Október 17-én indul a Préda, a Portfolio kiberbűnügyi podcastsorozatának második évada

Ha nem szeretnél lemaradni az első részről, kövesd be a Préda podcast-csatornáját a Spotify-on, az Apple podcasten, a Youtube Music-on vagy gyakrolatilag bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a neten, így biztos nem maradsz le az október 17-én érkező első epizódról!
Ha pedig szeretnéd felidézni az első évadot, vagy esetleg lemaradtál a tavalyi hét epizódról, akkor az új évadra való felkészülésként ajánljuk az első hét epizódot:
2021 tavaszán orosz kiberbűnözők támadták meg az Unix Autót, az egyik leggazdagabb magyar, Zombori Antal cégét. Adataikat elérhetetlenné tették, azok visszaadásáért 2,5 millió dollárt, öt nap után a dupláját követelték kriptovalutában. A 75 milliárd forint forgalmú cég óriási dilemma elé került: teljesítsék a hackerek követelését vagy próbálkozzanak meg más utat járni?
A Préda második epizódjában arról volt szó, hogy mekkora veszélynek vannak kitéve hétköznapi emberek kiberbiztonsági szempontból. Az epizódban arra a kérdésre is kerestük a választ, hogy miért akarják megszerezni csalók átlagos erőforrásokkal rendelkező emberek adatait, és hogy banki ügyekben mire kell fokozottan odafigyelni, hogy egy esetleges visszaélés esetén egyáltalán esélyünk legyen viszontlátni a csalók által eltulajdonított pénzünket.
Magyarországon a 2024 júliusát megelőző egy évben közel 45 milliárd forintot loptak el csalók hazai banki ügyfelektől. De miért ilyen sikeresek a bűnözők, milyen módszerekkel dolgoznak, és hogy veszik rá áldozataikat az érdekeikkel ellentétes viselkedésre?
Annát – nevezzük így az epizód főszereplőjét – egy magát dunai hajósnak kiadó bűnöző vagy bűnözői csoport húzta le több millió forinttal. A nő bő 30 év után vált egyedülállóvá, és társat, szerelmet keresett a neten, de csalókba botlott. Helyzetével nincs egyedül, rengetegen járnak pórul netes társkeresőkön, az ügyek pedig kísértetiesen hasonlítanak Anna esetéhez. De milyen módszerekkel és hogyan húzzák le áldozataikat az interneten romantikus csalások elkövetői, milyen traumákon mennek át az áldozatok, és van-e esély arra, hogy valaha viszontlátják a pénzünket?
2007. április 26-án Észtországban zavargások törtek ki, miután az észt kormány úgy döntött: áthelyez egy második világháborús szovjet hősi emlékművet az ország fővárosa, Tallinn központjából egy városszéli katonai temetőbe. Az események második napján, április 27-én a helyzet fokozódott: megbénult az ország nemzetközi összehasonlításban is fejlett digitális infrastruktúrája, ami hetekre gyakorlatilag működésképtelenné tette az államot. Mint később kiderült, a zavargások és a kibertámadás mögött is orosz titkosszolgálatok álltak. A Préda ötödik epizódja arról szól, hogy hogyan módosul a kibertámadások eddig megismert képlete, amikor államok sejlenek fel egyes műveletek mögött. E mellett azt is körbe jártuk, hogy mekkora fenyegetettséggel nézünk szembe napjainkban Magyarországon.
Ha a mai epizód szereplőivel a munkájuk miatt találkozol, akkor könnyen lehet, hogy az életed legrosszabb napja. A mai adásban vállalatok védelmét ellátó, és támadások esetén azokra reagáló etikus hekkerek segítségével ismerjük meg cégek elleni kiberműveletek történtetét. Az epizódban azt is körül járjuk, hogy hogyan védhetik meg a cégek a digitális infrastruktúrájukat, és hogy milyen veszélyei vannak, ha együttműködnek a támadókkal, például ha kifizetik a váltságdíjat egy zsarolóvírus-támadás esetén.
Sikertörténetek az online csalók, kiberbűnözők elleni harcban is vannak, de persze a számuk korántsem elegendő. A Préda befejező részében a kiberbűncselekmények kriminológiai hátterét ismerhetjük meg, és betekintést nyerünk a magyar rendőrség munkájába is.
