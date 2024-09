Sürgető a zöld átállás - Aki átélte a nyári hőhullámot, az pontosan tudja, hogy mit kell tennie

"A bankoknak alapvető feladata, hogy a zöld átállást finanszírozzák. Nyilvánvalóan a saját működésük szempontjából fontos az is, hogy a kockázatokat csökkentsék, de alapvető szerepük, hogy megteremtsék a lehetőségét annak, hogy a gazdaság átálljon. Általában igaz, hogy sokkal több pénz áll rendelkezésre, mint ahány projekt, ami jó hír az ügyfeleknek, hiszen kedvező finanszírozást tudnak találni. Fel kell készülnünk arra, hogy bizonyos ügyfeleink működési modellje nem fenntartható hosszú távon, őket támogatni kell abban, hogy átalakítsák a működésüket, hogy hosszú távon is az ügyfeleink maradhassanak. Arra is fel kell készülnünk, hogy nagyon sokaknak - itt elsősorban a lakossági ügyfélkörre gondolok - alkalmazkodniuk kell a megváltozott környezethez. Magyarországon ezt nem kell magyarázni, aki átélte az idei nyári hőhullámot, az pontosan tudja, hogy melyek azok az átalakítások, amiket tennie kell a saját lakásával, házával, életkörülményeivel kapcsolatban. Ezekben szolgáltat az OTP lehetőséget és finanszírozást." - mondta el Pókos Gergely, az OTP Bank Zöld Program Igazgatóságának ügyvezető igazgatója.A cikk megjelenését az OTP Bank támogatta.