200 millió forintos belépő a világ egyik legexkluzívabb luxusklubjába

Hogy működik a Messenger, a WhatsApp vagy a Viber? Letöltöd a telefonodra, beregisztrálsz, megkeresed az ismerőseidet és rájuk írsz. De mit teszel, ha a legbefolyásosabbakkal akarod felvenni a kapcsolatot? Ez sem olyan bonyi, és még csak Széchenyi leszármazottnak sem kell lenni hozzá. Egyszerűen venni kell egy vadonatúj Rolls-Royce-t, le kell tölteni a telóra a Rolls szolgáltatását, a Whispers-t, és máris bent vagy a világ egyik legexkluzívabb klubjában, zenészekkel, színészekkel, sportolókkal, üzletemberekkel, rájuk írhatsz, programokat szervezhetsz velük, a lehetőségekben határ a csillagos ég. A kulcs tehát egy új Rolls, például a Ghost Black Badge, ami nálunk járt teszten. Zseni a Whispers, nem mellesleg az autó is fantasztikus. Mondjuk, ennyi pénzért legyen is.

Rolls-Royce Whispers – A luxusklub, amihez egy Rolls kell

Egy napra kaptam meg a legújabb Rolls-Royce Ghost Black Badge változatát, előtte volt egy magyarországi hivatalos bemutató és egy nagy beszélgetés Frank Tiemannal, a Rolls vállalati kommunikációs igazgatójával, szóval gyűltek az infók és a tapasztalatok, aztán eljött az idő, hogy ebből cikk is szülessen. Hogy mi tetszett az egészből a legjobban? Persze, az autó maga, de szerintem jó sztori a Rolls exkluzív luxusklubja, a Whispers is.

A Rolls-Royce ugyanis nemcsak autókat kínál, hanem egy teljes életstílust is. Ennek csúcsa a Whispers, amely a világ egyik legexkluzívabb klubja, kizárólag új Rolls-Royce tulajdonosok számára. A Whispers nem csupán egy digitális platform, hanem egy kapu a luxus világába, ahol a tagok hozzáférhetnek a legkülönlegesebb termékekhez, eseményekhez és élményekhez.

Az applikáció egyfajta elit közösségi hálózat is, olyan, mint egy luxus Messenger, amely lehetővé teszi, hogy a tagok üzleti kapcsolatokat építsenek, ajánlásokat osszanak meg, vagy akár exkluzív utazásokat szervezzenek egymás között.

Fun fact: korábban egy concierge szolgáltatás is volt a Whispersben, de megszüntették. Ez kvázi egy személyes magántitkár volt, aki bármit elintéz, legyen szó egy belépőjegyről az Oscar-gálára vagy utolsó pillanatban egy forgalmas szombat estén New York legjobb éttermében egy asztalfoglalásról. Hogy miért szüntették meg a szolgáltatást? Mert egyszerűen nem volt rá igény, akinek Rollsa van, annak saját intéző embere vagy csapata is, ráadásul az igazán gazdagok nem is szeretnék, ha mások tudnák, milyen programokon vesznek részt.

Szóval mi kell ehhez az egészhez? Csak egy vadonatúj, Goodwoodban gyártott Rolls-Royce, amint az megvan, letöltjük a telefonunkra a Rolls alkalmazását, beregisztrálunk a Whispersbe, és már mehet is az üzi ismert üzletembereknek, sportolóknak, színészeknek, a legbelsőbb belső körnek. Hogy pontosan mennyibe kerül ez a belépőjegy, arról a cikk végén írok.

A Ghost Series II – a Rolls-Royce filozófiája modern köntösben

A Rolls-Royce Ghost mindig is egy érdekes kettősséget képviselt: egy Rolls, amit elvileg vezetésre is szántak, nem csak hátsó ülésen utazásra. A 2009-ben bemutatott első generációt kifejezetten azoknak a vásárlóknak tervezték, akik egy kicsit közvetlenebb Rolls-Royce-t szerettek volna, mint a monumentális Phantom. A második generáció 2020-ban jelent meg, letisztultabb dizájnnal és a márka történetének egyik legfejlettebb futóművével. Most itt a továbbfejlesztett Ghost Series II és a Black Badge kivitel, amely kifejezetten a sportosabb vezetési élményt kereső vásárlók számára készült.

​Az új Ghost számos fejlesztést és újítást hozott az előző generációhoz képest, mind a külső megjelenésben, mind a belső technológiában és kényelmi funkciókban.​ A Ghost megjelenése tovább tisztult, újak a LED-es fényszórók, animált a nappali menetfény, a hátsó lámpák a Spectre modellről lehetnek ismerősek. Lettek új sztenderd külső fényezések is, és fejlettebb lett az infotainment rendszer, a központi kijelző érintésérzékeny, még jobb lett az audiorendszer (erről lejjebb részletesebben), megjelentek új belső dekorációs anyagok, és műholdas vezérlésű lett a váltó, a nyolcfokozatú automata össze van kapcsolva a navigációval, így a rendszer az útviszonyoknak megfelelően vált.

Megjelenés: amikor a fekete tényleg fekete

A Ghost Series II a Rolls-Royce letisztult formanyelvét viszi tovább. Az orrán világító hűtőrács és az átdolgozott fényszórók adják meg a karakterét,

miközben a 22 colos, hétküllős felnik sejtetik, hogy ezt az autót nem feltétlenül sofőröknek szánták.

A Black Badge csomagban minden díszítőelem sötétített krómot kapott, a Spirit of Ecstasy figurától az ajtókilincsekig. A részletekre fordított figyelem itt is megmutatkozik: a sötétített fémrészek egyedi eljárással készülnek, amely során egy speciális króm-elektrolitot adnak a bevonathoz, így érve el a mély, tükörfényes fekete hatást.

Az összkép tekintélyt parancsoló, de nem hivalkodó, a méretei miatt persze így is kitölti az utcaképet: 5,5 méter hosszú, 2 méter széles és 157 centi magas, tengelytávja pedig 3,3 méter. Az Extended változat esetében további 17 centivel hosszabb a hátsó utastér, miközben a karosszéria arányai változatlanok maradnak. Csak hogy el tudjuk képzelni a méreteket, ekkorának néz ki egy 2 méter magas csávó az autó mellett:

A hátsó lámpák a Spectre modell által inspirált új dizájnt kapták, amely harmonikusabbá teszi az autó hátuljának a megjelenését.

És, megnézik? Nagyon. Mindenhol. Annyira nem része az utcaképnek, annyira ritka, annyira karakteres, és annyira nagy, hogy mindenhol feltűnést kelt, kb. olyan meghökkenést vált ki a közlekedőkből, mintha egy családi ház vagy egy yacht jelent volna meg az úton. A Rolls tulajoknak ehhez is hozzá kell szokniuk.

Belső tér: luxus a szokásos módon, de még finomabb részletekkel

A Rolls-Royce beltere mindig is a kézműves minőségről és a kifinomult anyaghasználatról szólt. A Black Badge Ghost sem kivétel: minőségi bőrkárpitok, szénszálas díszítés, világító csillagos tetőkárpit – minden ott van, amit elvárnánk, de semmi sem igyekszik lenyűgözni erőszakosan. Az új Illuminated Fascia, amely egy csillagos égboltot idéző LED-panel a műszerfalon, látványos, de a giccs határán mozog, főleg, mivel középen egy kis üveglap alatt ott van az autó orrán is látható Spirit of Ectasy kicsinyített mása, nagymamám vitrinjei jutottak erről eszembe… Az új digitális műszercsoport színe immár a vevő kívánságai szerint alakítható, így teljesen illeszkedhet az autó egyedi kialakításához.

A hátsó üléseken sem lehet panasz: masszázsfunkció, fűthető és hűthető ülések, elektromosan állítható háttámla, és ha valaki kér egy kis pezsgőt, ott van az opciós hűtő is, üvegpoharakkal és kancsóval. Az újonnan bevezetett Duality Twill kárpit opció egy speciális bambuszból készült textil, amely 2,2 millió öltéssel készül, és akár 20 órás munkát is igényelhet egyetlen belső panel kialakítása.

Az ülések nagyon kényelmesek, négy 2 méteres utas simán elfér a négy nagy fotelben. Az anyaghasználat nyilván hibátlan, az olyan részletek kifejezetten tetszettek, mint a külön gombok a műszerfalon a fontosabb funkcióknak, a fűtésnek például a felső és az alsó légtérre is van külön csúszkája, állítólag azért, mert a hölgyeknek mindig hideg a lábuk, ezért ők külön is állíthatják a lábtér hőmérsékletét.

A hifi a legjobb gyári, amit valaha hallottam, érzésre jobb a Burmesternél is. 18 hangszóró, 1400 wattos erősítő, gyakorlatilag az egész autó egy nagy nagy hangszóró: az autó alumínium küszöbszekcióinak üregeit rezonanciakamrákként használják a mélyhangszórók számára és van két hangszóró nélküli rezgéskeltő (exciter), amelyek nem hagyományos membránt használnak, hanem közvetlenül a tetőkárpit belső felületéhez vannak rögzítve, amivel az egész tetőkárpit egy nagy felső hangszíntérré alakul. Két aktív mikrofon folyamatosan figyeli a frekvenciák egyensúlyát, és automatikusan szabályozza az erősítőt a hangzás optimalizálásához.

A kedvenc autóhifitesztelős zenéim, Daft Punk, Hans Zimmer, The Weeknd, Trentemøller, Yann Tiersen, Dr. Dre mind zseniálisan szól.

Technológia és vezethetőség: precíziós mérnöki munka

A 6,75 literes V12-es biturbó motor a Rolls-Royce házon belüli fejlesztése, és brutális 600 lóerőt és 900 Nm nyomatékot ad le. A 2505 kg-os tömeg ellenére 4,7 másodperc alatt gyorsul 100 km/h-ra, a végsebessége pedig elektronikusan 250 km/h-ra van korlátozva. A Black Badge változatban a V12-es motor 29 lóerővel és 50 Nm-rel tud többet a sima változathoz képest.

Hogy hogyan megy? Szavakkal nehéz leírni. Már eleve a motor hangját is. Ebből a szempontból olyan, mint egy hibrid. Ez most furcsán hangzik, de elmagyarázom. A Ghost gyakorlatilag 0-250 km/h-ig bármilyen sebességgel képes úgy közlekedni, mintha elektromos lenne, annyira nem hallatszik be a motor hangja, hogy ha nem tapossuk a gázt, akkor akár elektromosnak is gondolhatnánk. Aztán ha nagyon sietünk, akkor felpörög a V12, gyönyörű hangja van, de az is távoli, olyan, mintha egy másik autóból hallanánk át.

Ha nem nyomjuk padlóig a gázpedált, akkor meg szinte síri csend van az autóban. Csak azért szinte, mert a Rolls mérnökei tudatosan visszavettek a szigetelésből, a brit autógyártó szerint az utasokat nagyon zavarja a hangtalan környezet, mert a mozgás és a hang teljes hiánya nem volt összhangban egymással, a teljes csend felerősíti az utas légzését vagy a nadrág súrlódását a bőrüléseken, ez is zavaró lehet. Ebben az autóban is benne van kb. egy mázsa hangszigetelő anyag, szigetelt az ablaküveg és a gumiabroncs is, de optimalizálták az ablaktörlők és a légbeömlők zaját, így összességében egy nagyon csendes utastér jött össze, ahol semmi sem zavaróan hangos, de a különböző hangok egyfajta folyamatos, halk surrogássá állnak össze. Ami nekem feltűnt, az az, hogy olyan halk az utastér, hogy rendesen lehet hallani, ha átfogok az egyébként virslivékonyságú, nagy bőrkormányon. Biztos ehhez is hozzá lehet szokni, nekem egy nap alatt nem sikerült.

A 2,5 tonna fel sem tűnik, úgy indul meg, mintha mondjuk egy tonnával könnyebb sportautó lenne, a 600 lóerő és a 900 Nm nem kevés, már alap üzemmódban is belenyom az ülésbe, de van a Black Badge-nek egy speckó, Low módja, amit a sebességváltó karon található gombbal lehet aktiválni, azzal a sebességváltások 50 százalékkal gyorsabbak, amikor a gázpedált legalább 90 százalékban lenyomod, ilyenkor a kipufogónak is sokkal karakteresebb a hangja. A Ghost még az az autó a Rolls kínálatában, amit élvezet vezetni, szereti a nagy sebességű autópályázást és a szerpentineket is, öröm vele előzni. Fontos: van respektje: nagy Audik, Mercik, BMW-k is jó előre lehúzódnak előle az autópályán, amikor meglátják, hogy közeledik.

A lengéscsillapítás semmi más autóéhoz nem hasonlítható. gyakorlatilag olyan, mintha te tükörsima vasúti síneken közlekednél, mindenki más pedig göröngyös aszfalton. A legviccesebb az, amikor ismert úton haladsz, pontosan tudod, hogy egy normál autóban mekkora hepehupának, pattogásnak, ütésnek kellene jönnie, a Rollsban meg nem jön. A Planar Suspension rendszer egy Upper Wishbone Damper egységet is tartalmaz, amely stabilizálja az első tengelyt és tompítja a kisebb úthibákat. A Flagbearer rendszer kamerákkal figyeli az útfelületet, és előre beállítja a csillapítást. Ehhez jön még a Satellite Aided Transmission, amely GPS-adatok alapján már előre váltja a sebességfokozatot, hogy még simább legyen az utazás. Mesés.

Ettől az egésztől, lengéscsillapítók, kamerák, meg persze a súly, nagyon stabil a Ghost. A tesztnap végén viharos szélben jöttem vissza az M1-en Budapestre, előttem az autók a sáv két széle között pattogtak, a Rolls meg csak tolta magát előre a megcélzott pályán. Mesés.

A mesés haladás mesés fogyasztással párosul, mármint mesés a benzinkutasoknak. Hivatalosan vegyesben 15-16 liter benzint fogyaszt a Ghost, és ez biztos ki is tud jönni országúton folyamatos 90-nél, a valóságban könnyen bele lehet futni 20 liter feletti fogyasztásba

Hogy mennyi?!

Az elmúlt napokban sok ismerősömet megkérdeztem arról, hogy mit tippel, mennyibe kerül ez az autó. A legtöbb tipp a 80-150 milliós sávba esett. Biztos azért lőttek alá, mert nem számoltak az elmúlt évek inflációjával.

A Ghost Black Badge ára 372 ezer euró. Mármint ez az induló ár. És persze áfa nélkül. És alap verziót nagyon kevesen választanak, a legtöbben egyedi igények alapján szabják személyre, mert mondjuk a kiskutyájuk szőrszínét kevertetik ki a külső fényezéshez, vagy mert az édesanyjuk arcképét hímeztetik bele az üléstámlába, kívánságokban határ a csillagos ég. Szóval magyar áfával számolva közel 190 millió forinttól indul a történet, ami könnyen 200 millió forint fölé futhat néhány extra kéréssel. Ennyibe kerül tehát bekerülni a Rolls luxusklubjába, a Whispersbe.

Fotók: Mónus Márton