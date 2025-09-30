Nagy Márton, Hernádi Zsolt, Csányi Péter: a magyar gazdaság nagyágyúi egy helyen!

Egy hét múlva tizenötödik alkalommal rendezi meg a Portfolio a Budapest Economic Forum konferenciát, mely már hagyományosan a magyar gazdaság egyik legfontosabb csúcstalálkozója. Idén is velünk lesznek a gazdaságpolitika legfontosabb irányítói, elemzők, közgazdászok, akik a magyar gazdaság előtt álló útról és a lehetőségekről beszélnek majd elsősorban.

Már megszokhattuk, hogy októberben értékeljük a közelmúlt eseményeit, valamint megvitatjuk a magyar gazdaság előtt álló lehetőségeket és kihívásokat. Idén már tizenötödik alkalommal rendezi meg a Portfolio a Budapest Economic Forum konferenciát október 7-énbef, mely hagyományosan

a magyar gazdaság őszi csúcstalálkozója.

Azt már megszokhatták a rendszeres résztvevők, hogy a magyar helyzet mellett minden évben beszélünk az aktuális nemzetközi tendenciákról, gazdasági folyamatokról. Ehhez pedig igyekszünk neves nemzetközi előadókat meghívni. Éves óta a geopolitika van a globális gazdaság fókuszában, idén Donald Trump amerikai elnök vámháborúja miatt ez még jobban felértékelődik. Éppen ezért külön öröm, hogy elfogadta a felkérésünket Harold James, a Princeton Egyetem professzora, aki az új, átalakuló világrendről (illetve rendetlenségről) tart előadást.

Harold James Princeton University, Professor of History and International Affairs

Hasonló geopolitikai témával érkezik Jan Mischke, a McKinsey Global Institute partnere. A Boston Consulting Grouptól pedig Danel Küpper ad elő, akinek a szakterülete elsősorban a robotizáció, a mesterséges intelligencia felhasználása az iparban. Ez kiemelt téma akár Európa versenyképessége szempontjából is, így a vállalatvezetők, üzletemberek is hasznos tanácsokat kaphatnak.

Daniel Küpper Boston Constulting Group, Managing Director and Senior Partner

A nemzetközi előadók mellett idén is a magyar gazdaság legfontosabb szereplőit hívtuk meg a konferenciára, az esemény nyitóelőadását Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter tartja majd, aki a magyar gazdaságpolitika célrendszeréről és pilléreiről beszél majd.

Nagy Márton Magyarország Kormánya, nemzetgazdasági miniszter Nagy Márton 2024. január 1. óta a nemzetgazdasági miniszter, 2022. májusától a gazdaságfejlesztési miniszter, korábban Orbán Viktor miniszterelnök főtanácsadója volt. Okleveles közgazdász. 1998 és

Vállalati oldalról is a legnagyobb nevek adnak elő, velünk lesz például Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója és Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója. Biztosan érdekes lesz az ő szemükkel is látni a gazdaság kilátásait, illetve azt, milyennek érzik ők a jelenlegi környezetet.

Csányi Péter OTP Bank, vezérigazgató Csányi Péter közgazdász, vállalatirányítási és pénzügyi szakértő. 2016 augusztusa óta ügyvezető igazgatóként vezette az OTP Bank digitális értékesítésért és fejlesztésért felelős igazgatóságát.

A két nagyvállalati vezető előadása mellett több panelbeszélgetés szól majd az üzleti szféra kilátásairól, külön a nagyvállalatok és a közepes cégek vezetői vitatják meg a lehetséges kitörési utakat.

Ezzel párhuzamosan a BLUE teremben három vidéki nagyváros, Debrecen, Győr és Székesfehérvár polgármesterei beszélgetnek majd a településük gazdasági kilátásairól, illetve arról, hogyan tudnak hozzájárulni a magyar gazdaság sikeréhez. Mindhárom nagyváros esetében vannak aktualitások, Debrecenben lassan teljes fokozatra kapcsol a BMW és a CATL beruházása, Győrben az Audi és a német autóipar kilátásai befolyásolják az üzleti klímát, míg Székesfehérváron az ország egyik legalacsonyabb munkanélküliségi rátája mellett több kisebb nemzetközi beruházásban bíznak.

dr. Papp László Debrecen Megyei Jogú Város, polgármester 1972. október 13-án született Csengerben. 1990-ben német nyelvből középfokú nyelvvizsgát tett. 1991-ben érettségizett az Esze Tamás Gimnáziumban, Mátészalkán. A Miskolci Egyetemen szerzett jogi diplom

A konferencia délutáni szekciója először az energia kérdésével foglalkozik, a három évvel ezelőtti energiaválság és az orosz gázról és olajról való leválás irányában tapasztalható nyomás mellett ez idén is kulcsfontosságú terület a gazdaság számára. Az MVM és az E.ON Hungária vezérei elsősorban azt a kérdést boncolgatják, hogyan lehet egyszerre zöld, stabil és közben olcsó is a jövő energiája.

Mátrai Károly MVM Csoport, vezérigazgató Mátrai Károly közgazdász, illetve energetikai szakértőként több mint 25 éves tapasztalattal rendelkezik az energiakereskedelem, az üzletvezetés, a brókertevékenység és a pénzügyek területén. 2008 és

Az energia után a finanszírozási kérdések kerülnek a középpontba, hagyományosan arról beszélgetnek majd a résztvevők, milyen finanszírozási lehetőségek vannak a magyar vállalkozások számára, melyiknek mi az esetleges előnye. Szintén hagyományos elem a konferencia záró szekciójában a bankvezérek kerekasztala, melyben a legnagyobb magyar pénzintézetek vezetői a vállalati hitelezés mellett biztosan szót ejtenek majd a lakossági hitelezés fő kérdéseiről, például az Otthon Start programról.

Hegedüs Éva Gránit Bank, elnök-vezérigazgató 1997-től három éven át a Földhitel és Jelzálogbank vezérigazgató helyettese volt, majd 2000-től a Gazdasági Minisztérium stratégiai és energetikai helyettes államtitkárként dolgozott. A bankszektorhoz

Tavaly nagy sikert aratott a konferencia záró panelje, ahol a felkért közgazdászok összefoglalták az egész nap kitárgyalt témákat, illetve sajátos meglátásaikat megosztották a közönséggel. Éppen ezért most is felkértük erre Bod Péter Ákost, Surányi Györgyöt és Zsiday Viktort, akiknek a véleményéről vélhetően még sokáig beszélni fogunk az esemény után is.

Zsiday Viktor Hold Alapkezelő, Citadella Származtatott Befektetési Alap, portfóliókezelő 1997-ben, még a Közgazdaságtudományi Egyetemre járva kezdett dolgozni a ma már nem létező Wintrust Értékpapírügynökségnél elemzőként. 2000-től 2006-ig az AEGON-csoporton belül töltött be különböző poz

Természetesen a fentieken túl is rengeteg izgalmas téma a terítékre kerül majd október 7-én a budapesti Marriott Hotelben, a konferencia teljes programját ide kattintva tekinthetik meg.

