezés fő kérdéseiről, például az Otthon Start programról.
Tavaly nagy sikert aratott a konferencia záró panelje, ahol a felkért közgazdászok összefoglalták az egész nap kitárgyalt témákat, illetve sajátos meglátásaikat megosztották a közönséggel. Éppen ezért most is felkértük erre Bod Péter Ákost, Surányi Györgyöt és Zsiday Viktort, akiknek a véleményéről vélhetően még sokáig beszélni fogunk az esemény után is.
Természetesen a fentieken túl is rengeteg izgalmas téma a terítékre kerül majd október 7-én a budapesti Marriott Hotelben, a konferencia teljes programját ide kattintva tekinthetik meg.
Címlapkép forrása: Portfolio
