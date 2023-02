Gonda Gábor: "Nehéz döntés előtt a vállalatok - digitalizálni kell, de nem úgy, mint eddig"

A technológiai vállalatok közül is a DeutscheTelekom a legértékesebb Európában, világszinten pedig a tizenegyedik helyen végzett∗, egyedüli európiaiként az amerikai és ázsiai óriásmárkák között. A digitális fejlesztések piaca pengeéles versenyt jelent, itthon digitális szolgáltatóként a Magyar Telekom új, rugalmas IT és telco megoldásokkal érkezik idén a piacra. Gonda Gábort, a márkát és nevet váltó T-Systems, februártól Telekom Rendszerintegráció Zrt. vezérigazgatóját, a Magyar Telekom vezérigazgató-helyettesét kérdeztük.

Februártól Telekom márka alatt szolgálja ki a kkv mellett már a közép- és nagyvállalati ügyfeleit a Magyar Telekom csoport, így kivezetik a piacról a T-Systems brandet. Mi indokolta a névváltást, márkaváltást és miért pont most?

Kevesen tudták, hogy a T-Systems Magyarország Zrt. célja mindig is a Magyar Telekom vállalati ügyfeleinek kiszolgálása volt. A küldetés nem változott. A névváltással jelezzük, hogy ügyfeleink a Telekom márka erejét, megbízhatóságát várhatják, amikor velünk dolgoznak. A legfrissebb felmérések alapján a legértékesebb európai márkává vált a Telekom, reméljük mi csak tovább erősítjük majd. Ezzel párhuzamosan új üzleti modellel és kínálattal lépünk piacra: új informatikai szolgáltatási modellt alakítunk ki meglévő telekommunikációs termékeink mellé, hogy alapszolgáltatásainkat egy kézből, rugalmas formában tudjuk adni. Úgy érezzük, erre most nagyobb szüksége lesz ügyfeleinknek, mint eddig bármikor.

Van az időzítésnek köze ahhoz, hogy a piac másik nagy szereplője, a Vodafone tulajdonosi háttere és neve is megváltozik?

Nem, nincs. Minden piaci szereplő ebbe az irányba próbál majd elmozdulni. A kérdés csak a tempó, ki mennyire áll erre készen. Mi készen álltunk, szintet léptünk, hogy az ügyfeleink gyorsabban alkalmazkodhassanak a mostani kihívásokhoz.

Pontosan milyen változásokkal találkoznak majd az ügyfelek? Milyen lesz az új modell?

A gazdasági környezet ma már nem annyira kiszámítható, mint pár évvel ezelőtt, rutinból nem lehet digitális fejlesztést indítani. Aki ma beruház, növekvő költségekre, elhúzódó beszállítói teljesítésekre számíthat, sőt, a fejlődés üteme miatt az sem biztos, hogy az elkészült fejlesztést nem haladja-e meg a technológia, mire az átadásra kerül. Mi ezért más megközelítésben gondolkozunk.

Maga a modell létezik, a globális szolgáltatók már felhasználásarányos-modellben, on-demand formában kínálják a náluk elérhető felhőkörnyezetet vagy alkalmazásokat: amennyit használja, annyit fizet. A gond az, hogy számos ügyfelünk idegenkedik attól, hogy egy ilyen nagy lépést megtegyen. Mi erre a dilemmára kínálunk megoldást: a Telekom hazai infrastruktúráján, hazai adatközponti környezetből, a telekommunikációs szolgáltatásainkkal kombinálva tesszük ezt a rugalmasságot elérhetővé ügyfeleinknek, az ország legfejlettebb kiberbiztonsági központjával megtámogatva. Ebből már talán jól látszik mi történik nálunk:

a telekommunikációs és IT tudásunk teljes arzenálját egy kézből, rugalmasan skálázhatóan visszük piacra.

Ügyfeleinknek így lehetőségük lesz az alaptevékenységükhöz kapcsolódó fejlesztésekre fókuszálni. Minden másban számíthatnak a Telekom márka jelezte minőségre, garanciára.

Ezekben a szolgáltatásokban akkor a Microsoft, a Google és az Amazon versenytársaiként tekint magára a Magyar Telekom?

A mi legfontosabb szempontunk ebben az, hogy mi az ügyfeleink előnye. Márpedig számukra az fontos, hogy a világ élvonalában szereplő európai digitális szolgáltatót választhatnak, sőt globális kínálatokhoz is hozzáférhetnek egy hazai partnert – a Magyar Telekomot választva. A globális felhőszolgáltatók által kialakított képességeket beépítjük a portfóliónkba és igény szerint kiegészítjük, kombináljuk azokat a telekommunikációs szolgáltatásainkkal. A felhő rugalmasságáért ügyfeleinknek nem kell feladniuk az adatfüggetlenségüket.

Gonda Gábor Fotó: Telekom

Fontos, hogy a hazai vállalatok tudják: bátran gondolkodhatnak hazai adatközpontban hiszen a Telekom Cloud&Data Center a régió legnagyobb alapterületű infrastruktúrájaként számukra is elérhető, ha pedig hibrid megoldásban gondolkodnak, akkor a nagy felhőszolgáltatók kínálatát „hazahozva” tudjuk azt a megoldást nyújtani, amire szüksége van. Ráadásul mindezt a kiindulópontként említett telekommunikációs szolgáltatásokkal együtt, egy kézből, hazai környezetben a Telekom csoportban meglévő vállalati adat- és kiberbiztonsági szakértelemmel ötvözve.

Mi lesz a rendszerintegrációs, komplex, egyedi megoldásokat igénylő IT feladatokkal?

Mindenkit megnyugtatok: a Telekom Rendszerintegráció Zrt. továbbra is az egyedi, speciális és még nem létező megoldások kialakításában segíti ügyfeleit, stabil csapattal. A változás lényege, hogy mindeközben azon dolgozunk, hogy új modellben, új szolgáltatások kiépítésével ezt az eddiginél gyorsabban és rugalmasabb formában kapják meg. Vagyis azt a projekt megvalósító képességet, ami jellemezte munkánkat az elmúlt évtizedben letisztult, fókuszált formában visszük tovább, szoros szakmai partnerségekben ügyfeleinkkel.

Az új szolgáltatások mellett rendszerintegrácóban, nagy fejlesztésekben is gondolkoznak?

Ez természetes, nem is lehet másképp.

Jelenleg nemcsak az árak, de a beszállítói láncok, sőt, a munkaerőpiac is kiszámíthatatlan.

Évekig tolódó fejlesztésekről beszélünk, ahol hónapokig a megrendelt eszközökre várnak, és nem lehet benne senki biztos, hogy ezeket a hónapokat a megbízott vállalkozók finanszírozni tudják. Egy ilyen környezetben rengeteg bizonytalan együtthatót engedünk be a tervezésbe és ezt egyetlen menedzsment sem fogadja szívesen. Létkérdés, hogy milyen partnert választanak maguknak a vállalatok.

A stabilitás, az erős technológiai tudás és a partnerségek felértékelődnek Mi úgy látjuk van helyünk és szerepünk egy ilyen környezetben, hiszen Magyarország digitális fejlődését tekintjük a legfőbb missziónknak.

