Elszálltak a nyilvános e-töltők árai, mi lesz a villanyautósokkal?

A tavalyi áremelések után 2023 elején ismét jelentősen növelték töltési díjaikat a hazai elektromobilitás szolgáltatók, melynek mértéke szolgáltatótól és helyszíntől függően akár a 100 százalékot is meghaladhatta. A szolgáltatók kényszerhelyzetben vannak, és nehéz döntést kellett hozniuk, amikor a különböző helyszíneken más-más tarifát vezettek be az energiaár jelentette probléma kezelése érdekében – mondta el lapunknak Dékány Géza, az Optimum Way Kft. ügyvezetője, aki szerint a hosszú távú megoldást szabályozásbeli változások, illetve az „okos szolgáltatók” megjelenése jelentheti majd. Ha nem sikerül a nyilvános és nem nyilvános tarifákat közelíteni egymáshoz, a nyilvános töltőhálózatok a kis kihasználtság miatt akár meg is szűnhetnek.

A nyilvános elektromos töltő tarifák emelése a szolgáltatói költségeket mindenekelőtt meghatározó piaci villamosenergia-árak 2021 nyarán kezdődött, 2022 nyár végén tetőző példátlan emelkedése után borítékolható volt, sok villanyautóst mégis váratlanul ért. Ennek részben az az oka, hogy a nyilvános e-töltő tarifákról, változásaikról és általában erről a viszonylag új piacról a szereplők egyelőre jóval kevesebbet kommunikálnak, mint a hagyományos üzemanyagok jól bejáratott, sok tekintetben másképp működő piacáról, és egyelőre hasonló adatbázisok sem érhetőek el.

Bár a közelmúltban több elektromosautó-gyártó is bejelentette, csökkenti modelljei árát, szintén részben az energiaválság közvetett hatására a zöldrendszámos járművek részére eddig széleskörűen biztosított ingyenes parkolási lehetőséget is elkezdték kivezetni a magyarországi városokban, vagyis a villanyautózáshoz kapcsolódó költségek területén átfogó, és a tulajdonosokat érzékenyen érintő változások zajlanak. A szolgáltatók és szakértők várakozásai szerint az előbbiektől nem függetlenül az otthontöltés egyre nagyobb teret nyerhet a nyilvános áramtankolással szemben - különösen a háztartási napelemes rendszerekkel kombinálva -, azonban sokaknak, például a panellakásban élőknek ez a lehetőség egyelőre gyakorlatilag nem elérhető.

Nekik továbbra is a nyilvános töltés jelenti az egyetlen járható utat, így számukra még nagyobb jelentőséggel bír, hogy kiszámítható és megfizethető árakkal találkozzanak a közterületi töltőoszlopoknál. Ezzel együtt nem csak az ő, hanem az egész elektrifikációs és elektromobilitási trend szempontjából is kedvezőnek tekinthető fejlemény, hogy az árampiaci folyamatokat tükrözve 2023 februárjában már elkezdődött az árcsökkenés a hazai nyilvános e-töltőknél. Azt, hogy ez mennyire lesz általános és tartós trend a szolgáltatók között, a jelenlegi, még mindig rendkívüli árampiaci körülményekre tekintettel ma még nem lehet megmondani, de mindenképpen fontos és nyugtató hatással bíró jelzés a teljes, bővülő elektromos autós közösség számára arról, hogy nem csak felfelé mehetnek az árak.

Az árak a hagyományos üzemanyagpiachoz képest szolgáltatótól és helyszíntől függően, illetve időben jóval nagyobb szórást mutatnak, azonban a fenti okok miatt a tarifák aktuális és várható alakulását az online applikációk alkalmazása mellett is nehéz lekövetni, különösen, ha a hosszabb trendről is képet szeretnénk alkotni. Az üzemeltetési költségekkel kapcsolatos bizonytalanság az energiaválság és a piac viszonylag új jellege miatt bizonyos fokig természetes, azonban az elektromos autók terjedéséhez, ezáltal az e-töltő üzemeltetők üzleti céljainak eléréséhez elengedhetetlen, hogy a fogyasztók a lehető legátláthatóbb tájékoztatásban részesüljenek, amint ezt a vonatkozó uniós irányelvek is rögzítik.

Ezért arról, hogy nagy vonalakban hogyan is működik a nyilvánosan elérhető elektromos töltési szolgáltatás piaca, milyen tényezők alapján és milyen gyakran változhatnak az árak, milyen változásokat hozott e téren az energiaválság a szolgáltatók által követett gyakorlatban, erősödött-e a fentiek hatására a nem nyilvános töltők telepítése iránti kereslet, illetve hogy milyenek az előttünk álló időszak kilátásai, az Optimum Way elektromobilitási szolgáltató szakértőjét kérdeztük.

Mit is fizetünk meg a tarifákban?

Az elektromos autó töltéséhez telepített töltőknél ugyanúgy, mint más beruházás befejezése után, a szolgáltatás igénybevételekor kalkulált díjnak fedezetet kell nyújtania a beruházási összeg megtérülése mellett az üzemeltetés során felmerült költségekre is (beleértve a villanyszámlát is) és valamilyen mértékű elvárt hasznot kellene biztosítania.

Az elektromos autó töltőknél a felhasználók többsége a lehető legrövidebb idő alatt szeretné a gépjárművét olcsón feltölteni. Ehhez úgynevezett DC töltőket kell telepíteni. A töltők telepítéséhez biztosítani kell a megfelelő teljesítményű villamos csatlakozást (DC töltők esetén jellemzően minimum 3x100 amper, szabványos mérőhely kialakítás), el kell végezni az elhelyezéséhez szükséges helyszíni munkákat (alapozás, kezelő járda a töltő körül, parkoló útburkolati jelekkel, KRESZ-táblák), le kell telepíteni és be kell üzemelni a helyszínen a töltő berendezést (amire megfelelő tájékoztató feliratokat kell felmatricázni).

Telepítésük befejezése után, üzemelésük során a nyilvánosan használt töltőknek kommunikálniuk kell egy központi szoftverrendszerrel, amin a töltők hibái mellett az igénybevétel adatai (pl.: töltés kezdete és vége, töltött energia mennyisége, illetve a töltés ideje) is beérkeznek, majd ez alapján tudniuk kell a fizetést kezelni és a számla kiállítása után azt meg kell küldeniük a felhasználóknak. A töltő használata során kiadást jelent egyebek mellett még az is, hogy időszakonként különböző villamos felülvizsgálatokat kell végezni, rendszeresen adatokat kell szolgáltatni a hatóságnak, ügyfélszolgálatot kell biztosítani a felhasználók részére – mondta el lapunknak Dékány Géza, az Optimum Way Kft. ügyvezetője.

Mindezekre a munkákra és költségekre a töltéskor fizetendő tarifa nyújt fedezetet és megtérülést, ha nem sikerült valamilyen támogatást szerezni a telepítéshez.

Ebben a tarifa egységárban arányaiban a legnagyobb tétel a felhasznált villamos energia költsége, amelyben a villamos energia nettó árán túl a rárakodó költségek (rendszer használati díj /RHD/, alapdíj) és az ÁFA jelenik meg.

Kényszerhelyzetben a szolgáltatók

A nyilvános elektromos autótöltést biztosító szolgáltatók kényszerhelyzetben vannak, és kénytelenek az árat növelni, ha drágul a villany és csökkenteni, ha olcsóbb lesz. A villanyautó otthoni töltése, különösen az állam által támogatott tarifával ugyanis lényegesen olcsóbb, mint a nyilvános töltőpontokon. Nagyobb hatótávolságú villanyautóval ma már az ország átjárható akár nyilvános töltés nélkül is.

Ha csökken a nyilvános töltések száma, akkor előbb-utóbb nagyon sok nyilvános töltési pont meg fog szűnni, a szolgáltatók száma pedig csökkenni fog, és a villanyautósok nehezebben fognak tudni közlekedni, ami gátja lehet a hazai villanyautós közlekedés terjedésének – emelte ki a szakértő.

Tehát az egyik megoldás az, hogy olyan tarifát kell alkalmazni, amely még vonzó a villanyautósnak, és nem viszi azonnal csődbe a szolgáltatót. A másik megoldási lehetőséget az jelenti, hogy a szolgáltatást nyújtó cég plusz beruházások miatt tudja olcsón adni a töltést, és az így képződő veszteséget finanszírozza. Az ilyen plusz beruházásokra követendő példa lehet az Európa több országában már működő, az aggregátorokon alapuló energiaközösségek modellje, amelyben a plusz bevételek és az olcsóbban megtermelt villamosenergia révén a töltés ára alacsonyabb tud lenni. Örvendetes, hogy hazánkban is megkezdődtek az ezzel kapcsolatos pilot projektek – egy ilyenben az Optimum Way is részt vesz – mondja Dékány Géza.

Az első esetben nagyon nehéz meghatározni, hogy milyen ára legyen a töltésnek. A második eset pedig szűkíteni fogja a piacot, mert csak a tőkeerős cégek fogják tudni a veszteségeket hosszabb távon finanszírozni – véli a szakértő, hozzátéve, hogy a megfelelő szabályzók segítségével és komolyabb beruházások végrehajtása után más konstrukcióban (a fentebb említett példa alapján is) a töltés ára jelentősen csökkenhet.

Az Optimum Way Kft. ügyvezetője szerint a helyzet visszásságát jól mutatja az a „megdöbbentő” eset, melyről egy villanyautós számolt be nekik, akinek az autója DC töltéssel, CCS csatlakozón 40 kW-ot vesz fel maximum: Budapest-Pécs viszonylatban - kénytelen volt perc alapú tarifával számoló nyilvános töltőn tölteni - villanyautóval annyit költött elektromos áramra, mintha egy 12,5 liter/100 km benzin fogyasztású autóval utazott volna.

Nehéz döntést hoztak a szolgáltatók

Az elektromos autó töltőket üzemeltető szolgáltatók legnagyobb változó költsége tehát jelenleg az energia ára. Az energia ára a nyilvános elektromos autótöltők esetében nem kap állami támogatást, tehát piaci áron veszik a szolgáltatók – az összeget az energiakereskedőkkel megkötött szerződésekben szabályozzák. Azok a szolgáltatók, akiknek nem volt több évre megkötött áthúzódó szerződése, jellemzően a magyar áramtőzsde piaci árai szerinti elszámolási áron kötöttek szerződést 2023-ra. Ezeket az árakat azonban az elszámolás módja miatt csak utólag, a tárgyhónap után 1 – 1,5 hónappal lehet megismerni. (Így jelenleg még a januári villany árakat sem ismerjük pontosan.)

Ugyanakkor a villanyautós - teljesen jogosan -, a saját otthoni töltés villanyárával hasonlítja össze a nyilvános töltés tarifáját. Ám ebben az összehasonlításban már el is veszik a nyilvános töltő melletti előny, hiszen az otthoni töltés árát leginkább az energia árában mérik, ami viszont jelentős állami támogatást tartalmaz. Ezzel szemben a nyilvános töltőpontoknál állami támogatás nincs, van viszont nagyon sok „egyéb” költség: az üzemeltetés, a karbantartás, a kommunikáció, a felügyeleti rendszerek költségei, amelyek mind emelik a töltés tarifát. És ekkor még nem is beszéltünk a beruházás megtérülésének kérdéséről, ami egy DC villámtöltő esetében 15-20 millió forintnál kezdődik.

A töltőpontok általános üzemeltetési költségei viszonylag változatlanok és előre kalkulálhatók. Tehát a tarifa változásait az áram piaci árának változásai okozzák. Az energia beszerzési ára jelentősen különbözik attól függően is, hogy hol található az adott töltőpont.

Emiatt nehéz döntést kellett hoznia a szakmának 2023 elején, amikor a különböző helyszíneken más-más tarifát vezettek be, hisz ez a felhasználók számára bonyolultabb és nehezebben követhető változást jelent.

Az Optimum Way Kft. hálózatában az „alap” tarifa 200 Ft/kWh. Az országban akadnak olyan töltési pontok, ahol az áram beszerzési ára miatt ennél csak lényegesebb magasabb áron lehet tölteni. Tehát, ha például egy kisforgalmú helyszínen található a DC töltő, akkor az áram nettó árára rakódó költségek (alapdíj, RHD) nagyon megemelik az 1 kWh-ra eső villany tényleges árát, tehát itt csak jelentősebb költség mellett lehet tölteni. Vagyis ahhoz, hogy ezeknél a helyeknél csökkenteni lehessen a töltés árát, sokkal nagyobb töltésszámra lenne szükség. A leírtak miatt a példában említett helyszíneken a sokkal magasabb tarifák sem biztosítják minden esetben a költségek fedezetét.

Az okos szolgáltatóké a jövő

Ebben az évben a nyilvános töltést szolgáltatók azzal próbálták az energiaár jelentette problémát kezelni, hogy jellemzően helyszínenként eltérő árakat alkalmaztak. A magas árakra azonban Dékány Géza szerint valójában majd csak a komoly beruházási igénnyel megjelenő „okos szolgáltatók” tudnak megoldást nyújtani, ha a pilot projektek lezárulnak és a szükséges rendeleti, szabályzói módosítások erre lehetőséget adnak. Az úgynevezett aggregátorok bevonása az elektromos autótöltők áramellátásának megoldásába hatékony és reális stratégia lehet:

működő modell lehet például, ha egy adott felhasználói közösségben, amely önállóan tud zöldáramot termelni naperőművekkel, a helyi villanyhálózat stabilitása és ellátásbiztonsága érdekében összekötik a különböző szereplőket (pl. a hőfejlesztő berendezéseket, az akkumulátoros és egyéb energia tárolókat, az elektromos autótöltőket), ami által a hálózat problémáinak csökkentésével párhuzamosan még olcsóbbá is tudják tenni a felhasználóknak az áramot egy adott időszakban.

E modell kialakítása és tesztelése már jelenleg is zajlik: az Optimum Way Kft. az ország egyik legnagyobb mérlegkörével rendelkező REG Zrt.-vel tagja egy olyan konzorciumnak, amely ilyen, aggregátorokon alapuló energiaközösségek létrehozását célozzák. Ez a modell valójában a jövő villamosenergia-rendszerét jelentheti, amelyben természetes módon helyet kapnak az elektromos autótöltők is. Az aggregátorokon alapuló energiaközösségek várhatóan 3-5 éven belül megjelenhetnek, feltéve, ha ezek fenntartható működését szabályozói oldalon is lehetővé teszik.

Egy egyszerű jogszabály-változtatás is segítene

Az árak ilyen mértékű változása az elektromos autótöltő hálózat bővítést nem teszik lehetővé, sőt a szakértő a töltések számának drasztikus csökkenésére számít az előbb említett okok miatt (otthoni töltés vs. nyilvános töltés). Ezzel együtt várakozásai szerint az elektromos autók térnyerése a magas áramárak miatt nem fog csökkenni, és tudható, hogy a nyilvános e-töltőpontok száma a nagy forgalmú helyszíneken, autó- és gyorsforgalmi utakon, benzinkutaknál a következő 3 évben a már megnyert EU-s pályázatok révén bővülni fog. Ez az e-autózás feltételeinek javítása miatt elengedhetetlenül szükséges is. Vélhetően azonban a támogatott beruházásokon kívül saját erőből megvalósuló töltőpont-telepítések száma jelentősen csökkenni fog, hiszen ez egy lassan megtérülő beruházás.

A töltések mennyisége és a felhasznált áram trendszerűen folyamatos lassú növekedést mutatott 2022 év végéig. Ennek egyik oka az, hogy a tavalyi évben az alacsonyabb áron kötött energiakereskedői szerződések miatt nagyobb tarifaemelésekre nem került sor. A másik oka pedig az elektromos járművek számának folyamatos növekedése volt.

Dékány Géza úgy véli, a most nehezebb helyzetbe került szektort egy egyszerű jogszabály-változtatással is lehetne támogatni: számos esetben adott a helyzet ahhoz, hogy a töltő üzemeltető cég saját naperőművéből vagy partnerétől vételezze az áramot a töltő üzemeltetéséhez. Az Optimum Way-nek például van olyan töltőpontja, amely nem nyilvános, ám mégsem vásárolhatják a mellette lévő naperőműtől a zöldáramot, hanem energiakereskedőtől kell beszerezniük azt.

A helyzet feloldásával véleményünk szerint a szolgáltatók olcsóbb beszerzési áron juthatnának áramhoz, amivel a tarifákat is lehetne csökkenteni, ez pedig értelemszerűen növeli a töltések számát is – mondja a cég ügyvezetője.

Kis szünet után folytatódhat a forgalom növekedése

Várakozásaik szerint rövid távon egy átmeneti visszaesés után már 2023-ban folytatódni fog a forgalom növekedése, bízva abban, hogy az elektromos autók száma tovább emelkedik. 3-5 éves távon pedig már trendszerűen nőnie kell a töltők forgalmának, hiszen ahhoz, hogy autózni lehessen, a töltőhálózatnak és a töltés mennyiségének is növekednie kell. A folyamatot a segítő szabályozási környezet hatásaként az energiaközösségek, aggregátorok megjelenése is támogatja.

A nyilvános töltők esetében a cél egy olyan hálózat kiépülése, amely lehetővé teszi a kompromisszummentes e-autózást. Emellett a zárt beépítésű területeken, valamint a lakótelepeken meg kell oldani a sok autónak biztosított lassú, 6-8 órás töltést az éjszakai parkolás során. Hosszú távon mindenképpen szükséges lenne szabályzókkal és gazdasági ösztönzőkkel biztosítani a céges autók otthoni töltésének elszámolását ugyanúgy, mint a dolgozó saját autójának a munkahelyen történő töltését.

Jelenleg azonban az egyik trend az, hogy a kis hatótávolságú autókat csak „kényszerből” töltik, hogy eljussanak úticéljukhoz. Ebből a megfontolásból az is következik, hogy a villanyautós felhasználó lehetőség szerint nem nyilvános töltőn fog tölteni. Aki teheti, gyakorlatilag ingyen fog tölteni a munkahelyén, de ennek jogi szabályozása még sok kiskaput rejt, amit rendezni kellene. A legrosszabb helyzetben a zárt beépítésű, városi környezetben az utcán parkoló autósok vannak. Ezzel kapcsolatban pedig sajnos egy igen veszélyes trend is kezd kialakulni városi környezetben, amikor a lakásból kivezetett hosszabbítóról töltik az autót; ez nem csak tilos, de életveszélyes is.

Nem versenyezhetnek a rezsicsökkentett áramárakkal

A szakértő úgy véli, hogy a nyilvános és nem nyilvános tarifáknak alapvetően közelíteniük kellene egymáshoz, máskülönben a nyilvános töltőhálózatok a kis kihasználtság miatt akár meg is szűnhetnek, ez pedig szembemegy a környezetbarát elektromos autózás terjedésével kapcsolatos céloknak és az eddigi trendeknek is. Amíg az otthoni elektromos autó töltés rezsitámogatott áron kevesebb, mint 40 forintért, a fölött pedig 70 forintért elérhető, addig szinte lehetetlen versenyezni a nyilvános töltőkön ezekkel a villanyárakkal, mivel ott jelenleg minimum 150-200 forint/kWh árak jelennek meg. A tartós energiaár-csökkenésnek azonban itt is érezhető hatást kell kifejtenie.

Véleményünk szerint ahhoz, hogy a hazai villanyautózás tovább terjedjen, és hosszú távon nagy tömegek számára elérhető közlekedési megoldás legyen, több tényező mellett arra van szükség, hogy egyrészt a töltőhálózat szolgáltatók alacsonyabb beszerzési áron tudják venni az áramot (vagy saját maguk termelhessék meg), ami által csökkenhetnek a töltési tarifák, ösztönzve ezzel a nyilvános töltést. Másrészt akár gazdasági ösztönzőkkel, akár szabályozókkal, de csökkenteni kellene a beruházási költségeket, serkentve ezzel a töltőhálózat terjedését, hogy minél inkább behálózzák az országot.

A nem nyilvános e-töltők beruházásai is megtorpantak

A nyilvános töltők tarifája az Optimum Way-nél január közepén emelkedett, azaz még nem telt el elég idő, hogy az eddigi változásokból tendenciát lehessen azonosítani a nyilvános töltéssel és az otthoni töltőkkel kapcsolatos keresletet illetően, annak ellenére, hogy az Optimum Way Kft. Észak-Amerika (USA, Kanada) egyik legsikeresebb falitöltőjét forgalmazza. Jelenlegi azonban a beruházások megtorpanása és visszafogása érezhető az üzleti és magánszektorban is, így a nem nyilvános töltőket csak azok vásárolják, akiknek erre az új autójukhoz szükségük van.

A magánembereknél a saját részre történő töltővásárlás esetében nagyon komoly visszatartó tényezőt jelentenek a kialakítandó mérőhelyre vonatkozó áramszolgáltatói elvárások és a hálózati csatlakozás ára, ahogyan az ehhez szükséges anyag- és szakemberhiány is. Az érem másik oldala, hogy a villanyautósok az egyéb termékek áremelkedése miatt is óvatosabban kezdenek néhány százezer forintos beruházásba.

Az üzleti szegmensben a futó ingatlan- és egyéb projekteknél - uniós támogatás esetén – sokan a kötelező energiatakarékossági/megújuló részben szerepeltetnek ilyen igényeket. Azonban több területen, így az új építésű társas házaknál is részben a szabályzók és előírások hiánya nehezíti ezen töltő felhasználását, ezáltal a kereslet növekedését.

Zöldítenék a töltőpontokon felhasználható áramot

A legtöbb szolgáltató törekszik arra, hogy a töltés során minél „zöldebb” energiát használjon fel, hiszen logikusan nehéz úgy a villanyautózás környezetbarát tulajdonságát hangsúlyozni, ha közben az ahhoz szükséges áramot szénerőmű állítja elő. Ma Magyarországon e tekintetben még anomáliák vannak, ebből adódóan előfordulhat az, hogy hiába van valamely szolgáltatónak naperőművi partnere, ahogyan az Optimum Way Kft.-nek is, nem tudjuk az általa megtermelt zöldenergiát felhasználni, hanem kénytelenek vagyunk megvenni az áramot energiakereskedőtől – mondja.

Hétköznapi problémaként jelentkezhet, hogy a jelenlegi és jövőbeni naperőművek mellé nem érdemes töltőpontot telepíteni, mert azok olyan helyeken vannak, ahol rendkívül alacsony a forgalom, vagy adott esetben nincs is közlekedés. Ugyanennek a problémának a másik vetülete, hogy a töltőpont mellé vagy közelébe nem lehet naperőművet telepíteni, mert például egy város közepén van a töltőpont.

A megoldás véleményünk szerint egy olyan törvényi szabályozás lenne, ami lehetővé teszi a saját termelésű zöldenergia közvetlen felhasználását például teljesen más helyszínen. Ezzel álláspontunk szerint nagy mértékben lehetne „zöldíteni” a hazai töltőpontokon felhasználható áramot.

Az Optimum Way jelenleg is azon dolgozik, hogy ahol lehet, ott zöldenergiával biztosítsuk a töltő működését: terveink szerint naperőműveket telepítünk a töltőoszlopainkon, ezzel garantáltan zöldenergiát kínálunk a villanyautósoknak. Első körben Baján fog megvalósulni egy ilyen fejlesztésünk, ahol egy 1,2 MWp-s erőmű kerül a töltőoszlopra – közölte Dékány Géza, az Optimum Way Kft. ügyvezetője.

Címlapkép: Getty Images