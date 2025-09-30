  • Megjelenítés
Nagy Márton, Hernádi Zsolt, Csányi Péter: a magyar gazdaság nagyágyúi egy helyen!
Gazdaság

Nagy Márton, Hernádi Zsolt, Csányi Péter: a magyar gazdaság nagyágyúi egy helyen!

Portfolio
Egy hét múlva tizenötödik alkalommal rendezi meg a Portfolio a Budapest Economic Forum konferenciát, mely már hagyományosan a magyar gazdaság egyik legfontosabb csúcstalálkozója. Idén is velünk lesznek a gazdaságpolitika legfontosabb irányítói, elemzők, közgazdászok, akik a magyar gazdaság előtt álló útról és a lehetőségekről beszélnek majd elsősorban.
Portfolio Budapest Economic Forum 2025
Van még néhány elérhető jegy, ha velünk tartana az év gazdasági csúcseseményén!
Információ és jelentkezés

Már megszokhattuk, hogy októberben értékeljük a közelmúlt eseményeit, valamint megvitatjuk a magyar gazdaság előtt álló lehetőségeket és kihívásokat. Idén már tizenötödik alkalommal rendezi meg a Portfolio a Budapest Economic Forum konferenciát október 7-énbef, mely hagyományosan

a magyar gazdaság őszi csúcstalálkozója.finanszírozásbef

Azt már megszokhatták a rendszeres résztvevők, hogy a magyar helyzet mellett minden évben beszélünk az aktuális nemzetközi tendenciákról, gazdasági folyamatokról. Ehhez pedig igyekszünk neves nemzetközi előadókat meghívni. Éves óta a geopolitika van a globális gazdaság fókuszában, idén Donald Trump amerikai elnök vámháborúja miatt ez még jobban felértékelődik. Éppen ezért külön öröm, hogy elfogadta a felkérésünket Harold James, a Princeton Egyetem professzora, aki az új, átalakuló világrendről (illetve rendetlenségről) tart előadást.

Harold James
Princeton University, Professor of History and International Affairs
Tovább
 Tovább

Hasonló geopolitikai témával érkezik Jan Mischke, a McKinsey Global Institute partnere. A Boston Consulting Grouptól pedig Danel Küpper ad elő, akinek a szakterülete elsősorban a robotizáció, a mesterséges intelligencia felhasználása az iparban. Ez kiemelt téma akár Európa versenyképessége szempontjából is, így a vállalatvezetők, üzletemberek is hasznos tanácsokat kaphatnak.

Daniel Küpper
Boston Constulting Group, Managing Director and Senior Partner
Tovább
 Tovább

A nemzetközi előadók mellett idén is a magyar gazdaság legfontosabb szereplőit hívtuk meg a konferenciára, az esemény nyitóelőadását Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter tartja majd, aki a magyar gazdaságpolitika célrendszeréről és pilléreiről beszél majd.

Nagy Márton
Magyarország Kormánya, nemzetgazdasági miniszter
Nagy Márton 2024. január 1. óta a nemzetgazdasági miniszter, 2022. májusától a gazdaságfejlesztési miniszter, korábban Orbán Viktor miniszterelnök főtanácsadója volt. Okleveles közgazdász. 1998 és
Tovább
Nagy Márton 2024. január 1. óta a nemzetgazdasági miniszter, 2022. májusától a gazdaságfejlesztési miniszter, korábban Orbán Viktor miniszterelnök főtanácsadója volt. Okleveles közgazdász. 1998 és Tovább

Vállalati oldalról is a legnagyobb nevek adnak elő, velünk lesz például Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója és Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója. Biztosan érdekes lesz az ő szemükkel is látni a gazdaság kilátásait, illetve azt, milyennek érzik ők a jelenlegi környezetet.

Csányi Péter
OTP Bank, vezérigazgató
Csányi Péter közgazdász, vállalatirányítási és pénzügyi szakértő. 2016 augusztusa óta ügyvezető igazgatóként vezette az OTP Bank digitális értékesítésért és fejlesztésért felelős igazgatóságát. 2
Tovább
Csányi Péter közgazdász, vállalatirányítási és pénzügyi szakértő. 2016 augusztusa óta ügyvezető igazgatóként vezette az OTP Bank digitális értékesítésért és fejlesztésért felelős igazgatóságát. 2 Tovább

A két nagyvállalati vezető előadása mellett több panelbeszélgetés szól majd az üzleti szféra kilátásairól, külön a nagyvállalatok és a közepes cégek vezetői vitatják meg a lehetséges kitörési utakat.

Ezzel párhuzamosan a BLUE teremben három vidéki nagyváros, Debrecen, Győr és Székesfehérvár polgármesterei beszélgetnek majd a településük gazdasági kilátásairól, illetve arról, hogyan tudnak hozzájárulni a magyar gazdaság sikeréhez. Mindhárom nagyváros esetében vannak aktualitások, Debrecenben lassan teljes fokozatra kapcsol a BMW és a CATL beruházása, Győrben az Audi és a német autóipar kilátásai befolyásolják az üzleti klímát, míg Székesfehérváron az ország egyik legalacsonyabb munkanélküliségi rátája mellett több kisebb nemzetközi beruházásban bíznak.

dr. Papp László
Debrecen Megyei Jogú Város, polgármester
1972. október 13-án született Csengerben. 1990-ben német nyelvből középfokú nyelvvizsgát tett. 1991-ben érettségizett az Esze Tamás Gimnáziumban, Mátészalkán. A Miskolci Egyetemen szerzett jogi diplom
Tovább
1972. október 13-án született Csengerben. 1990-ben német nyelvből középfokú nyelvvizsgát tett. 1991-ben érettségizett az Esze Tamás Gimnáziumban, Mátészalkán. A Miskolci Egyetemen szerzett jogi diplom Tovább

A konferencia délutáni szekciója először az energia kérdésével foglalkozik, a három évvel ezelőtti energiaválság és az orosz gázról és olajról való leválás irányában tapasztalható nyomás mellett ez idén is kulcsfontosságú terület a gazdaság számára. Az MVM és az E.ON Hungária vezérei elsősorban azt a kérdést boncolgatják, hogyan lehet egyszerre zöld, stabil és közben olcsó is a jövő energiája.

Mátrai Károly
MVM Csoport, vezérigazgató
Mátrai Károly közgazdász, illetve energetikai szakértőként több mint 25 éves tapasztalattal rendelkezik az energiakereskedelem, az üzletvezetés, a brókertevékenység és a pénzügyek területén. 2008 és 2
Tovább
Mátrai Károly közgazdász, illetve energetikai szakértőként több mint 25 éves tapasztalattal rendelkezik az energiakereskedelem, az üzletvezetés, a brókertevékenység és a pénzügyek területén. 2008 és 2 Tovább

Az energia után a finanszírozási kérdések kerülnek a középpontba, hagyományosan arról beszélgetnek majd a résztvevők, milyen finanszírozási lehetőségek vannak a magyar vállalkozások számára, melyiknek mi az esetleges előnye. Szintén hagyományos elem a konferencia záró szekciójában a bankvezérek kerekasztala, melyben a legnagyobb magyar pénzintézetek vezetői a vállalati hitelezés mellett biztosan szót ejtenek majd a lakossági hitelezés fő kérdéseiről, például az Otthon Start programról.

Hegedüs Éva
Gránit Bank, elnök-vezérigazgató
1997-től három éven át a Földhitel és Jelzálogbank vezérigazgató helyettese volt, majd 2000-től a Gazdasági Minisztérium stratégiai és energetikai helyettes államtitkárként dolgozott. A bankszektorhoz
Tovább
1997-től három éven át a Földhitel és Jelzálogbank vezérigazgató helyettese volt, majd 2000-től a Gazdasági Minisztérium stratégiai és energetikai helyettes államtitkárként dolgozott. A bankszektorhoz Tovább

Tavaly nagy sikert aratott a konferencia záró panelje, ahol a felkért közgazdászok összefoglalták az egész nap kitárgyalt témákat, illetve sajátos meglátásaikat megosztották a közönséggel. Éppen ezért most is felkértük erre Bod Péter Ákost, Surányi Györgyöt és Zsiday Viktort, akiknek a véleményéről vélhetően még sokáig beszélni fogunk az esemény után is.

Zsiday Viktor
Hold Alapkezelő, Citadella Származtatott Befektetési Alap, portfóliókezelő
1997-ben, még a Közgazdaságtudományi Egyetemre járva kezdett dolgozni a ma már nem létező Wintrust Értékpapírügynökségnél elemzőként. 2000-től 2006-ig az AEGON-csoporton belül töltött be különböző poz
Tovább
1997-ben, még a Közgazdaságtudományi Egyetemre járva kezdett dolgozni a ma már nem létező Wintrust Értékpapírügynökségnél elemzőként. 2000-től 2006-ig az AEGON-csoporton belül töltött be különböző poz Tovább

Természetesen a fentieken túl is rengeteg izgalmas téma a terítékre kerül majd október 7-én a budapesti Marriott Hotelben, a konferencia teljes programját ide kattintva tekinthetik meg.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Olcsó kacatból high-tech ipar

USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a

Ricardo

A Vaslady ébredése

Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

PR cikk

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
VAL_02650
Gazdaság
Mi lesz a bérekkel és a munkaerővel a magánegészségügyben?
Pénzcentrum
Őrült számokat látunk: annyi magyar dolgozik külföldön, hogy túlnőnék Székesfehérvárt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility