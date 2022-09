2024-re tudnak új kamiont szállítani: mit jelent ez a logisztikai cégek számára?

Komoly kihívást jelent az autókereskedőknek és a szállítmányozási cégeknek is, hogy szinte lehetetlen belátható időn belül új tehergépjárműhöz jutni. A logisztikában a megrendelők a korábbi 1-2 éves szerződések helyett már inkább 5-7 évre előre terveznek partnereikkel – mondta el a Portfolio-nak a WIN Capital tulajdonos-ügyvezetője. A rendelhető járművek már 2023-ra is elfogytak az egyik legnagyobb hazai forgalmazónak számító Pappas Autónál – aki most venne Mercedes kamiont, haszongépjárművet, annak 2024 év elejéig biztosan várnia kell.

Jelentősen átalakult a haszongépjárművek piaca az elmúlt években, ez pedig már a szállítmányozási cégek életére is komoly hatással van. A megrendelők számára felértékelődött a kiszámíthatóság, egyre inkább azokat a stabil logisztikai partnereket keresik, akikkel több évre előre tudnak tervezni.

„Egyértelmű piaci trend, hogy az ügyfelek egyre inkább olyan partnerrel próbálnak hosszú távú szerződést kötni, akiről elhiszik, hogy 2-5 év múlva is a piacon lesz. Ugyanakkor felgyorsult egy másik folyamat is: a tőkeerős cégek, akik képesek bérelni, esetleg vásárolni új eszközöket, gyorsan megszerzik a piacot a kis flottával rendelkező, napról-napra élő szállítmányozók elől. A nagy cégek most egy szép növekedési pályát futnak, mert jelenleg stabil háttérrel tudnak szerződni hosszú távra, nagy projektekre – olyanokra, amikre a kis szereplők nem tudnak, vagy nem mernek” - mondta el a Portfolio-nak Szemerey Loránd, a logisztikai piac egyre meghatározóbb szereplőjének számító, közel 200 kamionnal rendelkező WIN Capital vagyonkezelő tulajdonos-ügyvezetője

A szakember szerint a helyzet a teljes logisztikai láncra hatással van, és hosszú távon átalakíthatja az iparág jövőjét.

Megrendelői oldalról már kevéssé az a meghatározó, hogy minél lejjebb vigyék a költségeket, azaz az ár már nem a legfőbb mérőszáma a logisztikának. Sokkal inkább a megbízható és kiszámítható szállítmányozási partnereket keresik a cégek, elsősorban a nagy üzletláncok. Ez pedig azzal jár, hogy a korábbi egy évről 5-7 évre nőtt a szerződések időtartama.

A fuvarozásban az eszközök döntő része finanszírozott, így az autók bekerülési költsége nagyban függ a hitelkörnyezettől. Május végén kifutottak a támogatott konstrukciók, a piaci alapú hitelek pedig nagyon megdrágultak. Úgy látják, hogy az a vállalkozás, amelyik mostanra időzítette a flottacserét nagyon kellemetlen helyzetbe kerülhet.

Nem érkeznek új kamionok, ez alakítja át a teljes üzletágat

A helyzetet alapvetően az okozza, hogy szinte lehetetlen belátható időn belül új tehergépjárműhöz jutni. Az egyik legnagyobb forgalmazónak számító Pappas Auto legkorábban 2024 elejére tud új járművet szállítani, a jövő évi megrendelési kvóta már teljesen elfogyott – mondta lapunknak Pais József, a cég ügyvezető igazgatója. A szakember szerint az elmúlt években több tényező együttes hatása okozta, hogy rendkívül meghosszabbodtak a szállítási határidők. A folyamat a globális chiphiánnyal indult, folytatódott a műanyag alkatrészek hiányával, az elektronikai beszállítók oldaláról, jelenleg pedig az Ukrajnában zajló háború az egyik legfontosabb tényező, békeidőben ugyanis számos alkatrész érkezik a gyárakba ukrán autóipari beszállítóktól.

„Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az autó szinte teljesen készen áll a gyár udvarán, de mivel hiányzik belőle három fontos alkatrész, a gyártó nem tudja kiszállítani. Ez is egy iparági sajátosság: meg kell várni, amíg megérkezik a szükséges alkatrész, utána visszasorolják a járművet a gyártósorra, beszerelik a hiányzó elemeket, és csak ezután indul a szállítási folyamat” – érzékeltette a helyzetet Pais József

Forgalmazók és szállítmányozók közösen keresik a megoldást

Ezzel párhuzamosan rendkívül felértékelődött az elérhető használt teherautók, furgonok szerepe: ezeket a forgalmazók sokszor különféle bérleti konstrukciók keretében adják tovább partnereiknek, jellemzően legalább 6 hónapra, több esetben átvállalva a szerelési, szervizelési feladatokat is. Ráadásul a használt autókhoz még mindig elérhetőbbek az alkatrészek: működik a mindennapokban a szaknyelven donorizálásnak nevezett folyamat, azaz hogy a márkaszervizek, kereskedők kénytelenek szétszedni ép autókat azért, hogy a bennük lévő alkatrészeket fel tudják használni. Amikor pedig megérkezik az új alkatrész, visszapótolják.

A bérleti konstrukciók még évekig meghatározhatják a piacot, a forgalmazók a szállítmányozási cégekkel közösen keresik a kreatív megoldásokat

– véli Szemerey Loránd. A szállítmányozási cégek működésének ugyanakkor továbbra is sarkalatos pontja a sofőrkérdés. Ebben a kérdésben is rendkívül hullámzó a piac az ügyvezető szerint: bár még mindig vannak olyanok, akik gyorsan váltanak céget némileg magasabb fizetésért, a sofőrök számára is egyre fontosabb lesz a kiszámíthatóság, az, hogy stabil cégnél dolgozzanak, és tervezhessék életpályájukat. „A fuvarozói oldalon a jövőt az erős jövőképpel rendelkező, tőkeerős cégek jelentik. A következő időszakban ezek a cégek ezt a növekedési pályát be tudják majd futni, és átveszik azoknak a szerepét, akik nem tudtak élni ezzel a lehetőséggel” – tette hozzá.

Szemerey úgy látja, a magyarországi járműhelyzet nem egyedi, és nem Magyarország-specifikus, hanem szinte az egész világra igaz. Ez megnehezíti, illetve lelassítja a külföldi terjeszkedés lehetőségét, de a WIN Capital menedzsmentje egyértelműen számol nemzetközi üzletfejlesztésekkel is.

Emlékeztetett: a cégcsoport tavaly év elején elindította a dízelmeghajtású nyerges vontatók elektromossá alakítását, amely itthon és a régióban is egyedülálló fejlesztés. 2021-ben elsőként adták át az első közúti kiskereskedelmi áruszállítást végző nyerges vontatót az Aldi Magyarországnak. Ezt folyamatos bővítések követték, amelyekkel együtt összesen már öt 100 százalékban elektromos meghajtású nyerges vontatóval rendelkeznek a WIN Capital érdekeltségei. Ezek a fejlesztések is a hosszú távon kiszámítható ellátás biztosítását szolgálják.

